Million Day, estrazione del 17 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Si apre il weekend con le estrazioni del Million Day di sabato 17 aprile 2021. Scopriamo qual è la combinazione vincente estratta.

Proseguono come sempre le estrazioni del Million Day, il gioco a premi che ha permesso fino ad oggi a 163 persone di vincere un milione euro. Dall’inizio di aprile 2021 i milionari sono già 4, mentre sono 17 dal primo gennaio 2021.

Lunedì 12 aprile 2021 è arrivata a Teramo l’ultima vincita grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi, mentre sono state 117 le vincite dell’importo di mille euro. A Milano inoltre giovedì 8 aprile, la vincita milionaria è arrivata con una giocata plurima da 30 euro. Dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 38 milioni di euro. Le vincite da 1000 euro sono state 4.466, mentre da febbraio 2018 sono state oltre 42 mila.

La domanda che in molti si pongono è quando arriverà il milionario numero 18. Nell’attesa non ci resta che scoprire quale sarà la cinquina vincente di sabato 17 aprile.

Million Day, l’estrazione del 17 aprile 2021

Quali numeri sono stati estratti nel concorso di questo sabato 17 aprile 2021:

37 – 2 – 22 – 53 – 51

Million Day, come si gioca

Se sei curioso di scoprire in cosa consiste il Million Day e come partecipare a questo gioco a premi, vale la pena rivedere alcuni degli aspetti che meglio lo caratterizzano.

L’obiettivo è quello di indovinare cinque numeri che dovranno essere scelti su un totale di 55 presenti sulla schedina. Il Montepremi più alto come è stato accennato è un milione di euro e viene messo in palio tutti i giorni, sette giorni su sette alle ore 19.00.

Il valore minimo della giocata è inoltre un euro, una cifra tra l’altro che seppur minima, ha permesso ad un fortunato lo scorso 19 marzo di vincere un milione di euro in una ricevitoria di Catania. Per chi vuole prolungare il divertimento del Million Day è possibile giocare tutti i giorni attraverso l’acquisto di un abbonamento.

Million Day: singola, plurima e sistematica

Dalla classica schedina, alla dinamica modalità plurima, alla coinvolgente modalità sistematica… lo sapevi che esistono tre modi per giocare al Million Day? Se con la modalità plurima è possibile divertirsi selezionando quante più giocate possibili, con la modalità sistematica ci si può mettere alla prova in un vero e proprio gioco di probabilità nel quale vengono proposte una serie di combinazioni che è possibile giocare tutte o una parte.

Proprio sulla seconda modalità ovvero la sistematica vale la pena soffermarsi. Si può giocare alla modalità plurima scegliendo tre strade:

Ricevitoria – le giocate massime sono 5, un numero che sale a 10 se si acquista uno scontrino unico dove le singole giocate andranno riportate a voce.

– le giocate massime sono 5, un numero che sale a 10 se si acquista uno scontrino unico dove le singole giocate andranno riportate a voce. App My Lotteries – Il numero massimo di giocate passa dalle 5 della schedina a 10. Con App My Lotteries è possibile fare molto altro ancora, come verificare lo scontrino, guardare l’estrazione in diretta o consultare le statistiche.

– Il numero massimo di giocate passa dalle 5 della schedina a 10. Con App My Lotteries è possibile fare molto altro ancora, come verificare lo scontrino, guardare l’estrazione in diretta o consultare le statistiche. Online – come da App il numero di giocate massimo è di 10. Sul portale Lotto – Italia è trovare molte altre informazioni come l’elenco dei rivenditori ufficiali.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Assistere alle estrazioni è semplice, immediato anche in mobilità. È possibile effettuare la propria giocata fino alle 18.45, momento in cui i giochi si chiudono. Tutto riprende alle ore 19.05 per la partecipazione al concorso successivo. Per assistere all’estrazione ci si può collegare dalla App My Lotteries, sul portale Lotto – Italia o in alternativa in ricevitoria o alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Quanto si vince al Million Day

Quanto si può vincere esattamente al Million Day? vediamolo insieme:

2 numeri = 2 euro

Million Day, le cinquine estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

4 – 13 – 5 – 54 – 9 martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

2 – 18 – 22 – 34 – 55 mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

14 – 17 – 25 – 45 – 46 venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 5

Million Day, i numeri ritardatari

Vediamo nel dettaglio i numeri che hanno totalizzato il maggior ritardo nel Million Day ad iniziare dal numero 32 che è vicino a quota 50 con le 48 assenze. Il numero 41 non esce da 41 giorni, mentre il 19 ha raggiunto quota 30. Non escono da più di 20 giorni i numeri 37, 29 e 52 che mancano rispettivamente da 26, 25 e 22 estrazioni. Segnaliamo infine i numeri 52, 11 e 48 assenti rispettivamente da 22, 21 e 20 concorsi.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri usciti più di frequnte negli ultimi 100 concorsi del Million Day segnaliamo con una presenza di 15 volte il numero 21. Sono usciti 14 volte i numeri 16 e 54, mentre sono comparsi 13 volte i numeri 1 – 3 – 23 – 24 – 50 e 9.