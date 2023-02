Milleproroghe: Castellone (M5s), 'disastroso, solo nostro impegno ha messo una pezza'

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Solo l'impegno profuso dal M5S, che più volte è riuscito a far convergere sulle sue posizioni altre forze politiche, ha consentito di mettere una pezza a un Dl Milleproroghe che purtroppo, dopo l'esame in Commissione bilancio del Senato, resta ...

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "Solo l'impegno profuso dal M5S, che più volte è riuscito a far convergere sulle sue posizioni altre forze politiche, ha consentito di mettere una pezza a un Dl Milleproroghe che purtroppo, dopo l'esame in Commissione bilancio del Senato, resta complessivamente disastroso".

Lo dice Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato e componente della commissione Bilancio.

"Le proroghe dei termini per l'accesso delle giovani coppie ai mutui agevolati per la prima casa, la conferma dello smart working per i lavoratori fragili e la proroga a novembre del termine di consegna dei macchinari per le imprese che vogliono investire utilizzando i crediti d'imposta Transizione 4.0, sono esempi di emendamenti da noi fortemente voluti, e approvati, che migliorano il quadro nefasto disegnato dal Governo", spiega Castellone.

"Così come grazie al nostro impegno è stato approvato un pacchetto sanitario importante con la proroga della ricetta elettronica al 2024, la proroga degli incarichi ai medici specializzandi per supplire alla carenza di personale medico, la proroga dei termini per l’utilizzo del fondo per la riduzione delle liste d’attesa e la proroga dei termini per la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo precario che ha lavorato durante la pandemia", dice ancora l'esponente M5s.

(Adnkronos) – "Purtroppo non c'è nulla su Superbonus, sconto accise sulla benzina, proroga Reddito di cittadinanza e Opzione Donna, temi di fronte ai quali l'Esecutivo ha preferito volgere lo sguardo da un'altra parte", prosegue la Castellone.

"Al centro dei pensieri dell'Esecutivo, invece, è incredibilmente finita l'ennesima presa in giro dei balneari, che si vedono ingannare da una proroga di un anno delle concessioni senza alcuna vera soluzione aggiuntiva per il settore e con il rischio concreto di incorrere in una procedura di infrazione europea e quindi di generare nuovi costi per i cittadini”, conclude l'esponente pentastellata.