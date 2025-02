Milence, il primo hub di ricarica per camion elettrici in Italia

Bagnolo San Vito (Mn), 21 feb. (askanews) – Segna un passo storico per il sistema del trasporto su gomma a lunga distanza l’inaugurazione del primo hub di ricarica per camion elettrici in Italia realizzato da Milence a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, lungo la tratta Bologna-Bolzano, sull’Autostrada del Brennero. Con colonnine di ricarica rapida da 400 kw, l’hub è in una posizione strategica per i flussi del traffico merci sulla direttrice Nord-Sud, il corridoio Scandinavo-Mediterraneo.

Per il mercato del trasporto elettrico a lungo raggio, che si prevede in rapida crescita, saranno necessari entro il 2030 oltre 11mila punti di ricarica, di cui 488 in Italia. Con questo primo hub Milence, che ne punta a realizzare 1.700 già entro il 2027, invita le aziende di trasporto italiane a puntare sull’elettrico.

“Il nostro messaggio è che siamo pronti – afferma Roel Vissers, Chief Commercial Officer di Milence -. E anche le società di trasporto dovrebbero essere pronte a fare i loro primi investimenti nella mobilità elettrica. E’ importante che si inizi già da oggi ad imparare: si tratta di un investimento per il futuro. E crediamo davvero che se si fanno oggi i primi passi, i vantaggi arriveranno nei prossimi anni perché si sarà già sperimentato e imparato come gestire il trasporto elettrico pesante”.

Per volume di traffico merci e posizione geografica l’Italia è di importanza strategica nel sistema del trasporto elettrico europeo. “La nostra strategia di sviluppo – spiega Vissers – è di costruire una rete europea, di cui l’Italia sarà una parte molto importante. Iniziamo dal nord Italia, dove circola il maggior numero di camion elettrici. La nostra strategia di rete è quella di collegare tutti i grandi hub logistici e di trasporto d’Europa, compresi tutti i porti e gli aeroporti. Quindi per il nord Italia mi aspetto che nei prossimi anni costruiremo ovunque tra i 5 e i 10 hub di ricarica per mezzi di trasporto pesante”.

I punti di ricarica Milence, che è una joint venture tra Daimler Truck, Traton group e Volvo Group, sono progettati per offrire ai conducenti di camion elettrici una serie di servizi per rendere la sosta confortevole e sicura, con punti di ristoro, aree relax, parcheggio sicuro in aree di sosta protette e persino, in alcune sedi, palestra e docce.