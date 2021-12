Million Day, estrazione 7 dicembre 2021: tutti i numeri fortunati

Con l'estrazione del Million Day di martedì 7 dicembre è pronto a partire con il secondo appuntamento del mese. Tutti i numeri vincenti.

La seconda settimana di dicembre è ufficialmente iniziata, ma le estrazioni del Million Day proseguono con il concorso di martedì 7 novembre 2021. Questo mese è ufficialmente iniziato eppure già ci si chiede chi sarà il primo fortunato di dicembre a raggiungere l’ambito montepremi massimo dell’importo di un milione di euro.

Si segnala che nel mese di novembre da poco concluso i nuovi milionari sono stati ben tre. In particolare, l’ultima vincita in ordine di tempo è arrivata domenica 21 novembre in Campania e precisamente a Volla in provincia di Napoli dove il milione di euro è stato raggiunto grazie ad un giocata dell’importo di un euro. Con quest’ultima vincita dunque il numero delle vincite sale ancora e si porta dunque a 49 dal primo gennaio 2021 e 195 dal giorno del lancio.

Million Day 7 dicembre 2021, l’estrazione

Vediamo quali sono stati i numeri estratti fortunati di lunedì 6 novembre:

9 – 18 – 32 – 52 – 54

Come sempre parliamo di numeri legati alla vincite del Million Day. Secondo gli ultimi dati forniti da Lotto – Italia aggiornati a sabato 4 dicembre 2021, dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per un totale di 112 milioni di euro. Le vincite invece distribuite dal giorno del lancio hanno superato i 449 milioni di euro.

Le vincite da 1000 euro sono state invece 12.876, mentre sono state 619.651 quelle da 50 euro, infine sono quasi 10 milioni le vincite da 2 euro.

Million Day 7 dicembre 2021, le regole del gioco

Facciamo un ulteriore passo avanti, parlando di alcune curiosità a cui prestare attenzione specie per chi ha poca familiarità con questo gioco a premi. Parliamo innanzitutto del montepremi massimo di un milione di euro che può essere portato a casa indovinando 5 numeri su 55.

Segnaliamo che, proprio a partire dalla soglia di 5 numeri su 55 è possibile preparare una giocata dell’importo minimo di un euro. Non vanno nemmeno dimenticate le numerosissime occasioni di vincita. Si può tentare la fortuna tutti i giorni compresi i giorni festivi alle ore 19.00. Grazie all’acquisto di un abbonamento è possibile estendere l’esperienza anche per più giorni consecutivi.

Million Day 7 dicembre, tre possibilità di gioco

Non possiamo infine non parlare delle possibilità di gioco proposte dal questo gioco a premi. Ricordiamo infatti che si può scegliere tra tre diverse modalità vale a dire singola, plurima o ancora sistematica. In particolare l’ultima modalità citata ossia la sistematica permette di individuare tra tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema di gioco che può essere integrale o ridotto. Diversamente giocando in modalità plurima è possibile preparare da 2 a un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

La modalità plurima consente a sua volta di scegliere tra tre opzioni:

Ricevitoria – possibile effettuare un massimo di 5 giocate contemporaneamente acquistando la tradizionale schedina cartacea. Segnaliamo che questo massimo può essere portato a 10 richiedendo in ricevitoria lo scontrino unico.

– possibile effettuare un massimo di 5 giocate contemporaneamente acquistando la tradizionale schedina cartacea. Segnaliamo che questo massimo può essere portato a 10 richiedendo in ricevitoria lo scontrino unico. App My Lotteries – scaricando l’App dedicata sui dispositivi mobile è possibile preparare fino a 10 giocate contemporaneamente.

– scaricando l’App dedicata sui dispositivi mobile è possibile preparare fino a 10 giocate contemporaneamente. Online – terzo e ultimo caso, ma non per importanza. Visitando il portale dedicato da browser o PC è possibile preparare un massimo di 10 giocate contemporaneamente. Sul portale è disponibile inoltre un elenco completo di rivenditori autorizzati.

Le estrazioni del Million Day sono disponibili in ricevitoria, sul portale dedicato, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o in alternativa da App My Lotteries.

Million Day 7 dicembre, quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 7 dicembre, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 29 novembre 2021: 27 – 32 – 50 – 52 – 53

27 – 32 – 50 – 52 – 53 martedì 30 novembre 2021: 18 – 26 – 27 – 48 – 55

18 – 26 – 27 – 48 – 55 mercoledì 1 dicembre 2021: 8 – 16 – 30 – 49 – 55

8 – 16 – 30 – 49 – 55 giovedì 2 dicembre 2021: 5 – 13 – 17 – 28 – 37

5 – 13 – 17 – 28 – 37 venerdì 3 dicembre 2021: 1 – 7 – 24 – 41 – 47

1 – 7 – 24 – 41 – 47 sabato 4 dicembre 2021: 21 – 24 – 31 – 32 – 42

21 – 24 – 31 – 32 – 42 domenica 5 dicembre 2021: 12 – 18 – 24 – 44 – 51

12 – 18 – 24 – 44 – 51 lunedì 6 dicembre 2021: 9 – 18 – 32 – 52 – 54

Million Day 7 dicembre, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day, Il primato spetta il numero 4 che non appare da 34 concorsi, seguito dal numero 22 non compare da 27 concorsi. Il numero 43 non esce da 25 concorsi, mentre il numero 35 è assente da 22 estrazioni. Il numero 40 non compare da 21 estrazioni, mentre i numeri 38, 36 e 29 mancano da 16 estrazioni. Il numero 33 non esce da 16 estrazioni, infine il numero 11 manca da 14 concorsi.

Million Day 7 dicembre, cifre frequenti

Terminiamo parlando delle cifre più frequenti uscite nelle estrazioni del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 50 uscito in 45 estrazioni, seguito dai numeri 3 e 1 usciti in 42 concorsi. Il numero 51 è uscito in 41 estrazioni. I numeri 41, 28, 23 e 21 sono apparsi in 40 concorsi, infine i numeri 36 e 30 sono usciti in 39 estrazioni.