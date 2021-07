Million Day, estrazione 21 luglio 2021: tutti i numeri fortunati

La penultima settimana di luglio prosegue con le estrazioni del Million Day di mercoledì 21 luglio. Tutti i numeri estratti.

Terzo appuntamento di questa settimana di luglio per le estrazioni del Million Day di mercoledì 21 luglio. Questo ultimo mese ha portato bene per i cinque milionari che sono riusciti a portare a casa il montepremi più alto. Dopo la vincita milionaria arrivata mercoledì 14 luglio a Cianciana in provincia di Agrigento, è la volta di Roma dove domenica 18 luglio un fortunato ha portato a casa il milione grazie ad una giocata singola.

Con queste ultime vincite, il numero dei milionari si porta a quota 31 dal primo gennaio 2021, mentre dal giorno del lancio sono 177.

Million Day 21 luglio 2021, l’estrazione

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di martedì 20 luglio:

14 – 19 – 26 – 33 – 34

Parlando ancora di numeri e vincite legate a questo gioco a premi segnaliamo che stando quanto riportato dai dati diffusi da Lotto-Italia aggiornati a martedì 20 luglio, le vincite totali distribuite hanno superato i 407 milioni di euro dal primo dal giorno del lancio, mentre dal primo gennaio 2021, hanno toccato quota oltre 70 milioni di euro.

Le vincite da 1000 euro sono state 8209, mentre sono state 383.331 quelle da 50 euro, infine hanno toccato quota 6 milioni e 100mila le vincite da 2 euro.

Million Day 21 luglio, le regole del gioco

Ma come si gioca al Million Day? Questa è una delle domande che i meno esperti si saranno fatti spesso. Vediamo adesso alcuni dettagli e curiosità che potrebbero rivelarsi utili. Iniziamo dalle estrazioni che sono fissate tutti i giorni, compresi domenica e festivi alle ore 19.00.

Il montepremi massimo messo in palio ad ogni concorso è di un milione di euro, Lo scopo del gioco è uno solo: vince il milione chi riesce ad indovinare 5 numeri su 55. Proprio con 5 numeri su 55 è effettuare una giocata del valore minimo di un solo euro.

In aggiunta, si segnala che è possibile fare la propria giocata fino alle ore 18.45, mentre i giochi ricominciano alle 19.05 in vista dell’estrazione del giorno successivo.

Per chi volesse prolungare l’esperienza del Million Day è possibile giocare per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento.

Million Day 21 luglio, tre possibilità di gioco

Giocata singola, plurima e sistematica… sapevi che è possibile partecipare al Million Day scegliendo tra tre differenti modalità di gioco? Se la modalità singola non ha bisogno di presentazioni, vale a la pena approfondire le altre due modalità. In particolare la modalità plurima permette di effettuare fino a 10 giocate contemporaneamente, mentre la giocata sistematica consente di scegliere tra tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema di gioco che può essere integrale o ridotto.

Ci focalizziamo proprio sulla modalità plurima che consente di scegliere a sua volta tra tre diverse opzioni:

Ricevitoria – In questo primo caso il numero massimo di giocate consentite è di 5 con schedina cartacea, mentre diventano 10 se si acquista lo scontrino unico dove le singole giocate andranno comunicate a voce.

– In questo primo caso il numero massimo di giocate consentite è di 5 con schedina cartacea, mentre diventano 10 se si acquista lo scontrino unico dove le singole giocate andranno comunicate a voce. App My Lotteries – Grazie ad App My Lotteries è possibile mettere in gioco un massimo di 10 giocate contemporaneamente. Possibile inoltre non solo consultare statistiche sempre aggiornate, ma anche verificare lo scontrino in caso di vincita.

– Grazie ad App My Lotteries è possibile mettere in gioco un massimo di 10 giocate contemporaneamente. Possibile inoltre non solo consultare statistiche sempre aggiornate, ma anche verificare lo scontrino in caso di vincita. Online – Anche in questo ultimo caso il numero massimo di giocate consentite in contemporanea è di 10. Sul portale dedicato è possibile avere accesso ad un elenco di rivenditori online autorizzati.

La diretta delle estrazioni è disponibile in ricevitoria, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o ancora sul portale dedicato. In alternativa è visibile anche su App My Lotteries.

Million Day 21 luglio, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 21 luglio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

martedì 13 luglio 2021: 16 – 27 – 32 – 35 – 53

16 – 27 – 32 – 35 – 53 mercoledì 14 luglio 2021: 1 – 14 – 23 – 35 – 52

1 – 14 – 23 – 35 – 52 giovedì 15 luglio 2021: 2 – 8 – 9 – 30 – 45

2 – 8 – 9 – 30 – 45 venerdì 16 luglio 2021: 3 – 9 – 18 – 33 – 42

3 – 9 – 18 – 33 – 42 sabato 17 luglio 2021: 15 – 17 – 21 – 29 – 34

15 – 17 – 21 – 29 – 34 domenica 18 luglio 2021: 14 – 18 – 19 – 22 – 31

14 – 18 – 19 – 22 – 31 lunedì 19 luglio 2021: 2 – 19 – 39 – 4 – 42

2 – 19 – 39 – 4 – 42 martedì 20 luglio 2021: 14 – 19 – 26 – 33 – 34

Million Day 21 luglio, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Il primato spetta al numero 49 che manca da 42 concorsi seguito dal numero 13 che non esce da 34 estrazioni. I numeri 50 e 25 sono assenti da 32 e 31 concorsi, mentre i numeri 43 e 44 mancano rispettivamente da 26 e 25 estrazioni. I numeri 24 e 12 non appaiono da 24 e 23 concorsi, mentre i numeri 36 e 37 non escono da 19 e 18 estrazioni.

Million Day 21 luglio, cifre frequenti

Terminiamo parlando delle cifre più frequenti del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 1 apparso in 46 estrazioni, seguito dai numeri 55 e 21 presenti rispettivamente in 44 e 43 concorsi. I numeri 51, 50, 46, 27 e 16 sono apparsi in 42 concorsi, mentre il numero 29 è uscito in 41 estrazioni. Infine il numero 20 è apparso in 40 estrazioni.