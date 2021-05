Million Day, estrazione 9 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Con l’estrazione di domenica 9 maggio 2021, il weekend volge alla conclusione. Quali sono tutti i numeri estratti.

Con l’estrazione di domenica 9 maggio 2021, si chiude anche questa prima settimana di maggio. A pochi giorni dall’inizio del mese il numero di milionari rimane fermo a 164 dal giorno del lancio con l’ultima vincita del mese di aprile che è arrivata nel comune di Crispiano in provincia di Taranto dove lo scorso 19 aprile è stato vinto un milione di euro grazie ad un giocata con sistema ridotto.

Vale la pena parlare ancora di numeri che hanno raggiunto in questi ultimi giorni risultati importanti. Dal primo gennaio del 2021 i milionari sono stati 18, mentre nel mese di aprile sono stati 5. Il mese di marzo al momento conferma il primato del 2021 con otto vincite. Segnaliamo inoltre che a giovedì 6 maggio sono state distribuite vincite per 379 milioni di euro, mentre nel solo 2021 sono state distribuite vincite per oltre 43 milioni.

Le vincite da 1000 euro sono state 5244. Sono state invece oltre 242 quelle da 50 euro, mentre le vincite da due hanno superato quota 3 milioni e 800 mila euro.

Million Day 9 maggio 2021 – l’estrazione

Scopriamo di seguito qual è stata la combinazione estratta di domenica 9 maggio:

1 – 6 – 20 – 27 – 30

Million Day 9 maggio, le regole del gioco

Abbiamo parlato poco fa di numeri e vincite.

Sveliamo adesso ancora curiosità su questo gioco a premi che da febbraio 2018 ha permesso a milioni di persone di tentare la fortuna alla ricerca dell’agognato premio di un milione di euro. Iniziamo dal principio con i numeri che si possono trovare sulla schedina che sono in tutto 55, a differenza del Lotto e SuperEnalotto dove le cifre da indovinare che sono 90. L’obiettivo invece è familiare: con 5 numeri indovinati si porta a casa il milione di euro

Sulla base dei numeri indovinati è possibile accedere a premi inferiori di 1000, 50 e 2 euro. Da tenere bene a mente che i giochi si chiudono alle ore 18.45, mentre riprendono alle ore 19.05 per la partecipazione al concorso successivo. Si gioca anche solo con un euro o in alternativa per più giorni consecutivi se si acquista un abbonamento. Ricordiamo che proprio grazie ad un abbonamento per sette concorsi, è stato vinto un milione di euro lunedì 12 aprile a Teramo.

Million Day 9 maggio – tre possibilità di gioco

Singola, plurima e sistematica… in quanti conoscevano queste tre modalità di gioco del Million Day? Se la tradizionale modalità singola con schedina è molto conosciuta, altrettanto non potrebbero esserlo la modalità plurima e la modalità sistematica, considerate delle alternative molto interessanti. La modalità sistematica consente di scegliere tra tutte o anche solo alcune delle combinazioni proposte dal sistema (sistema integrale o ridotto), mentre la modalità plurima permette di effettuare più giocate contemporaneamente, fino ad un massimo di 10.

Ci soffermiamo su quest’ultima che a sua volta permette di scegliere tra tre strade:

Ricevitoria – Massimo di giocate consentito è di 5 con schedina tradizionale. Diventa 10 se si sceglie lo scontrino unico nel quale le giocate andranno riportate a voce.

– Massimo di giocate consentito è di 5 con schedina tradizionale. Diventa 10 se si sceglie lo scontrino unico nel quale le giocate andranno riportate a voce. App My Lotteries – Numero massimo di giocate è di 10. Con App My Lotteries sarà possibile fare molte altre cose come ad esempio verificare lo scontrino o consultare le statistiche.

– Numero massimo di giocate è di 10. Con App My Lotteries sarà possibile fare molte altre cose come ad esempio verificare lo scontrino o consultare le statistiche. Online – Anche in questo ultimo caso il numero massimo di giocate è di 10. Sul portale Lotto – Italia è possibile accedere ad un elenco aggiornato.

Infine per assistere alla diretta del Million Day è possibile consultare il portale dedicato Lotto – Italia. Recarsi in ricevitoria o ancora dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Infine è possibile scaricare anche l’App My Lotteries.

Million Day 9 maggio – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 9 maggio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 1 maggio 2021: 42 – 1 – 54 – 10 – 34

domenica 2 maggio 2021: 4 – 16 – 53 – 12 – 36

lunedì 3 maggio 2021: 7 – 36 – 55 – 21 – 54

martedì 4 maggio 2021: 5 – 18 – 28 – 44- 52

mercoledì 5 maggio 2021: 1 – 16 – 32 – 45 – 50

giovedì 6 maggio 2021: 8 – 14 – 21 – 49 – 55

venerdì 7 maggio 2021: 4 – 11 – 19 – 53 – 55

sabato 8 maggio 2021: 40 – 16 – 24 – 35 – 41

Million Day 9 maggio, i numeri ritardatari

Sveliamo quali sono stati i numeri più ritardatari del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 48 con 42 estrazioni. Segue il numero il numero 33 che manca da 37 estrazioni. Il numero 26 non compare da 32 giorni. Il numero 17 manca da 23 concorsi. I numeri 17 e 31 mancano da 21 estrazioni. Il numero 13 non compare da 20 giorni. Il numero 38 è assente da 19 estrazioni. Infine i numeri 43 e 25 mancano rispettivamente da 17 e 15 estrazioni.

Million Day 9 maggio, cifre frequenti

Terminiamo con i numeri più frequenti del Million Day. Il numero 27 è apparso in 47 estrazioni, mentre i numeri 50 e 2 sono apparsi in 43 estrazioni. Il numero 46 è apparso in 42 concorsi, mentre i numeri 29 e 16 sono apparsi in 41 estrazioni. Il numero 21 è stato presente per 40 estrazioni. Infine i numeri 51, 41 e 17 sono stati presenti in 39 estrazioni.