Milleproroghe: Floridia-Pirondini (M5S), 'traditi 50mila lavoratori scuola'

Roma, 15 feb.

– (Adnkronos) – "La maggioranza ha bocciato il nostro emendamento per la proroga dei contratti dell’organico aggiuntivo docenti e Ata, ex Organico Covid. Parliamo di 50.000 lavoratori della scuola traditi da questo governo nonostante il contributo fondamentale che hanno fornito al sistema scolastico per superare la pandemia e il ruolo che potrebbero avere per realizzare i progetti del Pnrr nelle scuole. Per l'ennesima volta il governo Meloni con il suo ministro Valditara volta le spalle alla scuola pubblica: se al NO di oggi alla proroga del personale aggiuntivo aggiungiamo i tagli programmati in legge di bilancio, la sforbiciata al numero di dirigenti scolastici e di scuole sui territori e la prospettiva nefasta delle autonomie differenziate il quadro si fa sempre più allarmante".

Così la capogruppo M5S al Senato Barbara Floridia e il capogruppo M5S in commissione istruzione Luca Pirondini.