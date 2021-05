Million Day, estrazione 8 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Non si ferma la caccia al prossimo milionario del Million Day con il numero che è rimasto fermo a quota 164. Tutti i numeri estratti.

Il mese di maggio è iniziato già da qualche giorno, con le estrazioni del Million Day che devono ancora far conoscere il milionario numero 165. Dallo scorso lunedì 19 aprile 2021, il numero di milionari del 2021 rimane stazionario a zero, mentre sono 164 i fortunati che hanno vinto il milione di euro dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018.

I milionari del mese di aprile appena passato sono stati 5, mentre marzo detiene il record di vincite del 2021 con otto milionari.

Sempre parlando di vincite del Million Day segnaliamo che dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per 379 milioni di euro, mentre nel 2021 le vincite distribuite sono state di 43 milioni. Quelle dell’importo di 1000 euro sono state 5244, mentre le vincite dell’importo di 50 euro sono state oltre 242 mila.

Infine le vincite da 2 euro hanno superato i 3 milioni e 800 mila euro. Segnaliamo che l’ultima vincita dell’anno è arrivata a Crispiano in provincia di Taranto dove il milione di euro è stato vinto lunedì 19 aprile con una giocata a sistema ridotto.

Million Day 8 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco i numeri estratti sabato 8 aprile:

40 – 16 – 24 – 35 – 31

Ricapitoliamo scoprendo qual è stata la combinazione vincente estratta venerdì 7 maggio 2021:

4 – 11 – 19 – 53 – 55

Million Day 8 maggio – le regole del gioco

Raccontiamo ancora dettagli e curiosità che ruotano attorno al Million Day, specie per i meno esperti. Iniziamo dai numeri che devono essere indovinati per vincere il milione che sono in tutto 5 su 55, mentre i numeri del Lotto e del SuperEnalotto che sono in tutto 90 proprio come il Lotto.

Si possono altresì vincere premi minori di 1000, 50 e 2 euro a seconda dei numeri indovinati. Importante ricordare che è possibile giocare fino alle ore 18.45, mentre i giochi riprendono alle ore 19.05 in vista del concorso del giorno successivo. La giocata minima parte da un euro anche se è possibile giocare per più giorni acquistando un abbonamento. Proprio come un abbonamento per sette concorsi infatti, è stato vinto il milione di euro grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi.

Million Day 8 maggio – tre possibilità di gioco

Non tutti sanno che il gioco del Million Day supera il gioco della classica schedina. Oltre alla modalità singola è possibile scegliere tra la modalità plurima o ancora la sistematica. La modalità sistematica si distingue dalla plurima in quanto è possibile effettuare fino ad un massimo di 10 giocate. Diversamente la modalità sistematica permette di scegliere tra tutte o anche solo alcune tra le diverse combinazioni di gioco proposte dal sistema (sistema integrale o ridotto).

In particolare per ciò che riguarda la modalità sistematica è possibile scegliere tra tre strade:

Ricevitoria – Il numero massimo di giocate che si possono effettuare è 5 con schedina. Se si acquista tuttavia uno scontrino unico il numero massimo delle giocate potrebbe salire a 10. In questo secondo caso le giocate andranno indicate a voce.

– Il numero massimo di giocate che si possono effettuare è 5 con schedina. Se si acquista tuttavia uno scontrino unico il numero massimo delle giocate potrebbe salire a 10. In questo secondo caso le giocate andranno indicate a voce. App My Lotteries – Si possono effettuare un massimo di 10 giocate. Sarà quindi necessario mostrare al ricevitore di fiducia il QR code relativo alla propria giocata.

– Si possono effettuare un massimo di 10 giocate. Sarà quindi necessario mostrare al ricevitore di fiducia il QR code relativo alla propria giocata. Online – Come da mobile il numero massimo di giocate è di 10. Lotto – Italia fornisce un elenco completo dei più noti rivenditori online autorizzati.

Infine assistere alla diretta del Million Day è facile e intuitivo. Sarà sufficiente visitare il portale Lotto – Italia, scaricare la App My Lotteries o ancora consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Non ultimi ci si può recare presso la propria ricevitoria di fiducia.

Million Day 8 maggio – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 8 maggio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

venerdì 30 aprile 2021: 15 – 14 – 6 – 15 – 23

15 – 14 – 6 – 15 – 23 sabato 1 maggio 2021: 42 – 1 – 54 – 10 – 34

42 – 1 – 54 – 10 – 34 domenica 2 maggio 2021: 4 – 16 – 53 – 12 – 36

4 – 16 – 53 – 12 – 36 lunedì 3 maggio 2021: 7 – 36 – 55 – 21 – 54

7 – 36 – 55 – 21 – 54 martedì 4 maggio 2021: 5 – 18 – 28 – 44- 52

5 – 18 – 28 – 44- 52 mercoledì 5 maggio 2021: 1 – 16 – 32 – 45 – 50

1 – 16 – 32 – 45 – 50 giovedì 6 maggio 2021: 8 – 14 – 21 – 49 – 55

8 – 14 – 21 – 49 – 55 venerdì 7 maggio 2021: 4 – 11 – 19 – 53 – 55

Million Day 8 maggio, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day. Il primato tocca adesso al numero 48 che non esce da 41 estrazioni. Segue il numeri 35 che manca da 40 estrazioni. Il numero 33 manca invece da 36 estrazioni, mentre il numero 26 è assente da 31 estrazioni. Il numero 31 manca inoltre da 29 estrazioni, mentre il numero 17 manca da 22 estrazioni. I numeri 37 e 2 sono assenti da 20 concorsi. ll numero 13 manca da 19 concorsi, infine il numero 24 è assente da 18 concorsi.

Million Day 8 maggio, cifre frequenti

Chiudiamo infine con i numeri più frequenti del Million Day. Il numero 27 è apparso in 48 estrazioni, mentre i numeri 50, 46 e 2 sono apparsi in 43 estrazioni. I numeri 29, 21 e 16 sono apparsi in 41 estrazioni. Infine i numeri 51, 41 e 17 sono apparsi in 39 estrazioni.