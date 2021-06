Miley Cyrus “fan” dei Maneskin su Instagram: il sogno di un possibile duetto

Il sogno dei Maneskin di poter duettare con Miley Cyrus sembra concretizzarsi dopo aver saputo che la cantante li segue sui social

Miley Cyrus in collaborazione con i nostrani Maneskin è un sogno che potrebbe forse diventare reale. Solo il 21 maggio scorso lo stesso Damiano David aveva confessato a un giornalista la fantasticheria di poter realizzare qualcosa di artistico insieme alla popstar statunitense.

Ed ecco che ora, a sole tre settimane di distanza dall’Eurovision Song Contest, proprio la cantante ha iniziato a seguire la band su Instagram.

Miley Cyrus segue i Maneskin sui social

Chiaramente non sappiamo se la popolare interprete di Wrecking Ball abbia seguito i Maneskin sul loro profilo social dopo essere venuta a conoscenza dell’intervista di Damiano. Potrebbe infatti aver messo il suo ‘follow’ in quanto vincitori della nota gara musicale svoltasi al Rotterdam Ahoy, nei Paesi Bassi. La notizia sta già in ogni caso facendo parecchio rumore, tanto che online il nome della cantante abbinato al gruppo romano è finito in trend topic.