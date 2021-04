Million Day, estrazione del 19 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Le estrazioni del Million Day di lunedì 19 aprile 2021 aprono la quarta settimana di aprile. Quali sono i numeri fortunati estratti.

Il Million Day con le estrazioni di lunedi 19 aprile 2021 apre questa quarta settimana di aprile che finora ha portato a 4 vincitori, su un totale di 17 raggiunto dal primo di gennaio 2021. Dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2021, sono stati ben 163 i milionari con l’ultima vincita in ordine di tempo che è arrivata sette giorni fa ovvero lunedì 19 aprile 2021 in Abruzzo dove il montepremi di un milione di euro è stato vinto grazie all’acquisto di un abbonamento per sette concorsi.

In tutta Italia inoltre i premi da mille euro sono stati 117, mentre dal giorno del lancio sono state oltre 42 mila.

Non solo. Sempre dal giorno del lancio il Million Day ha distribuito premi per oltre 374 milioni di euro. Parlando sempre di vincite ricordiamo che il mese del 2021 che ne ha totalizzate di più con un totale di 8, il doppio dunque di quelle di aprile che lentamente si è avviato verso la seconda parte del mese.

Million Day, l’estrazione del 19 aprile 2021

Chi sarà il 18 vincitore del Million Day del 2021? Nell’attesa di scoprire il risultato scopriamo qual è stata la combinazione vincente estratta:

28 – 50 – 49 – 13 – 41

Million Day, le regole del gioco

Facciamo un passo avanti scoprendo quali sono alcuni degli elementi alla base del Million Day a partire dai numeri da giocare che sono cinque su un totale di 55. Va da sé che per portare a casa il milione di euro è necessario indovinare la cinquina completa. A seconda delle cifre indovinate è possibile vincere premi da mille, cinquanta o ancora due euro.

Si gioca tutti i giorni alle ore 19.00, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette e 365 giorni all’anno.

Non ultimo la possibilità di acquistare schedine di vari tagli. Si può partecipare anche solo pagando la giocata singola di un euro. Vale la pena che ricordare che proprio con un euro lo scorso 19 marzo è stato vinto il montepremi più alto in una ricevitoria di Catania. Possibile partecipare anche per più giorni consecutivi grazie all’acquisto di un abbonamento.

Million Day: come si gioca?

Dopo aver parlato di alcuni elementi alla base del Million Day, entriamo nel dettaglio scoprendo come si gioca. Sono ben tre le modalità per poter partecipare ovvero la classica modalità singola, la modalità plurima e quella sistematica. La modalità plurima si chiama così perché si possono effettuare più giocate contemporaneamente. La modalità sistematica beneficia dell’integrazione di un sistema che ti permette di scegliere tra tutte o alcune delle combinazioni proposte.

Tra queste ci soffermiamo sulla modalità plurima che a sua volta si può giocare seguendo tre strade:

Ricevitoria – Si può giocare fino ad un massimo di 5 giocate. Le possibilità aumentano fino a 10 se si acquista uno scontrino dove dovranno essere indicate le varie giocate a voce.

– Si può giocare fino ad un massimo di 5 giocate. Le possibilità aumentano fino a 10 se si acquista uno scontrino dove dovranno essere indicate le varie giocate a voce. App My Lotteries – Il numero massimo di giocate è di 10. Da App My Lotteries si può però anche verificare lo scontrino, assistere alla diretta dell’estrazione o ancora consultare le statistiche.

– Il numero massimo di giocate è di 10. Da App My Lotteries si può però anche verificare lo scontrino, assistere alla diretta dell’estrazione o ancora consultare le statistiche. Online – anche in questo ultimo caso il numero massimo di giocate è di 10. Sul portale Lotto – Italia è disponibile un elenco completo dei più noti rivenditori autorizzati.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Scopriamo dove si può assistere alla diretta delle estrazioni del Million Day. La diretta è disponibile sull’App My Lotteries, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, in ricevitoria o ancora online sul sito web di Lotto – Italia.

Quanto si vince al Million Day

Ma quanto si può vincere esattamente al Million Day? Ecco quali sono nel dettaglio le fasce di vincita:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

domenica 11 aprile 2021: 7 – 15 – 16 – 23 – 28

lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

sabato 17 aprile 2021: 2 – 22 – 37 – 51 – 53

Million Day, i numeri ritardatari

Parliamo di numeri da tenere d’occhio svelando i numeri ritardatari del Milllion Day. Il numero 32 ha superato le 50 assenze confermandosi come numero “imprendibile”. Lo segue il numero 6 con 43 giorni di assenza. Manca invece da 32 concorsi il numero 19, mentre i numeri 29 e 52 non compaiono rispettivamente da 27 e 24 estrazioni. I numeri 11 e 48 mancano all’appello rispettivamente da 23 e 22 estrazioni. Chiudono i numeri 35 e 12 con 21 giorni di ritardo.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri più frequenti segnaliamo il numero 46 con una presenza di 44 estrazioni. Sono comparsi per 43 estrazioni i numeri 27 e 2, con il 21 che segue con 42 estrazioni. Chiudono con una presenza di 41 estrazioni i numeri 51, 29, 17 e 16.