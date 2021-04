Million Day, estrazione 2 aprile 2021: tutti i numeri

Continua la caccia al prossimo milionario che vincerà il Montepremi più. Ecco tutti i numeri dell'estrazione del Million Day del 2 aprile 2021?

Non si ferma la ricerca del prossimo vincitore che vincerà il Milione di euro al Million Day, il noto concorso a premi di Lottomatica. Nato ormai due anni fa a febbraio 2018, il Million Day ha portato ben 159 italiani a vincere il montepremi più alto, mentre sono 41mila le persone ad aver vinto il montepremi pari a 1000 euro.

Nel solo mese di marzo i milionari sono stati ben 8. Chi sarà dunque il prossimo? Non ci resta che scoprirlo.

Million Day, l’estrazione del 2 aprile 2021

In attesa di scoprire chi sarà il prossimo a vincere il milione di euro, vi ricordiamo quali sono stati i numeri vincenti dell’estrazione del primo aprile:

1 33 38 39 42

Million Day, le regole del gioco

Quali sono le regole per giocare al Million Day? A quanto ammonta la cifra messa in palio? Diversamente a quanto si potrebbe pensare giocare al Million day oltre che semplice è anche intutiivo.

Ciò che bisogna fare è selezionare cinque numeri su un totale di 55. Il premio a differenza del SuperEnalotto è fisso a parte da un giocata fissa del valore di un euro. A seconda del numero di giocate che vengono effettuate di volta in volta, il Million Day può distinguersi in tre tipologie: singola, plurima o ancora sistematica.

Le estrazioni sono programmate tutti i giorni a partire dalle ore 19.00 con le possibilità di giocare che vengono chiuse ai partecipanti alle ore 18.45 per poi riprendere già dalle ore 19.05 per le nuove giocate.

Ultimo ma non meno importante la possibilità di giocare anche per più giorni consecutivi attraverso un apposito abbonamento.

Cos’è la giocata plurima?

Parliamo adesso di quella che può essere considerata una modalità di gioco divertente e assolutamente interessante. La modalità di plurima consiste nell’effettuare un numero di giocate che vanno da due a 10 a seconda del tipo di sistema scelto che può essere tramite ricevitoria online o da mobile.

in ricevitoria: Con questo primo sistema si può giocare da min. due fino ad un max di dieci giocate. Se si sceglie la schedina il numero minimo di giocate diventa di massimo 5. In alternativa si possono richiedere fino a 10 gioche se si comunica la scelta a voce tramite un unico scontrino.

Il sistema che si sceglie da mobile con l’App Lotto è forse uno dei più semplici e intuitivi. Come con il primo sistema si può giocare fino a 10 volte. Sarà sufficiente poi mostrare il codice QR in ricevitoria. Online (max 10 giocate) su siti web approvati e indicati sul portale Million Day.

Parliamo adesso di un’altra modalità di gioco ovvero quella sistematica. Quest’ultima modalità permette di individuare tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, ha spiegato il sito ufficiale di Milion Day.

Million Day, i premi in palio

Quanto si può vincere? a quanto ammontano i premi messi in palio ogni giorno? scopriamolo insieme quali sono le quattro fasce di riferimento.

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Le estrazioni verranno poi trasmesse tutti i giorni in diretta sia da smartphone attraverso l’App Lotto, o in alternativa in televisione alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Infine ci si può recare presso la propria ricevitoria di fiducia o assistere alla diretta dal sito web di Lotto-Italia.

Le ultime sette estrazioni

Scopriamo quali sono le ultime combinazioni estratte durante gli ultimi concorsi:

giovedì 25 marzo 2021: 84-52-34-28-12-9

84-52-34-28-12-9 venerdì 26 marzo 2021: 85-2-30-23-11-15

85-2-30-23-11-15 sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021: 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

Quali sono i numeri ritardatari

Scopriamo insieme quali sono i numeri che sono usciti meno di frequente nelle ultime estrazioni. Il primato spetta al numero 26 che manca da ormai 50 estrazioni. Troviamo subito dopo il numero 32 che manca da ormai 32 estrazioni. Segue il numero 32 il 5 assente dal ben 31 concorsi. Poco sotto le trenta assenze troviamo il numero 39 che manca da 29 estrazioni, con il numero 40 che manca da 27 estrazioni. Il numero è assente da 25 estrazioni, mentre completano il quadro i numeri 7, 53 e 8 che mancano rispettivamente da 23, 22, e 21 concorsi.

Le cifre più frequenti

Chiudiamo con i numeri più frequenti secondo le statistiche del Million Day. Nello specifico parliamo di numeri che nelle ultime estrazioni sono stati estratti più volte. Il primato attualmente spetta sempre al 51 presente nelle ultime 100 estrazioni 14 volte. Troviamo infine i numeri 29, 30, 50 e 4 che negli ultimi concorsi sono stati estratti 13 volte.