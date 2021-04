Million Day, estrazione 5 aprile 2021

Non si ferma la ricerca del prossimo fortunato che ambirà al montepremi del Million Day. Tutti i numeri dell'estrazione del 5 aprile 2021.

Un montepremi di un milione di euro messo in palio ogni giorno, cinquantacinque da giocare sulla schedina. Questo e molto di più è il million day, il concorso a premi gestito da Lottomatica che da quando è nato ha fatto vincere il montepremi più alto già a 159 persone.

Dall’inizio dell’anno i vincitori sono stati 13 con il mese di marzo che può essere considerato il mese più fortunato con le vittorie che sono state addirittura 8. L’ultima vincita in ordine di tempo è data 19 marzo 2021, quando in una ricevitoria di Catania è stato vinto il milione di euro giocando soltanto un euro. Ad aver vinto un premio da 1000 euro sono state oltre 41mila persona dalla nascita del Million Day avvenuta nel 2018.

Caccia dunque al prossimo fortunato che potrebbe vincere il premio più alto. Scopriamo dunque quali sono i numeri fortunati estratti nel concoso di lunedì 5 aprile.

Million Day, l’estrazione del 5 aprile 2021

Prima di scoprire quali saranno i numeri estratti in questo concorso del 5 aprile, Vi ricordiamola combinazione vincente del 4 aprile:

18 – 21 – 1 – 10 – 3

Million Day, le regole del gioco

In cosa consiste questo gioco a premi? Quanto viene messo ogni volta in palio? Per chi fosse inesperto vale la pena ricordare alcune semplici regole di base:

Questo gioco consiste nello scegliere 5 numeri che vengono individuati in una rossa che va da 1 fino a 55.

Ciascuna giocata il valore minimo parte da 1 euro. Il montepremi resta sempre fisso, una differenza sostanziale che lo distingue dal SuperEnalotto dove il montepremi cambia ad ogni concorso.

Le estrazioni del Million Day non si fermano mai. La fortuna può essere tentata tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19.00, con i giochi che si chiudono sempre alle ore 18.45. Il nuovo concorso per l’estrazione del giorno seguente riprende poi alle 19.05. L’aspetto quello più interessante è sicuramente quello della possibilità di giocare per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento.

Million Day, non solo giocata singola

Nell’immaginario collettivo quando pensiamo a giochi a premi come il Million Day, raramente pensiamo a quanto possono essere dinamici e vivaci. Oltre alla classica giocata singola si può giocare al Million Day secondo altre due modalità ovvero la modalità plurima e quella sistematica.

La prima consiste nella possibilità di poter effettuare più giocate consecutive, mentre la seconda dà la possibilità di scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, spiega Lotto-Italia.

in ricevitoria: Da min. di due giocate fino ad un massimo di 5 se si gioca con schedina o massimo di 10 con uno scontrino unico con le giocate che devnoo essere comunicate a voce al ricevitore.

Da min. di due giocate fino ad un massimo di 5 se si gioca con schedina o massimo di 10 con uno scontrino unico con le giocate che devnoo essere comunicate a voce al ricevitore. Tramite App: Giocare al Million Day può diventare veloce e a portata di mano con l’App Lotto. Le giocate in questo caso possono essere un massimo di 10. Si dovrà quindi mostrare il codice QR in ricevitoria.

Giocare al Million Day può diventare veloce e a portata di mano con l’App Lotto. Le giocate in questo caso possono essere un massimo di 10. Si dovrà quindi mostrare il codice QR in ricevitoria. Online (max 10 giocate): in questo ultimo caso il numero di giocate è massimo 10. Il portale Lotto-Italia segnala quali sono le ricevitorie e i rivenditori autorizzati online.

Million Day, i premi in palio

Torniamo adesso ad una delle domande più frequenti: quanto si può vincere al Million day? scopriamolo insieme:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Potrai inoltre guardare i risultati dell’estrazione in diretta recandoti presso la tua ricevoria di fiducia. Controllare e verificare l’avvenuta vincita è semplice anche online grazie all’App Lotto o ancora da PC consultando il portale Lotto-Italia. Il Million Day viene trasmesso anche dal proprio televisore di casa alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Lo storico delle estrazioni

Come ogni giorno ricordiamo qual è lo storico delle estrazioni degli ultimi sette concorsi:

sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021: 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

Million Day, i numeri ritardatari

Parliamo ora di statistiche ricordando quali sono i numeri ritardatari del Million. Continua a detenere il record di maggiori assenze è ancora il numero 26 cca che manca ormai da 54 giorni. Il secondo numero ritardatario è il 32 assente da 36 estrazioni. Tra i numeri che mancano da più di 30 estrazioni citiamo i numeri 5 e 40 assenti rispettivamente da 35 e 31 giorni. mentre il 5 manca da 33 estrazioni. Questi ultimi sono seguiti dai numeri 6 e 7 che mancano rispettivamente da 29 e 27 estrazioni. Chiudono infine i numeri 53 e 14 assenti da 26 e 22 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Per finire ricordiamo quali sono i numeri più frequenti usciti negli ultimi 100 concorsi del Million Day. Dopo diversi di giorni di primato del numero 51 lo scettro passa al numero 3 uscito 14 volte negli ultimi 100 giorni. Seguono con 13 volte invece i numeri 1 – 9 – 21 – 23 – 24 – 29 – 30 – 50 e infine il 51.