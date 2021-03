Il Million day da due anni è diventato un appuntamento fisso per tantissimi italiani. Quali sono i numeri vincenti estratti.

Un milione di euro in palio, tantissime modalità di gioco divertenti e dinamiche, possibilità di vincere premi tutti i giorni… questo e tanto altro è il Million Day un appuntamento fisso per migliaia di italiani che grazie a questo gioco a premi di Lottomatica hanno la possibilità di riuscire a vincere il tanto agognato premio.

Nel solo mese di marzo i milionari ad aver vinto il milione sono state ben 8, mentre dall’inizio dell’anno i vincitori sono stati tredici. Dalla nascita del gioco avvenuta ormai nel 2018, i milionari sono stati ben 159 persone, mentre per ciò che riguarda il mese di marzo i milionari sono stati ben 8 su 13 totali dall’inizio dell’anno. Chi sarà quindi il fortunato 160esimo milionario? Riusciremo a conoscere il nono vincitore di questo mese ormai volto a termine? Non ci resta altro che attendere.

Million Day, l’estrazione del 31 marzo

Come si gioca al Million Day? Quali sono le regole? Quali e quanti sono i premi in palio? Queste alcune delle domande su quello che può essere considerato uno dei giochi a premi non solo tra i più interessanti, ma anche tra i più dinamici. Uno dei motivi è sicuramente la modalità di gioco che può essere a giocata singola, sistemistica o ancora plurima.

Il Million day si distingue dal più famoso SuperEnalotto non solo per il valore del montepremi in palio che in questo primo caso è fisso, ma anche dai numeri che si possono giocare di volta in volta che sono 5 numeri su un massimo di 55 contro le 6 cifre su 90 previste nel SuperEnalotto. La giocata minima parte dalla schedina singola del valore minimo di un euro. La puntata però può cambiare a seconda del tipo giocata che si va di volta in volta.

Qual è la differenza tra le varie giocate? Oltre alla consueta giocata fissa di tipo singolo, è possibile giocare più volte grazie alle giocate sistematiche o ancora plurime. In particolare la modalità di gioco sistemistica, prevede uno tipo di gioco dinamico e al contempo strategico. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, ha spiegato il sito ufficiale di Milion Day.

Le estrazioni hanno luogo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica con orario fissato alle ore 19.00. Si può tentare la fortuna fino alle ore 18.45. Il concorso riparte quindi poco dopo il termine dell’estrazione giornaliera per poter poi riprendere subito dopo le estrazioni alle ore 19.05. Un aspetto interessante è la possibilità di poter parte partecipare all’estrazione anche per più giorni consecutive chiedendo un abbonamento alla ricevitoria di fiducia.

Cos’è la giocata plurima?

Tra le varie tip0logie di giocate, la modalità plurima è la più interessante e senz’altro quella da tenere maggiormente d’occhio.

La giocata plurima può avvenire in tre diverse modalità. Non solo recandosi in ricevitoria, ma anche online e da mobile:

presso la ricevitoria di fiducia: si può giocare in questo caso da due fino a cinque volte sulla tradizionale schedina o oppure fino a 10 giocate con un unico scontrino, richiedendolo a voce al proprio ricevitore.

si può giocare in questo caso da due fino a cinque volte sulla tradizionale schedina o oppure fino a 10 giocate con un unico scontrino, richiedendolo a voce al proprio ricevitore. Da Mobile con l’App Lotto. Anche in questo caso il numero massimo di giocate sono 10. Se si sceglie questa modalità si dovrà poi mostrare il QR code alla propria ricevitoria di fiducia.

Anche in questo caso il numero massimo di giocate sono 10. Se si sceglie questa modalità si dovrà poi mostrare il QR code alla propria ricevitoria di fiducia. Online (max 10 giocate) su siti web approvati e indicati sul portale Million Day.

Cosa differenzia la giocata plurima da quella sistemistica? La modalità sistemistica consente di individuare tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. In particolare in questo ultimo caso i costi sono inferiori e dà la possibilità di vincere almeno 1.000 euro se si indovinano i 5 numeri.

Million Day, i premi in palio

I premi in palio nel milion day sono suddivisi sulla base dei numeri individuati di volta in volta. Nello specifico le fasce sono 4:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Assistere al concorso è immediato e alla portata di tutti, anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Non solo in ricevitoria, ma anche alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, o ancora comodamente da casa da Mobile sull’App Lotto o ancora direttamente sul sito web di Lotto-italia.

Le ultime sette estrazioni

Ripercorriamo insieme gli ultimi 7 concorsi:

mercoledì 24 marzo 2021: 83-30-22-28-34

83-30-22-28-34 giovedì 25 marzo 2021 : 84-52-34-28-12-9

: 84-52-34-28-12-9 venerdì 26 marzo 2021: 85-2-30-23-11-15

85-2-30-23-11-15 sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

Quali sono i numeri ritardatari

Sono moltissimi i numeri che non vengono estratti da molti giorni al Million Day. Non esce 49 giorni il numero 26 a cui va il primato e vicino alle 50. Manca ormai da 31 estrazioni il numero 32, mentre il numero 5 lo segue con 30 assenze. I numeri 39, 40 e 6 mancano rispettivamente da 28, 26 e 24 estrazioni. Tra le cifre che non appaiono da più di 20 concorsi anche il numero 7, assente da 22 estrazioni e il numero 53 con 21. Chiudono il cerchio i numeri 25 e 8 assenti da 20 concorsi

Le cifre più frequenti

Ci sono poi i numeri più frequenti nelle ultime statistiche ovvero le cifre che sono state estratte maggiormente nelle ultime 100 estrazioni. Tra questi troviamo il 9 e il 51 usciti nelle ultime 14 volte. Il 29, il 30, il 50 e il 4 infine sono stati estratti 13 volte negli ultimi concorsi.