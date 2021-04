Million Day, estrazione 3 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Il mese di aprile è appena iniziato e già si cerca chi sarà il prossimo vincitore del Million Day. Ecco tutti i numeri dell'estrazione del 3 aprile 2021.

Anche nel weekend di Pasqua continuano le estrazioni del Million Day, il noto gioco a premi di Lottomatica che dal 2018 ha fatto diventare milionari ben 159 persone. Nel solo mese di marzo i vincitori del milione di euro con l’ultima vincita che risale a qualche settimana fa ovvero allo scorso 19 marzo dove in una ricevitoria di Catania è stato vinto il milione di euro con una giocata singola del valore di un euro Sono invece oltre 41mila le persone che dal 2018 hannno vinto un premio da 1000 euro.

Chi sarà dunque il primo vincitore di aprile che vincerà il millione? In attesa di scoprirlo vi riveliamo quali sono i numeri estratti il 3 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 3 aprile 2021

Vi ricordiamo nel frattempo quali sono stati i numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 2 aprile 2021:

1 – 20 – 3 – 8 – 2

Million Day, come si gioca

Vi illustriamo di seguito come quali sono le regole per giocare al Million Day e a quanto ammonta il premio ogni giorno messo in palio.

Iniziamo partendo dal principio ovvero dai numeri che possono essere giocati ogni volta.

La giocata singola consta di cinque numeri presenti nella schedina. Il premio massimo in palio è di un milione di euro se vengono indovinati tutti e cinque i numeri, a differenza del SuperEnalotto dove il premio varia di concorso in corso. Il valore minimo di una singola giocata parte da un euro. Ad affiancare la giocata singola troviamo inoltre la giocata sistematica e quella plurima che si distinguono a seconda delle giocate e delle comibinazioni scelte.

Si può tentare la fortuna tutti i giorni dal lunedì alla domenica con l’estrazione che ha luogo tutte le sere alle ore 19.00. La possibilità di giocare si chiude sempre alle ore 18.45 per poi riprendere alle 19.05. Si può inoltre scegliere di giocare per ppiù giorni consecutivi acquistando un abbonamento.

Million Day, Plurima o Sistematica?

Ad affiancare la classica giocata singola troviamo la giocata di tipo plurimo ovvero un tipo di modalità caratterizzata da grande dinamica. In questo caso il numero di giocate può variare da un minimo di due fino ad un massimo di 10. Il numero di giocate permesso può a sua volta dipendere dal tipo di sistema scelto (ricevitoria, online o mobile).

in ricevitoria: Da min. di due giocate fino ad un massimo di 5 se si gioca con schedina o massimo di 10 con uno scontrino unico con le giocate che devnoo essere comunicate a voce al ricevitore.

Da min. di due giocate fino ad un massimo di 5 se si gioca con schedina o massimo di 10 con uno scontrino unico con le giocate che devnoo essere comunicate a voce al ricevitore. Tramite App: Giocare al Million Day può diventare veloce e a portata di mano con l’App Lotto. Le giocate in questo caso possono essere un massimo di 10. Si dovrà quindi mostrare il codice QR in ricevitoria.

Giocare al Million Day può diventare veloce e a portata di mano con l’App Lotto. Le giocate in questo caso possono essere un massimo di 10. Si dovrà quindi mostrare il codice QR in ricevitoria. Online (max 10 giocate): in questo ultimo caso il numero di giocate è massimo 10. Il portale Lotto-Italia segnala quali sono le ricevitorie e i rivenditori autorizzati online.

Se ami i giochi di strategia dovresti provare almeno una volta la modalità sistematica che consiste nello scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, riporta Lotto-Italia.

Million Day, i premi in palio

Se il Milione di euro è il premio più alto, da un’altra parte ci sono altri premi a cui si può accedere ad ogni concorso.

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Si può assistere alla diretta recandosi in ricevitoria o in alternativa comodamente a casa, dallo smartphone online o con l’App Lotto. L’estrazione dei numeri del Million Day viene trasmessa inoltre in diretta alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Infine è possibile visitare semplicemente il sito web Lotto-Italia.

Le ultime sette estrazioni

Scopriamo quali sono le ultime combinazioni estratte durante gli ultimi concorsi:

venerdì 26 marzo 2021: 85-2-30-23-11-15

85-2-30-23-11-15 sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021 : 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

Million Day, i numeri ritardatari

Vediamo adesso quali sono i numeri ritardatari nelle statistiche del Million Day. Il record di numero con le maggiori assenze è ancora del 52, assente da 52 estrazioni. Il numero 32 manca all’appello da 34 estrazioni mentre il 5 manca da 33 estrazioni. Si avvicinano al tetto dei trenta i numeri 40 e 6 che mancano rispettivamente da 29 e 27 estrazioni. Il numero 7 manca infine da 25 concorsi. Chiudono i numeri 53 e 14 che mancano all’appello rispettivmente da 24 e 20 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Infine i numeri usciti più di frequente nelle ultime 100 concorsi del Million Day. Il numero 51 rimane quello più di frequente con l’uscita di 14 volte. Ad essere usciti tre volte nelle ultime 100 estrazioni troviamo i numerri 9, 29, 30, 50 e 3.