Milioni di cinesi in viaggio per il capodanno lunare

Roma, 8 feb. (askanews) - Stazioni ferroviarie di Pechino prese d'assalto. Milioni di cinesi si sono messi in viaggio, lasciando le grandi città per tornare a casa e stare con i propri familiari per festeggiare il capodanno cinese, o capodanno lunare che cade il 10 febbraio. Ma i festeggiamenti and...