Million Day, estrazione del 14 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Proseguono le estrazioni del Million Day il gioco a premi che dal 2018 ha fatto vincere il milione di euro a 163 persone. Tutti i numeri estratti.

Un milione di euro in palio, cinque numeri da indovinare e naturalmente tanto coinvolgimento. Potremmo definirlo così il segreto del successo del Million Day, il gioco a premi di Lottomatica che ogni giorno permette a milioni di persone di accedere ad un ricco bottino.

Da quando è nato il gioco, sono state 163 le persone che hanno vinto l’ambito milione di euro. Ad aprile siamo arrivati a quota 3 vincite. L’ultima in ordine di tempo a Teramo, lunedì 12 aprile grazie ad una giocata in abbonamento per 7 concorsi diventando di fatto la diciasettesima vittoria del 2021.

Segnaliamo che il mese ad aver totalizzato il maggior numero di vincite è marzo che si è fermato a quota otto.

Aggiungiamo che sono state oltre 42mila le vincite da mille euro dal 2018. Chi sarà il diciassettesimo milionario del 2021? nell’attesa di scoprirlo sveliamo quale sarà la cinquina vincente estratta il 14 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 14 aprile 2021

Segnaliamo qual è stata l’ultima cinquina estratta martedì 13 aprile 2021:

2 – 18 – 55 – 22 – 34

Million Day, le regole per giocare

Entriamo adesso nel dettaglio ricordando quali sono le regole alla base per poter partecipare.

Come già accennato, al fine di poter vincere il milione di euro è necessario indovinare cinque numeri, a differenza del SuperEnalotto dove i numeri da indovinare sono sei. Tra i due giochi cambiano anche i numeri presenti sulla schedina: 55 per il Million Day e 90 per il SuperEnalotto. Infine cambia anche il Montepremi che nel Million Day rimane fisso, mentre come nel secondo caso varia di volta in volta.

Altra possibilità che offre il Million Day è quello di richiedere un abbonamento che permetta di giocare anche per più giorni consecutivi. Tra le molte differenze segnaliamo un’analogia: in entrambi i casi la giocata minima parte da un euro. Proprio con un euro lo scorso 19 marzo è stato vinto il milione di euro in una ricevitoria a Catania.

Million Day, dalla modalità plurima alla sistematica

Singola, plurima o sistematica? sapevi che esistono tre modalità per giocare al Million Day? Non solo la schedina in ricevitoria, ma anche altre possibilità per sbizzarrirsi e per rendere il gioco più dinamico. La modalità sistematica è la più interessante grazie alla possibilità di individuare una serie di possibili giocate che possono essere tutte (integrale) o ancora una parte (ridotta).

Particolarmente inamica è la modalità plurima che dà la possibilità di accedere ad ulteriori vincite grazie alle numerose giocate che possono essere fatte in una volta sola (fino ad un massimo di 10).

A sua volta per partecipare alla modalità plurima si possono seguire tre strade:

Ricevitoria – fino ad un max. di 5 giocate. Il numero aumenta ad un max di 10 se si gioca con scontrino unico in ricevitoria. In questo caso le giocate vanno comunicate al ricevitore a voce.

– fino ad un max. di 5 giocate. Il numero aumenta ad un max di 10 se si gioca con scontrino unico in ricevitoria. In questo caso le giocate vanno comunicate al ricevitore a voce. App Lotto – il numero massimo di giocate è 10. Con l’App oltre alla giocata è possibile assistere alle estrazioni in diretta, o ancora consultare le statistiche. L’ultimo passaggio è quello di mostrare il codice QR relativo alla giocata in ricevitoria.

– il numero massimo di giocate è 10. Con l’App oltre alla giocata è possibile assistere alle estrazioni in diretta, o ancora consultare le statistiche. L’ultimo passaggio è quello di mostrare il codice QR relativo alla giocata in ricevitoria. Da PC – Modalità analoga a quella mobile (fino a max 10 giocate). Sul portale Lotto – Italia vengono fornite tutte le informazioni necessarie per poter giocare in tutta tranquillità.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Fatto la propria giocata, arriva il momento di scoprire quale sarà la cinquina vincente. Si può assistere alla diretta delle estrazioni sullo smartphone grazie all’App Lotto o ancora alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa si può consultare il portale dedicato di Lotto – Italia o ancora andando presso la propria ricevitoria di fiducia. Da non dimenticare che tutti i giochi si chiudono alle ore 18.45. La riapertura dei giochi per l’estrazione del giorno successivo riprende alle ore 19.05.

Million Day, quanto si vince

Quanto si può vincere dunque esattamente al Million Day? Vediamolo nel dettaglio:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le cinquine estratte

Vale la pena ricordare quali sono state le ultime cinquine estratte in questi giorni:

martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

4 – 38 – 47 – 50 – 54 giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

27 – 18 – 40 – 31 – 28 venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

5 – 7 – 13 – 34 – 38 sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 55 – 22 – 34

Million Day, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day aggiornati a martedì 13 aprile 2021. In testa troviamo il 32 che manca da 45 giorni. Non esce da 38 estrazioni il numero 6, mentre lo segue il 19 che manca all’appello da 27 estrazioni. Mancano da 24 giorni i numeri 44 e 46. Non escono da 23 estrazioni i numeri 36 e 37, infine i numeri 29 e 45 assenti rispettivamente da 22 e 21 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Concludiamo con i numeri più usciti più di frequente negli ultimi 100 concorsi del Million Day. Sono usciti 14 volte i numeri 16, 21, 24, 50, e 54. Infine sono usciti 13 volte negli ultimi 100 giorno i numeri 23, 9, 30, 1, 51 e 3.