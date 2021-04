Million Day, estrazione del 18 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Proseguono in questo weekend le estrazioni del Million day. I vincitori del 2021 sono già 17. Qual è la combinazione vincente di domenica 18 aprile.

163 vincitori dal lancio, 17 dal primo gennaio 2021, 4 nel mese di aprile. Questo il bilancio in breve del Million Day il gioco a premi gestito da Lottomatica che distribuito in questo 2021 vincite per oltre 38 milioni di euro.

Da segnalare l’ultima vincita in ordine di tempo che è arrivata in Abruzzo a Teramo lunedì 12 aprile 2021. In questo ultimo caso il milione di euro è stato vinto grazie ad un abbonamento per sette concorsi. Infine per ciò che riguarda le vincite da mille euro, dall’inizio del 2021 sono state 4.446, mentre dal lancio sono state oltre 42 mila.

Da ricordare infine che a marzo 2021, il monte totale di vincite è stato pari a otto portandolo ad essere il mese con più vincite del 2021.

Ci si chiede se il numero di milionari di aprile eguaglierà o supererà questo numero. Nel frattempo scopriamo quale sarà la combinazione vincente di domenica 18 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 18 aprile 2021

Riportiamo quali sono stati i numeri estratti nel concorso di domenica 18 aprile 2021:

28 – 50 – 49 – 13 – 41

Million Day, come si gioca

Dopo aver dedicato un ampio spazio alle vincite del Million Day, facciamo un altro passo parlando di alcune regole base per poter giocare.

Scopo del gioco è indovinare tutti e cinque numeri che andranno individuati su 55 presenti sulla schedina. Il montepremi più alto è di un milione, anche se a seconda delle cifre indovinate è possibile accedere a diverse fasce di premio. Si gioca tutti i giorni sette giorni, dal lunedì alla domenica alle ore 19.00.

In schedina inoltre è possibile acquistare schedina di vari tagli con la giocata minima che parte da minimo un euro. A questo proposito segnaliamo che lo scorso 19 marzo in una ricevitoria di Catania, proprio con un solo euro è stato vinto il milione di euro. Si può inoltre acquistare un abbonamento che consente di partecipare al Million Day anche per più giorni consecutivi.

Million Day: tre modalità di gioco

Dalla tradizionale modalità singola, dalla modalità plurima, alla sistematica… sono ben tre le modalità che il Million Day offre ai giocatori. Se la modalità singola è quella più nota ai più, la modalità plurima e la sistematica, sono certamente le più interessanti. Quest’ultima in particolare garantisce un elevato coinvolgimento grazie alla possibilità di scegliere tra tutte o alcune delle combinazioni proposte dal sistema. La modalità plurima consiste invece nel partecipare fino ad un massimo di 10 giocate.

Nello specifico si può giocare alla modalità plurima scegliendo tre possibilità:

Ricevitoria – il numero massimo di giocate con la schedina è 5, mentre diventa 10 se si gioca con scontrino unico. In questo secondo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce.

– il numero massimo di giocate con la schedina è 5, mentre diventa 10 se si gioca con scontrino unico. In questo secondo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce. App My Lotteries – a differenza del primo caso il numero massimo di giocate è 10. Da mobile è possibile però anche consultare le statistiche, verificare lo scontrino e naturalmente assistere alla diretta.

– a differenza del primo caso il numero massimo di giocate è 10. Da mobile è possibile però anche consultare le statistiche, verificare lo scontrino e naturalmente assistere alla diretta. Online – molto simile alla modalità mobile. Il numero massimo di giocate è 10. Sul portale dedicato viene fornito un elenco completo dei rivenditori online autorizzati.

Million Day, le estrazioni in diretta

Dove si può guardare la diretta delle estrazioni? Oltre a alla ricevitoria è possibile assistere all’estrazione anche da mobile con App My Lotteries oppure online sul portale Lotto – Italia. La diretta delle estrazioni è disponibile anche dal televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Quanto si vince al Million Day

Scopriamo adesso quanto si può vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

14 – 41 – 16 – 24 – 53 domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

7 – 15 – 16 – 23 – 28 lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

4 – 13 – 5 – 54 – 9 martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

2 – 18 – 22 – 34 – 55 mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

14 – 17 – 25 – 45 – 46 venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

sabato 17 aprile 2021: 37 – 2 – 22 – 53 – 51

Million Day, i numeri ritardatari

Sveliamo adesso i numeri ritardatari del Million Day. Si è avvicinato alle 50 assenze il numero 32 che non esce da 49 estrazioni, mentre i numeri 6 e 19 mancano all’appello rispettivamente da 42 e 31. Hanno superato i 20 giorni di ritardo i numeri 29, 52, 11 e 48 che non appaiono rispettivamente da 26, 23, 22 e 21 concorsi. I numeri 12 e 35 mancano invece da 20 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Infine scopriamo quali sono i numeri del Million Day secondo le statistiche di Lotto – Italia. Il primato ai numeri 46 e 2 che vengono da 44 giorni. I 27 e 21 invece seguono con un’apparizione negli ultimi 43 e 42 concorsi. Con 41 estrazioni segnaliamo i numeri 51, 29, 17 e 16. Chiudono infine i numeri 37 e 20 che sono apparsi rispettivamente nelle ultime 40 e 39 estrazioni.