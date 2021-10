Million Day, estrazione 31 ottobre 2021: tutti i numeri fortunati

Con l'estrazione del Million Day di domenica 31 ottobre, il mese è arrivato alla sua conclusione. Scopriamo quali sono le combinazioni fortunate.

Il mese di ottobre è agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per un ultimo appuntamento con l’estrazione del Million Day di domenica 31 ottobre 2021. Questo mese che si sta ormai avviando verso la conclusione, si è concluso in modo fortunato, Segnaliamo che l’ultima vincita di ottobre è arrivata lunedì 25 ottobre a Milano dove il montepremi massimo di un milione di euro è stato raggiunto grazie ad una giocata singola di un euro.

Con questa vincita il totale dei milionari ha raggiunto quota 46 dal primo gennaio 2021, mentre sono 192 dal giorno del lancio.

Million Day 31 ottobre 2021, l’estrazione

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di sabato 30 ottobre:

4 – 17 – 19 – 31 – 36

Tornando a parlare ancora di vincite legate al Million Day, segnaliamo che, secondo quanto riportano i dati aggiornati a sabato 30 ottobre 2021, dal primo gennaio 2021 sono state raggiunte vincite per un totale di oltre 103 milioni di euro.

Sono state invece di oltre 439 milioni di euro le vincite distribuite dal giorno del lancio. Le vincite da 1000 euro sono state invece 11.616, mentre sono state 557.369 quelle da 50 euro, infine sono state quasi 9 milioni le vincite da 2 euro.

Million Day 31 ottobre, le regole del gioco

Dalla nascita del Millon Day, avvenuta ormai tre anni fa, questo gioco a premi è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Del resto sono davvero tante le occasioni di vincita offerte. Le estrazioni sono programmate tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle ore 19.00, compresi i giorni festivi.

Naturalmente la posta in gioco è molto alta. Il montepremi massimo è di ben un milione di euro, una cifra che è possibile raggiungere indovinando 5 numeri su 55. Proprio con questa soglia è possibile effettuare una giocata dell’importo di un euro. Grazie all’acquisto di un abbonamento è infine estendere l’esperienza del Million Day anche per più giorni consecutivi.

Million Day 31 ottobre, tre possibilità di gioco

Ultimo, ma non meno importante parliamo nel dettaglio di questo gioco a premi illustrando le tre modalità di gioco proposte. Nello specifico si può scegliere tra la modalità singola, recandosi in ricevitoria o tramite App, la modalità plurima mettendo in gioco fino a 10 giocate contemporaneamente e la modalità sistematica scegliendo tra tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema di gioco che può essere integrale o ridotto.

La modalità plurima consente a sua volta di scegliere tra tre opzioni:

Ricevitoria – fino ad un massimo di 5 giocate contemporaneamente, acquistando la schedina cartacea. In alternativa scegliendo lo scontrino unico è possibile portare il massimo a 10 giocate contemporaneamente. In questo secondo caso le singola giocate andranno comunicate a voce al ricevitore.

– fino ad un massimo di 5 giocate contemporaneamente, acquistando la schedina cartacea. App My Lotteries – scaricando App My Lotteries su tablet o smartphone è possibile mettere in gioco fino a 10 giocate contemporaneamente. Soluzione che si presta sia per chi è sempre in movimento, sia per chi vuole giocare in tutta serenità.

– scaricando App My Lotteries su tablet o smartphone è possibile mettere in gioco fino a 10 giocate contemporaneamente. Soluzione che si presta sia per chi è sempre in movimento, sia per chi vuole giocare in tutta serenità. Online – terzo e ultimo caso, se si visita il portale dedicato, è possibile effettuare fino a 10 giocate contemporaneamente. Sul portale è disponibile inoltre un elenco completo di rivenditori autorizzati.

Le estrazioni del Million Day sono disponibili in ricevitoria, sul portale dedicato, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o in alternativa da App My Lotteries.

Million Day 31 ottobre, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 31 ottobre, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 23 ottobre 2021: 1 – 14 – 20 – 41 – 45

1 – 14 – 20 – 41 – 45 domenica 24 ottobre 2021: 1 – 4 – 22 – 32 – 33

1 – 4 – 22 – 32 – 33 lunedì 25 ottobre 2021: 3 – 7 – 10 – 23 – 28

3 – 7 – 10 – 23 – 28 martedì 26 ottobre 2021: 5 – 25 – 36 – 47 – 48

5 – 25 – 36 – 47 – 48 mercoledì 27 ottobre 2021: 14 – 17 – 34 – 44 – 47

14 – 17 – 34 – 44 – 47 giovedì’ 28 ottobre 2021: 20 – 32 – 45 – 51 – 52

20 – 32 – 45 – 51 – 52 venerdì 29 ottobre 2021: 22 – 23 – 30 – 36 – 42

22 – 23 – 30 – 36 – 42 sabato 30 ottobre 2021: 4 – 17 – 19 – 31 – 36

Million Day 31 ottobre, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Il primato spetta al numero ai numeri 54 che non esce da 37 concorsi, seguito dal numero 40 che manca da 36 estrazioni. Il numero 2 non esce da 31 estrazioni, mentre il numero 55 manca da 30 concorsi. I numeri 39 e 11 non escono da 27 estrazioni, mentre il numero 6 non appare da 25 concorsi. Infine i numeri 46 e 35 mancano da 23 estrazioni, mentre il numero 29 non esce da 21 concorsi.

Million Day 31 ottobre, cifre frequenti

Terminiamo parlando delle cifre più frequenti uscite nelle estrazioni del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 50 uscito in 46 concorsi seguito dai numeri 51 e 46 apparsi in 43 estrazioni. I numeri 41, 23 e 1 sono usciti in 42 concorsi, mentre il numero 21 è apparso in 41 concorsi. Il numero 3 è uscito in 40 estrazioni. Infine il numero 53 è uscito in 39 estrazioni, mentre il numero 14 è apparso in 38 concorsi.