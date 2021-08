Miley Cyrus e Victoria dei Maneskin: il botta e risposta via social

Victoria De Angelis dei Maneskin ha scritto un messaggio via social alla popstar Miley Cyrus, che le ha prontamente risposto.

I Maneskin non hanno mai fatto segreto di sognare una collaborazione con Miley Cyrus e già in un’occasione vi era stato uno scambio di messaggi tra la band italiana e la star di fama internazionale. Questa volta è stata la bassista Victoria a scrivere direttamente a Miley Cyrus.

Victoria dei Maneskin scrive a Miley Cyrus

I fan possono sperare in una futura collaborazione tra i Maneskin e Miley Cyrus? Dopo che la band ha ammesso di adorare la famosa popstar, Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha scritto un messaggio via social a Miley Cyrus, che le ha prontamente risposto. La bassista ha fatto un complimento alla cantante affermando tra i commenti a un suo post che avrebbe voluto la sua t-shirt, e Miley Cyrus le ha risposto chiedendole di inviarle privatamente il suo indirizzo, così da inviarle il capo d’abbigliamento.

Maneskin e Miley Cyrus: i messaggi

I Maneskin hanno confessato di essere dei veri e propri fan di Miley Cyrus e hanno dichiarato anche di sognare una collaborazione con lei. La cantante non si è tirata indietro e quando loro le hanno fatto i complimenti via social ha risposto a sua volta di adorarli. “Le abbiamo scritto sei una grande, lei ha risposto voi di più“, avevano rivelato i componenti della band italiana.

Poche settimane fa i Maneskin hanno lanciato il loro remix di I Wanna Be Your Slave, realizzato in collaborazione con Iggy Pop.

Maneskin: la carriera e i successi

Il 2021 per i Maneskin è stato un anno ricco di successi: la band ha trionfato al Festival di Sanremo e, a seguire, all’Eurovision Song Contest, che li ha lanciati alla popolarità internazionale. Nelle ultime ore il gruppo è stato travolto da un’indiscrezione – non confermata – riguardante il presunto addio di Damiano David alla band.

L’ipotesi al momento sembra essere remota visto che la band ha già programmato un tour in giro per l’Italia, compreso il loro atteso concerto al Circo Massimo (previsto per il 9 luglio 2022). Per tutto il 2022 Maneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date tutte già sold out e i fan sono impazienti di vedere cosa riserverà il futuro ai giovanissimi componenti della band romana.