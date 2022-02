Milla Jovovich, il messaggio alla “sua” Ucraina: “Ho il cuore spezzato”

Milla Jovovich ha scritto un messaggio straziante dedicato all'Ucraina.

Milla Jovovich ha scritto un lungo messaggio su Instagram per esprimere il suo dolore per quanto sta accadendo in Ucraina.

Milla Jovovich: il messaggio per la guerra in Ucraina

Milla Jovovich ha vissuto in Russia, a Londra e negli Stati Uniti, ma non ha mai dimenticato le sue radici ucraine e sui social – mentre la guerra nel suo paese continua a lasciare senza fiato il mondo intero – ha espresso il suo dolore: “Ho il cuore spezzato e mi sento una cretina mentre cerco di elaborare gli eventi di questa settimana accaduti nella mia città natale, in Ucraina”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Il mio paese e la gente che vengono bombardati.

Amici e familiari nascosti. Il mio sangue e le mie radici provengono sia dalla Russia che dall’Ucraina”.

L’attrice ha ricordato anche quanto i suoi le abbiano parlato della guerra e in particolare suo padre, un medico serbo cresciuto nell’ex jugoslavia. “Ricordo la guerra nella patria di mio padre nell’ex Jugoslavia e le storie che la mia famiglia racconta del trauma e del terrore che hanno vissuto. Guerra. Sempre guerra.

Leader che non possono portare la pace. Il colosso senza fine dell’imperialismo”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Sempre, è il popolo a pagare con il suo sangue e le sue lacrime”.

La solidarietà social verso l’Ucraina

In tanti tra personaggi famosi e non hanno espresso la loro solidarietà verso l’Ucraina. Tra questi anche Joe Bastianich che, in queste ore, si trova alla frontiera con l’Ucraina per documentare quanto sta accadento.