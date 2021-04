Million Day, estrazione del 13 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Continua la ricerca del quarto vincitore del mese di aprile del Million Day. Quali sono i numeri estratti martedì 13 aprile 2021.

Come ogni giorno continua la ricerca del prossimo vincitore che porterà a casa il milione di euro messo in palio dal Million Day, il gioco a premi gestito da Lottomatica. Dalla sua nascita avvenuta a febbraio 2018, questo gioco ha permesso di vincere ben un milione di euro a ben 162 fortunati.

Nel mese di aprile le vincite milionarie sono state già 3 con l’ultima arriva giovedì 8 aprile a Milano, dove il giocatore ha vinto grazie ad una giocata plurima di 10 euro tramite App Lotto.

Dall’inizio dell’anno invece i vincitori sono diventati 16 con il mese di marzo che attualmente detiene il primato del 2021 totalizzando 8 vincite cioè la metà. Dall’inizio del gioco le vincite di premi da 1000 euro sono state invece oltre 42mila.

Rimane ora da scoprire se nel mese di aprile verrà superato il primato di marzo.

Million Day, l’estrazione del 13 aprile 2021

In attesa di sapere i risultati vi ricordiamo qual è stata la combinazione vincente dell’estrazione di lunedì 12 aprile 2021:

4 – 13 – 5 – 54 – 9

Million Day, le regole per giocare

Ma come si gioca al Million Day? Quanti numeri è necessario indovinare per mettere le mani sull’ambito milione di euro? quanto costa partecipare? Sono solo alcune delle domande che specialmente i meno esperti si saranno posti.

Per vincere il montepremi massimo è necessario indovinare tutti e cinque i numeri su una serie di 55 cifre in totale sulla schedina. Al di sotto del milione troviamo poi altre tre fasce di vincita alla quale si può accedere in base ai numeri indovinati. Così come per il SuperEnalotto la giocata minima parte da un euro.

Vale la pena ricordare in questo senso che una delle ultime vincite è avvenuta con una giocata da un euro in una ricevitoria di Catania lo scorso 19 marzo. La possibilità di giocare al Million Day è aperta anche per i giorni successivi acquistando un abbonamento.

Million Day, tre modi per giocare

Dimentica la solita schedina. Il Million Day grazie a tre diverse modalità è divertente e ti permette di vivere un’esperienza ad alto coinvolgimento. Oltre alla modalità singola, è possibile effettuare più giocate consecutive (la modalità plurima) o ancora scegliere una serie di possibili giocate (tutte o una parte) che vengono quindi inserite in un sistema che a sua volta può essere ridotto o ancora integrale (modalità sistematica).

Proprio sulla seconda modalità ovvero la plurima spieghiamo nel dettaglio come si può partecipare:

Ricevitoria (fino a max 5 giocate) – le giocate possono essere estese a 10 se si richiede in ricevitoria una scontrino unico nel quale andranno indicate a voce le varie giocate.

– le giocate possono essere estese a 10 se si richiede in ricevitoria una scontrino unico nel quale andranno indicate a voce le varie giocate. App Lotto (fino a max 10 giocate) – un sistema interessante che ti permette oltre che giocare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente anche quello di assistere alla diretta delle estrazioni, consultare le statistiche e altro ancora. Il tutto a portata di mano. Una volta fatto la propria giocata ci si dovrà recare in ricevitoria e mostrare il codice QR.

– un sistema interessante che ti permette oltre che giocare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente anche quello di assistere alla diretta delle estrazioni, consultare le statistiche e altro ancora. Il tutto a portata di mano. Una volta fatto la propria giocata ci si dovrà recare in ricevitoria e mostrare il codice QR. Da PC – come per la modalità mobile il numero massimo di giocate e 10. Alcuni dei portali più noti sono Sisal, Lottomatica o ancora Snai, ma Lotto – Italia fornisce un elenco dei rivenditori italiani autorizzati per darti modo di giocare in sicurezza.

Million Day, l’estrazione in diretta

Arriviamo ad un’altra domanda che in molti si saranno chiesto: dove si possono guardare in diretta le estrazioni del Million Day? La diretta delle estrazioni viene trasmessa su Mediavideo Mediaset alla pagina 782, sul portale dedicato di Lotto – Italia o ancora dalla APP Lotto e naturalmente recandosi in ricevitoria. Segnaliamo che è possibile giocare fino alle ore 18.45 con la possibilità di giocare che si riapre nuovamente alle ore 19.05.

Quanto si può vincere al Million Day

Quanto si può vincere dunque esattamente al Million Day? Vediamolo nel dettaglio:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le cinquine estratte

Vale la pena ricordare quali sono state le ultime cinquine estratte in questi giorni:

lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

4 – 38 – 47 – 50 – 54 giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

27 – 18 – 40 – 31 – 28 venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

5 – 7 – 13 – 34 – 38 sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

Million Day, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri che hanno totalizzato il più alto numero di assenze nel Million Day a cominciare dal numero 32 che manca da 44 estrazioni. A seguire il numero 6 assente da 37 giorni. Con 27 e 26 giorni di ritardo troviamo rispettivamente i numeri 55 e 19. Per finire segnaliamo i numeri 46 e 44 con 23 giorni di ritardo e i numeri 37 e 36 che mancano da 22 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri apparsi più di frequente nelle ultime 100 estrazioni del million day citiamo il numero 16 uscito 15 volte. Seguono con 14 volte i numeri 21, 24, 50 e 54. Infine con 13 volte segnaliamo i numeri 3, 23, 4, 30, 9, 51 e 1.