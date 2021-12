Million Day, estrazione 26 dicembre 2021: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento della settimana per questa estrazione del Million Day di sabato 25 dicembre 2021. Tutti i numeri fortunati.

La settimana si appresta a chiudersi con l’estrazione del Million Day di domenica 26 dicembre 2021. Natale è passato, ma le festività promettono di essere ancora lunghe, inoltre non va dimenticato che le estrazioni come sempre non mancano di dare grandi soddisfazioni.

Sono state ben due in particolare le vincite milionarie, tutte arrivate nel giro di pochi giorni. In particolare dopo Carinola in provincia di Caserta è stato vinto un milione di euro anche a Regalbuto in provincia di Enna grazie ad una giocata plurima dell’importo di 5 euro. Sale ancora dunque il numero delle vincite arrivando a toccare quota 52 dal primo gennaio 2021 e 198 dal giorno del lancio.

Million Day 26 dicembre 2021, l’estrazione

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di sabato 25 dicembre:

2 – 3 – 35 – 45 – 53

Continuiamo a parlare ancora di numeri legati alle vincite del Million Day. Secondo i dati di Lotto – Italia aggiornati a giovedì 23 dicembre 2021, Dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per un totale di oltre 455 milioni di euro, mentre dal primo gennaio 2021 il monte totale delle vincite ha superato i 119 milioni di euro.

Le vincite da 1000 euro sono state invece 13.532, mentre sono state 651.535 quelle da 50 euro, infine sono quasi 10 milioni e mezzo le vincite da 2 euro.

Million Day 26 dicembre, le regole del gioco

Vale la pena ora fare un passo avanti parlando di quelli che sono gli aspetti, le curiosità e le sfaccettature del Million Day. Non possiamo in questo senso non cominciare dal montepremi massimo di ben un milione di euro a cui si può accedere indovinando 5 numeri su 55.

Una soglia questa che permette di preparare una giocata dell’importo minimo di un euro.

Sono moltissime inoltre le possibilità di portare a casa il milione di euro. Le estrazioni sono programmate tutti i giorni, dal lunedì alla domenica anche durante le festività natalizie alle ore 19.00. Grazie all’acquisto di un abbonamento è possibile preparare una giocata anche per più giorni consecutivi.

Million Day 26 dicembre, tre possibilità di gioco

L’esperienza del Million Day può essere resa dinamica e coinvolgente grazie a tre possibilità di gioco proposte. Non tutti sanno che è possibile giocare in modalità singola, plurima preparando un massimo di 10 giocate contemporaneamente e sistematica individuando tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema di gioco che può essere integrale o ridotto.

La modalità plurima consente a sua volta di scegliere tra tre opzioni:

Ricevitoria – acquistando in ricevitoria la schedina cartacea è possibile preparare fino a 5 giocate contemporaneamente. Diversamente richiedendo al ricevitore lo scontrino è possibile effettuare un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

– acquistando in ricevitoria la schedina cartacea è possibile preparare fino a 5 giocate contemporaneamente. Diversamente richiedendo al ricevitore lo scontrino è possibile effettuare un massimo di 10 giocate contemporaneamente. App My Lotteries – fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente scaricando su tablet o smartphone l’App dedicata.

– fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente scaricando su tablet o smartphone l’App dedicata. Online – ultimo caso, ma non per importanza è possibile effettuare fino a 10 giocate contemporaneamente visitando da PC o Browser il portale dedicato. Sul sito di Lotto – Italia è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori autorizzati.

Per assistere alla diretta delle estrazioni in tempo reale, è possibile visitare il portale dedicato, scaricare App My Lotteries, visitare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ci si può recare naturalmente in ricevitoria.

Million Day 26 dicembre, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 26 dicembre, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 18 dicembre 2021: 7 – 17 – 19 – 22 – 41

domenica 19 dicembre 2021: 20 – 30 – 37 – 46 – 52

lunedì 20 dicembre 2021: 16 – 27 – 36 – 45 – 49

martedì 21 dicembre 2021: 1 – 9 – 27 – 36 – 43

mercoledì 22 dicembre 2021: 8 – 45 – 46 – 50 – 54

giovedì 23 dicembre 2021: 2 – 18 – 28 – 34 – 55

venerdì 24 dicembre 2021: 11 – 22 – 28 – 32 – 55

sabato 25 dicembre 2021: 2 – 3 – 35 – 45 – 53

Million Day 26 dicembre, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Il primato spetta ai numeri 33 e 39 che non escono rispettivamente da 35 e 28 concorsi. A seguire troviamo i numeri 5 e 21 che non compaiono da 23 e 21 estrazioni. Il numero 12 manca da 20 concorsi. I numeri 48 e 14 non appaiono da 18 concorsi, mentre i numeri 38 e 31 non escono da 17 estrazioni. Infine il numero 25 non esce da 14 concorsi.

Million Day 26 dicembre, cifre frequenti

Terminiamo parlando delle cifre più frequenti uscite nelle estrazioni del Million Day. Al primo posto troviamo i numeri 50 e 3 usciti in 44 concorsi, mentre segue il numero 28 con 42 presenze. I numeri 51, 30 e 1 sono apparsi in 41 estrazioni. I numeri 55, 46 e 36 sono usciti in 40 concorsi, infine il numero 23 è uscito in 39 concorsi.