Milleproroghe: Nocivelli (Anima), 'proroga termini Transizione 4.0 positiva per industria'

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – "La proroga dei termini previsti dal piano Transizione 4.0 rappresenta un importante risultato per tutta l'industria italiana". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l'associazione che rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, dopo che il decreto legge 'Milleproroghe', attualmente in discussione alla Camera per la conversione in legge, è stato integrato con la proroga dei termini di consegna dei beni Transizione 4.0 al 31 dicembre 2022 dall'attuale 30 giugno 2022.

"La scarsità delle materie prime e delle componenti sta creando grandi ed inaspettate difficoltà per rispettare la scadenza attuale prevista dal piano", spiega Nocivelli.

Il presidente di Anima sottolinea che "l'allungamento dei tempi di consegna rischia di far perdere l'incentivo previsto per i beni acquistati nel 2021, con un conseguente ulteriore danno economico per l'industria italiana. Come Anima siamo soddisfatti di avere contribuito a questo risultato, frutto della collaborazione delle istituzioni con il sistema Confindustria".

La proroga dei termini al 31 dicembre 2022 "permetterà a un maggior numero di aziende di usufruire degli incentivi, consentendo all'intero Paese uno sviluppo tecnologico e un miglioramento dell'efficientamento energetico dei macchinari".