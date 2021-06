Militare e tessuti comfort, la collezione primavera-estate Ten c

Roma, 15 giu. (askanews) – Un palcoscenico essenziale, immaginario e mutevole per svelare i capi della nuova collezione Ten c, primavera-estate 2022. Alessandro Pungetti, fondatore e direttore creativo, ha creato un allestimento con video proiezioni presso lo studio monumentale, Duinstraat, ad Anversa, in cui le immagini proiettate creano grandi quinte di luce e ombre, dando vita a un racconto per immagini del brand.

Una collezione dinamica e contaminata in tutte le sue categorie ma sempre d’ispirazione militare e in cui predominano i colori neutri, fatta eccezione per l’arancione Ten c classico e per il nuovo verde lime in OJJ (pregiato Jersey giapponese).

Numerosi i Mid Layer, presentati più leggeri per l’estate, con un unico strato di tessuto con capi d’ispirazione militare, come il bomber che nasce dal classico US-Navy Flight Jacket, la rivisitazione di un parka e di un anorak dell’esercito inglese. E’ stato inoltre implementato il mondo dei cotoni, con pantaloni, short e overshirt in raso comfort e OJJ.

Novità della stagione è poi il Nylon Crinkle Rip-Stop, tessuto estremamente resistente e trasparente che viene nastrato.

I capi sono stati termo-saldati nei punti di rinforzo e nei dettagli come tasche applicate, zip e cappucci per conferire maggiore struttura e contrasti a questo tessuto ultralight.

Per la stagione è stata inoltre realizzata una collaborazione con Gang Box, nome d’arte di Moya Garrison-Msingwana, artista e illustratore di Toronto. Gang Box ha realizzato alcune illustrazioni dell’Artic Down Parka, facendo nascere l’idea di mettere in risalto la sua capacità di trasformare e reinterpretare un capo iconico del marchio. Per questa capsule sono state realizzate tre t-shirt ed una felpa, sviluppati unicamente nei colori bianco e nero, con un tocco del classico arancione Ten c.