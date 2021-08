Milk Crate Challenge, la nuova sfida virale su TikTok: cos’è e perché è pericolosa

Un nuovo gioco, chiamato Milk Crate Challenge, è la tendenza del momento su TikTok: si tratta di una sfida molto pericolosa.

Una nuova e pericolosa sfida arriva dai social e si chiama Milk Crate Challenge. Decine di video girano ormai in Rete, in particolare su Instagram e TikTok, mostrando la nuova tendenza pericolosa.

Milk Crate Challenge, di cosa si tratta

Il gioco è quello di costruire una scala con le cassette vuote del latte, ma la pericolosità arriva dopo.

L’obiettivo è quello di salire e scendere queste fantomatiche scale senza cadere. Si tratta di una sfida lanciata sui social negli Stati Uniti.

Milk Crate Challenge, il pericolo

L’idea è raccogliere tante cassette di latte, posizionandole in modo da formare una scala, per poi salirci fino alla cima e scendere dall’altro posteriore. Si tratta di una sfida pericolosa visto le cadute potrebbero provocare anche delle ferite. La Milk Crate Challenge consiste quindi nel salire questa scala, tipo piramide, scendendo nel minor tempo possibile per evitare di cadere.

Milk Crate Challenge, decine di filmati in Rete

Non bisogna dimenticare che spesso, come mostrano alcuni filmati, la Milk Crate Challenge parte con uno stato di alterazione psicofisica causato da alcol o droghe.