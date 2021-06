Million Day, estrazione 1 giugno 2021: tutti i numeri fortunati

Il mese di giugno inizia con le estrazioni del Million Day di martedì 1 giugno. Quali sono i numeri fortunati estratti.

Con il mese di maggio ormai alle spalle le estrazioni del Million Day ripartono con il concorso di martedì 1 giugno. Il mese di maggio si è chiuso con 5 vincite milionarie eguagliando il mese di aprile. Da segnalare che si tratta di vincite arrivate tutte nella prima parte del mese.

In particolare l’ultima vincita del mese è arrivata venerdì 14 aprile a Palermo dove il milione di euro è stato portato a casa con una giocata di un solo euro. Le altre quattro vincite sono arrivate invece nel primo weekend di maggio e precisamente venerdì 7 maggio, sabato 8 maggio e domenica 9 maggio.

Con queste ultime vincite, il numero dei milionari si porta a quota 169 dal giorno del lancio, mentre sono 23 dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto viene riportato nei dati diffusi dal Lotto sabato 29 maggio dal primo gennaio del 2021 sono state distribuite vincite per oltre 52 milioni di euro, mentre dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per oltre 388 milioni di euro. Le vincite da 1000 euro invece sono 6027, mentre sono state 284.352 le vincite dell’importo da 50 euro. Le vincite da 2 euro infine sono oltre 4 milioni e mezzo.

Million Day 1 giugno 2021, l’estrazione

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di lunedì 31 maggio:

19 – 26 – 27 – 33 – 40

Million Day 1 giugno 2021, le regole del gioco

Vediamo adesso brevemente alcune regole e dettagli da tenere a mente specie per chi ha poca esperienza con questo gioco a premi. Iniziamo con il montepremi di un milione di euro che viene messo in palio tutti i giorni dal lunedì alla domenica a partire dalla 19.00 e che può essere portato a casa indovinando 5 numeri su 55. Sulla base dei numeri che vengono di volta in volta indovinati è possibile accedere a delle fasce di vincita “inferiori” con premi di 1000, 50 e 2 euro.

Si può partecipare inoltre a partire da un solo euro mettendo in gioco 5 numeri su 55, o ancora si può giocare per più giorni grazie all’acquisto di un abbonamento. Si ricorda però che è possibile giocare fino alle ore 18.45, mentre i giochi si riaprono alle ore 19.05 in vista del concorso del giorno successivo.

Million Day 1 giugno 2021 – tre possibilità di gioco

Chiudiamo il cerchio parlando delle tre modalità di gioco che vengono proposte dal gioco del Million Day. Nello specifico è possibile giocare in modalità singola, plurima o ancora sistematica. La modalità plurima consiste nell’effettuare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente, mentre la giocata sistematica permette di scegliere tra tutte o anche solo alcune tra le combinazioni proposte dal sistema che può essere integrale o ridotto.

In particolare ci soffermiamo sulla modalità plurima che permette di scegliere a sua volta tra tre opzioni:

Ricevitoria – Il numero massimo di giocate consentito è di 5 se si gioca con tradizionale schedina, mentre diventano 10 se si gioca con scontrino unico nel quale le giocate andranno riportato a voce in ricevitoria.

– Il numero massimo di giocate consentito è di 5 se si gioca con tradizionale schedina, mentre diventano 10 se si gioca con scontrino unico nel quale le giocate andranno riportato a voce in ricevitoria. App My Lotteries – Si possono effettuare un numero di 10 giocate. Il passo successivo sarà quello di mostrare il QR code relativo in ricevitoria.

– Si possono effettuare un numero di 10 giocate. Il passo successivo sarà quello di mostrare il QR code relativo in ricevitoria. Online – In questo terzo caso come da mobile il numero massimo di giocate è di 10. Sul portale è possibile trovare anche elenco di rivenditori online autorizzati.

Per assistere alle estrazioni in tempo reale è possibile visitare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset, recarsi presso la propria ricevitoria di fiducia, scaricare App My Lotteries o ancora visitare il portale dedicato del Million Day.

Million Day 1 giugno 2021, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 1 giugno 2021, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 24 maggio 2021: 4 – 16 – 35 – 54 – 55

4 – 16 – 35 – 54 – 55 martedì 25 maggio 2021: 3 – 4 – 22 – 33 – 39

3 – 4 – 22 – 33 – 39 mercoledì 26 maggio 2021: 13 – 19 – 31 – 37 – 38

13 – 19 – 31 – 37 – 38 giovedì 27 maggio 2021: 8 – 21 – 25 – 27 – 52

8 – 21 – 25 – 27 – 52 venerdì 28 maggio 2021: 7 – 20 – 21 – 47 – 51

7 – 20 – 21 – 47 – 51 sabato 29 maggio 2021: 1 – 3 – 13 – 17 – 45

1 – 3 – 13 – 17 – 45 domenica 30 maggio 2021: 14 – 15 – 39 – 45 – 47

14 – 15 – 39 – 45 – 47 lunedì 31 maggio 2021: 19 – 26 – 27 – 33 – 40

Million Day 1 giugno 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Al primo posto troviamo il numero 2 che non esce da 44 estrazioni. Segue il numero 9 che non esce da 35 concorsi, mentre il numero 41 manca da 32 estrazioni. I numeri 42 e 10 mancano all’appello da 30 estrazioni, mentre il numero 12 è assente da 29 concorsi. I numeri 5 e 50 invece mancano rispettivamente da 27 e 26 concorsi, mentre i numeri 11 e 6 sono assenti rispettivamente da 24 e 22 concorsi.

Million Day 1 giugno 2021, cifre frequenti

Chiudiamo il cerchio parlando delle cifre più frequenti del Million Day. Il primato spetta al numero 27 uscito in 46 estrazioni. Il numero 1 stato presente in 43 concorsi, mentre il numero 21 ha totalizzato in 42 estrazioni. I numeri 55 e 46 sono apparsi in 41 concorsi, mentre i numeri 50 e 20 sono apparsi in 40 estrazioni. Infine i numeri 16 e 4 sono apparsi in 39 estrazioni.