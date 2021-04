Million Day, estrazione del 16 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Proseguono le estrazioni Million Day, il gioco a premi che ha reso milionarie 163 persone. Scopriamo tutti i numeri estratti di venerdì 16 aprile 2021

Sono arrivati a quota 163 i fortunati che hanno vinto il milione di euro al Million Day. Ricordiamo che l’ultima vincita in ordine di tempo è arrivata lunedì 12 aprile 2021 a Teramo dove la cifra più alta è stata vinta grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi.

La penultima vincita al Million Day è arrivata a Milano il giorno 8 aprile con una giocata plurima da 30 euro tramite l’App My Lotteries. Il numero di vincite da inizio 2021 è arrivato a 17 e a 4 dal mese di aprile. A marzo invece il numero di vincite si è fermato a otto.

Sono state invece 117 le vincite dell’importo di mille euro. I numeri fortunati sono stati: 4 – 5 – 9 – 13 e 54.

Da febbraio 2018 le vincite da mille euro sono state oltre 42 mila, mentre sono state distribuite vincite per oltre 374 milioni di euro. Nel frattempo sveliamo qual è stata la cinquina vincente di venerdì 16 aprile.

Million Day, l’estrazione del 16 aprile 2021

I numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 16 aprile 2021 sono i seguenti:

18 – 23 – 3 – 21 – 15

Million Day, come partecipare

Cinque numeri da indovinare e un milione di euro in palio sette giorni su sette.

Sono questi gli elementi che più contraddistinguono il Million Day, il gioco a premi lanciato da Lottomatica nel 2018. Per portare a casa l’intero montepremi è necessario indovinare la cinquina completa, a differenza del Million Day, dove si parla invece di sestina. Proprio tra questi due giochi, se diverse sono le analogie, altrettante sono le differenze come il numero di cifre sulla schedina 55 per il Million Day, 90 per Lotto e SuperEnalotto.

Diverse anche le modalità di vincita. Se come è noto nel SuperEnalotto la vincita non è mai uguale e aumenta se non si totalizza il “6”, nel Million Day il montepremi rimane invariato. Il valore minimo della giocata è di un euro. Proprio con questa giocata minima è arrivata la vincita a Catania lo scorso 19 marzo. Si può giocare per più giorni acquistando un abbonamento.

Million Day: singola, plurima e sistematica

Sapevi che esistono vari modi per giocare al Million Day? Oltre alla giocata singola è possibile effettuare più giocate contemporaneamente con la modalità plurima o sbizzarrirsi con le possibili combinazioni previste grazie alla modalità sistematica che “permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto” (dal sito Lotto – Italia).

In particolare per ciò che riguarda la modalità plurima è possibile scegliere tra tre strade:

Ricevitoria – la più semplice, classica e “amata”. Con la schedina, disponibile in ricevitoria in diversi tagli è possibile effettuare fino a cinque giocate, che possono però aumentare a 10 se si gioca con scontrino unico. Le giocate in questo secondo caso andranno comunicate a voce.

– la più semplice, classica e “amata”. Con la schedina, disponibile in ricevitoria in diversi tagli è possibile effettuare fino a cinque giocate, che possono però aumentare a 10 se si gioca con scontrino unico. Le giocate in questo secondo caso andranno comunicate a voce. App My Lotteries – Strumento versatile e immediato, con App My Lotteries è possibile fare fino ad un massimo di 10 giocate. Oltre a ciò è possibile guardare l’estrazione o ancora verificare lo scontrino. Molto importante mostrare il codice QR relativo alla propria giocata in ricevitoria.

– Strumento versatile e immediato, con App My Lotteries è possibile fare fino ad un massimo di 10 giocate. Oltre a ciò è possibile guardare l’estrazione o ancora verificare lo scontrino. Molto importante mostrare il codice QR relativo alla propria giocata in ricevitoria. Da PC (Online) – fino a max 10 giocate. La modalità non si discosta molto da quella mobile. In ogni caso sul portale Lotto dedicato sono disponibili tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Una volta fatto il proprio gioco arriva il momento più atteso ovvero quello dei risultati. Si può giocare fino alle 18.45, mentre per partecipare alle estrazioni del giorno dopo la ripresa è fissata alle ore 19.05.

Le estrazioni sono visibili sia online che da mobile all’App My Lotteries, oltre che dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa ci si può recare in ricevitoria.

Quanto si vince al Million Day

Ecco quanto è possibile vincere al Million Day. A seconda dei numeri indovinati è possibile accedere a varie fasce di premio:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le cinquine estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

27 – 18 – 40 – 31 – 28 venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

5 – 7 – 13 – 34 – 38 sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

4 – 13 – 5 – 54 – 9 martedì 13 aprile 2021 : 2 – 18 – 22 – 34 – 55

: 2 – 18 – 22 – 34 – 55 mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 25 – 14 – 46 – 45 – 47

Million Day, i numeri ritardatari

Segnaliamo quali sono i numeri ritardatari. Con più di 40 giorni di ritado troviamo i numeri 37 e 6 che mancano rispettivamente da 47 e 40 giorni. Sfiora i 30 giorni di assenza il numero 19 che manca da 29 concorsi, mentre superano le 20 assenze i numeri 37, 29 e 52 che non compaiono da 25, 24 e 21 estrazioni. Il numero 11 manca invece da 20 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri usciti più di frequente nelle ultime 100 estrazioni segnaliamo con 14 volte i numeri 16, 21 e 54. I numeri 9, 24, 50, 51 e 1 sono usciti invece tredici volte.