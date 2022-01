Million Day, estrazione 11 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

L’estrazione del Million Day di martedì 11 gennaio dà il via al secondo appuntamento della settimana. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

La seconda settimana di gennaio è già iniziata, ma le estrazioni del Million Day proseguono con il concorso di martedì 11 gennaio 2022. Sul fronte vincite in questa prima parte di gennaio non ci sono state particolari novità: l’ultima vincita in ordine di tempo risale a venerdì 31 gennaio 2021 dove a Crema in Lombardia è stato raggiunto il montepremi di un milione di euro grazie ad una giocata da un euro.

Ci chiediamo chi sarà il primo fortunato del 2022: non ci resta che scoprire quale sarà la cinquina fortunata.

Million Day, estrazione 11 gennaio 2022

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di lunedì 10 gennaio 2022:

4 – 30 – 41 – 44 – 49

Vediamo cosa ha portato questa prima settimana del 2022. Segnaliamo che dal giorno del lancio l’ammontare delle vincite distribuite ha toccato quota oltre 473 milioni di euro, mentre dal primo gennaio 2022 le vincite raggiunte hanno superato un milione e 100mila euro.

Le vincite dell’importo di 1000 euro sono state 234, 11158 le vincite da 50 euro, mentre quelle da 2 euro sono 178.862 euro.

Million Day 11 gennaio, le regole del gioco

Facciamo un passo avanti parlando di alcuni dettagli a cui prestare attenzione soprattutto se si ha poca esperienza con questo gioco a premi. Iniziamo proprio dal montepremi massimo di un milione di euro a cui si può accedere indovinando 5 numeri su 55.

Questa somma viene messa inoltre messa in palio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, comprese le festività. Aggiungiamo inoltre che, proprio a partire dalla soglia di 5 numeri su 55, è possibile realizzare una giocata dell’importo di un euro. Grazie all’acquisto di un abbonamento è infine possibile estendere l’esperienza del Million Day anche per più giorni consecutivi.

Million Day 11 gennaio, tre possibilità di gioco

Ultimo, ma non meno importante vediamo un altro aspetto particolarmente importante, vale a dire le tre modalità del Million Day tra le quali è possibile.

Nello specifico, è possibile scegliere tra la modalità singola, plurima realizzando da un minimo di 2 ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente e infine sistematica scegliendo tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema di gioco che può essere integrale o ridotto.

La modalità plurima consente a sua volta di scegliere tra tre opzioni:

Ricevitoria – in questo primo caso, acquistando la tradizionale schedina cartacea, è possibile realizzare un massimo di 5 giocate contemporaneamente. In alternativa, richiedendo al ricevitore uno scontrino è possibile effettuare un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

– in questo primo caso, acquistando la tradizionale schedina cartacea, è possibile realizzare un massimo di 5 giocate contemporaneamente. In alternativa, richiedendo al ricevitore uno scontrino è possibile effettuare un massimo di 10 giocate contemporaneamente. App My Lotteries – in questo secondo caso, il numero di giocate che è possibile effettuare scaricando App My Lotteries è di 10 contemporaneamente.

– in questo secondo caso, il numero di giocate che è possibile effettuare scaricando App My Lotteries è di 10 contemporaneamente. Online – infine visitando il portale dedicato da PC o browser è possibile effettuare fino a 10 giocate contemporaneamente.

Per assistere alla diretta delle estrazioni in tempo reale, è possibile visitare il portale dedicato, scaricare App My Lotteries, visitare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ci si può recare naturalmente in ricevitoria.

Million Day 11 gennaio, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 11 gennaio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 3 gennaio 2022: 5 – 10 – 24 – 27 – 44

5 – 10 – 24 – 27 – 44 martedì 4 gennaio 2022: 13 – 30 – 49 – 52 – 54

13 – 30 – 49 – 52 – 54 mercoledì 5 gennaio 2022: 9 – 32 – 34 – 37 – 41

9 – 32 – 34 – 37 – 41 giovedì 6 gennaio 2022: 2 – 11 – 17 – 23 – 24

2 – 11 – 17 – 23 – 24 venerdì 7 gennaio 2022: 4 – 13 – 17 – 35 – 52

4 – 13 – 17 – 35 – 52 sabato 8 gennaio 2022: 14 – 20 – 22 – 25 – 38

14 – 20 – 22 – 25 – 38 domenica 9 gennaio 2022: 8 – 19 – 22 – 25 – 35

8 – 19 – 22 – 25 – 35 lunedì 10 gennaio 2022: 4 – 30 – 41 – 44 – 49

Million Day 11 gennaio, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Il primato spetta al numero 33 che non esce da 51 estrazioni. A seguire troviamo il numero 12 che non appare da 36 estrazioni. Il numero 15 è assente da 29 estrazioni, mentre il numero 7 non esce da 23 concorsi. Il numero 16 manca all’appello da 21 concorsi, mentre il numero 36 non esce invece da 20 concorsi. I numeri 46 e 18 sono assenti da 19 e 18 estrazioni. Infine i numeri 3 e 21 mancano da 16 e 15 concorsi.

Million Day 11 gennaio, cifre frequenti

Terminiamo parlando delle cifre più frequenti uscite nelle estrazioni del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 28 uscito in 44 concorsi, seguito dai numeri 50, 30, 3 e 1 usciti in 42 concorsi. Il numero 51 è apparso in 41 estrazioni, mentre i numeri 41 e 36 hanno segnato 40 presenze. Il numero 45 è uscito in 39 estrazioni, mentre il numero è apparso in 38 concorsi.