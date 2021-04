Million Day, estrazione 4 aprile 2021: tutti i numeri

Prosegue anche per il weekend di Pasqua il concorso del Million Day, il gioco a premi di Lottomatica che ti permette di vincere un milione di euro.

Chi sarà il prossimo vincitore del milione di euro al Million Day? Queste sono alcune delle domande che gli appassionati di questo gioco a premi di Lottomatica si saranno fatti. Da ormai due anni ovvero da febbraio 2018, il Million Day ha millionari 159 giocatori.

Lo scorso mese sono state 8 le persone a diventare milionarie, mentre dall’inizio del 2021 a vincere il premio più alto messo in palio sono state ben 13. Da non dimenticare che oltre al premio più alto del milione di euro vengono messi in palio tanti altri premi. Da quando è nato il gioco oltre 41mila persone soono riuscite a vincere un premio da 1.000 euro. Scopriamo dunque quali sono i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day del 4 aprile.

Million Day, l’estrazione del 4 aprile 2021

Come di consueto, in attesa dell’estrazione vi ricordiamo quali sono stati i numeri vincenti dell’estrazione di sabato 3 aprile 2021:

24 – 21 – 25 – 23 – 15

Le regole per giocare al Million Day

Se pensate che giocare al Million Day significa scegliere qualche numero sulla schedina vi sbagliate. Questo gioco richiede una grande attenzione, oltre che un pizzico di strategia che non guasta, specie nella modalità sistematica dove saper prevedere le combinazione è tutto.

Il Million Day si divide infatti in tre modalità ovvero quella singola, la plurima e la già citata sistematica. I numeri che si possono scegliere sono 5 nella giocata standard. Si possono fare più giocate o ancora giocare per più giorni richiedendo un abbonamento. Il montepremi più alto messo in palio ad ogni concorso è di 1 milione di euro, anche se si possono vincere premi minori a seconda dei numeri indovinati. Il costo della singola giocata parte da un euro.

Si può giocare tutti i giorni, 7 giorni a settimana, mentre i numeri vincenti vengono estratti tutte le sere alle ore 19.00. Da ricordare che si può giocare fino alle ore 18.45. Si può poi riprendere a giocare alle ore 19.05.

Million Day, tre modalità di gioco

Ora parliamo di come è possibile partecipare a questo gioco a premi. Se pensate infatti che ci si possa limitare a giocare con la classica schedina vi sbagliate. Oltre alla già collaudata giocata con la schedina, è possibile giocare al Million Day con due attività ad alto coinvolgimento come ad esempio modalità sistematica o ancora quella plurima. Nello specifico la giocata plurima permette di effettuare da un numero minimo di due giocate fino ad un massimo di 10. Scopriamo come partecipare:

Ricevitoria: ovvero la modalità classica. Giocando con la schedina è possibile giocare fino a 5 giocate che possono diventare 10 se si gioca con uno scontrino unico. In questo caso le giocate vanno comunicate al ricevitore a voce.

ovvero la modalità classica. Giocando con la schedina è possibile giocare fino a 5 giocate che possono diventare 10 se si gioca con uno scontrino unico. In questo caso le giocate vanno comunicate al ricevitore a voce. Con App Lotto: Vorresti giocare al Million Day ovunque ti trovi anche quando sei fuori casa? Con l’App Lotto è possibile. Il numero di giocate massimo in questo caso è di 10. Sarà poi necessario mostrare l’apposito QR code in ricevitoria.

Vorresti giocare al Million Day ovunque ti trovi anche quando sei fuori casa? Con l’App Lotto è possibile. Il numero di giocate massimo in questo caso è di 10. Sarà poi necessario mostrare l’apposito QR code in ricevitoria. Online (max 10 giocate): un’altra modalità che non ha bisogno di presentazioni. Molto importante che ricordare che si può fare la propria giocata da mobile o ancora su rivenditori ufficiali (Snai, sisal, Lottomatica…)

La giocata sistematica si differenzia dalla plurima per diversi aspetti come i numeri che si possono giocare di volta in volta. Lotto-Italia spiega chiaramente che si possono scegliere “da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”.

Million Day, quanto si può vincere?

Al Million Day oltre al milione di euro è possibile vincere altri premi suddivisi in quattro fasce diverse. Vediamo quali sono:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

La diretta dell’estrazione del Million Day viene trasmessa sull’App Lotto, in ricevitoria o ancora online. Si può rimanere aggiornati sulle ultime estrazioni consultando la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day, le ultime estrazioni

Scopriamo quali sono le ultime combinazioni estratte durante gli ultimi concorsi:

sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021 : 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 – 15

Million Day, i numeri ritardatari

Scopriamo adesso quali sono i numeri ritardatari aggiornati a sabato 3 aprile 2021. Il numero 26 è ancora il numero “impossibile” con 53 assenze. A seguire è sempre il numero 32 assente da 35 giorni. I numeri 5 e 40 mancano rispettivamente da 34 e 30 giorni. Il numero sei invece è assente da 28 estrazioni,. Infine i numeri 7 e 53 mancano rispettivamente da 26 e 25 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Vi illustriamo Infine quali sono i numeri usciti più volte negli ultimi 100 concorsi del Million Day. A rimanere Il numero uscito più di frequente è sempre il 51 uscito nelle ultime 14 volte. Sono usciti invece tredici volte nelle ultime 100 estrazioni i numeri 9, 23, 24 , 29, 30, 50 e 3.