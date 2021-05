Million Day, estrazione 11 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Continua la ricerca del prossimo milionario del Million Day. Tutti i numeri dell’estrazione di martedì 11 maggio.

La seconda settimana di maggio è iniziata letteralmente con il botto in vista della prossima estrazione di martedì 11 maggio 2021. Il fine settimana appena trascorso si è concluso con ben 4 vincite milionarie arrivate rispettivamente venerdì 7 maggio, sabato 8 maggio e domenica 9 maggio.

Le regioni fortunate sono state la Campania, il Veneto, la Calabria e la Toscana. Questo ha portato a quota 22, il numero totale di milionari del Million Day del 2021, mentre dal giorno del lancio avvenuto a febbraio 2018, sono stati 168 i milionari.

Continuando a parlare di numeri segnaliamo che il mese di aprile si è chiuso con 5 vincite milionarie. Il mese di marzo detiene invece il record del 2021 con 8 vincite da un milione.

Secondo i dati diffusi da Lotto – Italia aggiornati a sabato 8 maggio, dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per oltre 379 milioni di euro. Le vincite da 1000 euro sono state 5274. mentre le vincite dell’importo da 50 euro sono state oltre 244 mila. Sono state infine oltre 3 milioni e 900 mila euro le vincite dell’importo di 2 euro.

Million Day 11 maggio 2021 – l’estrazione

Ricapitoliamo quali sono stati i numeri estratti nel concorso di martedì 11 maggio:

49 – 19 – 24 – 38 – 52

Million Day 11 maggio – le regole del gioco

Entriamo adesso nel cuore del gioco svelando alcune regole e dettagli da tenere bene specie quando sono le prime volte che ci si approccia al Million Day. Lo scopo del gioco è uno solo: portare a casa il milione di euro indovinando cinque numeri individuati su un totale di 55 numeri presenti sulla schedina. Si tratta quindi di un numero nettamente rispetto ai 90 numeri presenti sulla schedina del Lotto e del SuperEnalotto.

A seconda dei numeri indovinati è possibile accedere a fasce di vincita “inferiori” con premi da 1000, 50 e 2 euro. Le estrazioni sono programmate tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19.00. La possibilità di giocare si chiude alle ore 18.45, mentre i giochi ripartono alle ore 19.05 in vista del concorso successivo. Si può giocare anche solo con un euro o in alternativa per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento proprio come avvenuto a Taranto dove lunedì 12 aprile è stato vinto un milione di euro grazie ad un abbonamento per sette concorsi.

Million Day 11 maggio – tre possibilità di gioco

Tre divertenti modalità di gioco e un sistema che ti permette un’esperienza di gioco dinamica. Queste le possibilità offerte dal Million Day che grazie a tre modalità: singola, plurima e sistematica, consente ai giocatori un coinvolgimento massimo. La modalità sistematica in particolare permette di scegliere tra tutte o alcune delle combinazioni proposte dal sistema (sistema integrale o ridotto). La modalità plurima diversamente permette di effettuare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

Se si sceglie quest’ultima modalità è possibile a sua volta scegliere tra tre diverse opzioni:

Ricevitoria – Il numero massimo di giocate è di 5 con schedina, ma il numero aumenta se si acquista uno scontrino unico. In questo caso le giocate andranno comunicate a voce al ricevitore.

– Il numero massimo di giocate è di 5 con schedina, ma il numero aumenta se si acquista uno scontrino unico. In questo caso le giocate andranno comunicate a voce al ricevitore. App My Lotteries – Il numero massimo di giocate possibile è di 10. Da App è possibile guardare la diretta delle estrazioni o ancora verificare lo scontrino.

– Il numero massimo di giocate possibile è di 10. Da App è possibile guardare la diretta delle estrazioni o ancora verificare lo scontrino. Online – Numero massimo di giocate permesso è di 10. Sul portale è Lotto – Italia è inoltre disponibile un elenco di rivenditori autorizzati.

Oltre alla già citata App My Lotteries si può assistere alle estrazioni recandosi in ricevitoria, consultando la pagina 782 di Mediavideo Mediaset o ancora dal portale dedicato di Lotto – Italia.

Million Day 11 maggio – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 11 maggio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 3 maggio 2021: 7 – 36 – 55 – 21 – 54

7 – 36 – 55 – 21 – 54 martedì 4 maggio 2021: 5 – 18 – 28 – 44- 52

5 – 18 – 28 – 44- 52 mercoledì 5 maggio 2021: 1 – 16 – 32 – 45 – 50

1 – 16 – 32 – 45 – 50 giovedì 6 maggio 2021: 8 – 14 – 21 – 49 – 55

8 – 14 – 21 – 49 – 55 venerdì 7 maggio 2021: 4 – 11 – 19 – 53 – 55

4 – 11 – 19 – 53 – 55 sabato 8 maggio 2021: 40 – 16 – 24 – 35 – 41

40 – 16 – 24 – 35 – 41 domenica 9 maggio 2021: 1 – 6 – 20 – 27 – 30

1 – 6 – 20 – 27 – 30 lunedì 10 maggio 2021: 4 – 29 – 43 – 48 – 49

Million Day 11 maggio, i numeri ritardatari

Parliamo ora di statistiche scoprendo quali sono i numeri ritardatari del Million Day. Il primato spetta al numero 33 assente da 39 estrazioni. Segue il numero 26 con un’assenza di 34 giorni. Il numero 17 manca da 25 concorsi, mentre i numeri 17 e 2 mancano da 23 estrazioni. I numeri 13 e 38 mancano rispettivamente da 22 e 21 estrazioni. Il numero 25 maca da 17 estrazioni, infine i numeri 39 e 22 mancano da 16 giorni.

Million Day 11 maggio, cifre frequenti

Terminiamo con i numeri frequenti del Million Day. Il numero 27 detiene il record con una presenza in 47 estrazioni. Seguono i numeri 50 e 2 presenti nelle ultime 43 estrazioni. I numeri 46 e 29 sono stati presenti nelle ultime 42 estrazioni. Il numero 16 è stato presente nelle ultime 41 estrazioni. Il numero 21 è stato presente in 40 concorsi. Infine i numeri 51, 41 e 20 sono stati presenti nelle ultime 39 estrazioni.