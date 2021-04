Million Day, estrazione del 15 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Sono già 163 i fortunati che hanno vinto il milione di euro al Million Day. Quali sono i numeri estratti di giovedì 15 aprile 2021.

Il numero dei fortunati che si è portato a casa il milione di euro è salito ancora arrivando a quota 4 nel mese di aprile 2021 e a quota 17 dall’inizio del 2021. Questa volta è successo a Teramo lunedì 12 aprile 2021 dove il giocatore è diventato milionario grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi.

Lo scorso 8 aprile invece il milione di euro è arrivato a Milano con una giocata plurima da 30 euro da APP.

Segnaliamo inoltre le vincite da 1.000 euro sono state 117. Dal lancio del Million Day sono state distribuite vincite per oltre 374 milioni di euro, con le vincite da mille euro che hanno superato le 42mila unità. Ricordiamo che il mese di marzo 2021 attualmente risulta essere quello più fortunato con otto vincitori raggiunti.

Il mese di aprile però è lungo e ci si chiede se questo obiettivo possa essere superato.

Million Day, l’estrazione del 15 aprile 2021

Come sempre nell’attesa di scoprire quale sarà la cinquina vincente di giovedì 15 aprile 2021, ricordiamo qual è stata la combinazione estratta mercoledì 14 aprile 2021:

22 – 36 – 38 – 44 – 46

Million Day, come si partecipa

Ricordiamo specie per chi ha poca dimestichezza con questo gioco, alcune regole per partecipare al Million Day.

Iniziamo con le cifre da indovinare che sono 5 anziché 6 come previsto dal SuperEnalotto. Diverso anche il numero di cifre presenti sulle due schedine: 55 per il Millon Day e 90 per Lotto e SuperEnalotto.

Anche l’ammontare del premio in palio cambia ovvero fisso per il Million Day, variabile per il SuperEnalotto. Per ciò che riguarda il Million Day, è possibile acquistare un abbonamento per poter giocare anche per più giorni consecutivi.

Non ci sono infine differenze per la giocata minima prevista che parte da un euro, infatti è stato proprio con una giocata di un euro che in una ricevitoria di Catania è stato vinto il premio più alto.

Tre modalità per giocare al Million Day

Lo sapevi che si può giocare al Million Day in tre diverse modalità? Oltre alla schedina che ti permette di giocare in modalità singola è possibile effettuare più giocate contemporaneamente con la modalità plurima o ancora sbizzarrirsi con le possibili combinazioni proposte grazie alla modalità sistematica. Nello specifico quest’ultima modalità “permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto”.

Per ciò che riguarda la modalità plurima invece, è possibile scegliere tre strade:

Ricevitoria – iniziamo con quella più “semplice”, ma anche la più classica. Il numero massimo delle giocate è 5, ma aumenta a 10 se si richiede uno scontrino unico. In questo caso le giocate andranno comunicate al ricevitore a voce.

– iniziamo con quella più “semplice”, ma anche la più classica. Il numero massimo delle giocate è 5, ma aumenta a 10 se si richiede uno scontrino unico. In questo caso le giocate andranno comunicate al ricevitore a voce. App My Lotteries – fino a max 10 giocate. L’App My Lotteries dà la possibilità anche di guardare le dirette delle estrazioni, preparare la giocata in serenità, consultare le statistiche e tanto altro. Una volta giocato si dovrà mostrare in ricevitoria il codice QR.

– fino a max 10 giocate. L’App My Lotteries dà la possibilità anche di guardare le dirette delle estrazioni, preparare la giocata in serenità, consultare le statistiche e tanto altro. Una volta giocato si dovrà mostrare in ricevitoria il codice QR. Online – fino a max 10 giocate. La modalità non si discosta molto da quella mobile. In ogni caso sul portale Lotto dedicato sono disponibili tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Chiudiamo il cerchio spiegando dove è possibile assistere alla diretta delle estrazioni. I risultati sono disponibili sia da mobile sull’App My Lotteries, sia sul portale Lotto – Italia nella sezione dedicata. In alternativa ci si può recare in ricevitoria. Infine sono disponibili anche sul televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Massima attenzione alla chiusura e alla riapertura dei giochi. Si può giocare tutti i giorni fino alle ore 18.45, mentre per le estrazioni del giorno successivo il tutto riparte alle ore 19.05.

Million Day, quanto si può vincere

Abbiamo già detto che il montepremi più alto è il milione, ma a seconda dei numeri indovinati è possibile accedere ad una determinata fascia di vincita. Vediamo quali:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le cinquine estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

4 – 38 – 47 – 50 – 54 giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

27 – 18 – 40 – 31 – 28 venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

5 – 7 – 13 – 34 – 38 sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

4 – 13 – 5 – 54 – 9 martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

Million Day, i numeri ritardatari

Ci aggiornamenti per ciò che riguarda i numeri ritardatari del Million Day. Il numero 32 continua a detenere il primato con i suoi 46 giorni di ritardo. Segue il numero 6 che manca da 39 giorni. I numeri 19, 37 e 29 mancano rispettivamente da 28, 24 e 23 giorni. Il numero 45 è assente da 22 estrazioni, infine i segnaliamo i numeri 52 e 11 che non compaiono 20 e 19 concorsi.

Million Day, cifre frequenti

Parliamo dei numeri del Million Day da tenere d’occhio ovvero quelli apparsi più di frequente nelle ultime 100 estrazioni del Million Day ad iniziare dai numeri 16, 21 e 54 usciti nelle ultime 14 volte. Sono comparsi 13 volte nelle ultime estrazioni del Million Day i numeri 9, 23, 24, 50, 51 e 1.