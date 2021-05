Million Day, estrazione del 2 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

L’estrazione del Million Day di domenica 2 maggio chiude il weekend. Qual è la combinazione vincente estratta? scopriamolo.

Con l’estrazione del Million Day di domenica 2 maggio si chiude questo primo finesettimana di maggio. La caccia al primo milionario del mese è già iniziata e già ci si chiede chi sarà il prossimo fortunato a portare a casa il montepremi di un milione di euro.

Dall’inizio dell’anno infatti sono già 18 i milionari mentre dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018, sono ben 164 i vincitori.

Sempre dal giorno del lancio inoltre le vincite distribuite sono state di 377 milioni di euro, mentre quelle dell’importo da 1000 euro sono state di oltre 41 milioni. Parlando ancora di vincite da mille euro segnaliamo gli scontrini staccati al 27 aprile sono stati 4943, mentre sono oltre 228 mila gli scontrini staccati per ciò che riguarda le vincite da 50 euro.

Infine sono oltre 3 milioni e 600 mila le vincite da 2 euro. Ultimo, ma non meno importante che l’ultima vincita del million day risale a lunedì 19 aprile a Crispiano in provincia di Taranto dove il milione è stato vinto con una giocata sistema ridotto.

Million Day 2 maggio 2021 – l’estrazione

Scopriamo qual è stata la cinquina vincente estratta sabato 2 maggio 2021:

42 – 1 – 54 – 10 – 34

Million Day 2 maggio, le regole del gioco

Facciamo un piccolo passo indietro raccontando alcuni dettagli che senz’altro non vorrai perdere se vuoi approcciarti a questo gioco. L’obiettivo è familiare: si vince il milione di euro se si indovinano 5 numeri su 5. A seconda poi dei numeri che vengono indovinati, è possibile accedere ad una serie di premi “minori” del valore di 1000, 50 e 2 euro. Diversamente da quanto accade nel Lotto e nel SuperEnalotto dove i numeri sulla schedina sono 90, le cifre totali sono 55.

Si gioca tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette e 365 giorni all’anno alle ore 19.00. Il valore minimo della giocata parte da un euro. In alternativa si può giocare per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento. Proprio con un abbonamento per sette concorsi infatti, lo scorso 12 aprile a Teramo è stato vinto il premio più alto.

Million Day 2 maggio – tre possibilità di gioco

Non tutti sanno che si può giocare al Million Day scegliendo tra tre modalità di gioco ovvero la modalità singola, plurima e sistematica. Se la prima è nota, vale la pena entrare nel dettaglio delle altre due modalità citate. La modalità sistematica consiste nello scegliere tra alcune o ancora tutte le combinazioni proposte dal sistema. Diversamente la modalità plurima permette di effettuare fino ad un massimo di 10 giocate in contemporanea.

Se si sceglie quest’ultima modalità citata è possibile a sua volta scegliere tra tre strade:

Ricevitoria – con la classica schedina il numero massimo di giocate è di 5, mentre diventano 10 se si acquista un unico scontrino dove le varie giocate andranno riportate a voce.

– con la classica schedina il numero massimo di giocate è di 5, mentre diventano 10 se si acquista un unico scontrino dove le varie giocate andranno riportate a voce. App My Lotteries – una modalità che mette d’accordo tutti e permette di giocare anche in movimento. Il numero massimo di giocate possibile è 10. Importante mostrare al ricevitore il QR code relativo alla giocata.

– una modalità che mette d’accordo tutti e permette di giocare anche in movimento. Il numero massimo di giocate possibile è 10. Importante mostrare al ricevitore il QR code relativo alla giocata. Online – come da mobile il numero di giocate massimo possibile è di 10. A tal proposito Lotto – Italia fornisce un elenco di rivenditori online autorizzati.

Se si vuole infine assistere alla diretta in tempo è sufficiente scaricare App My Lotteries, visitare la sezione dedicata del Million Day sul portale Lotto – Italia o ancora accendere il televisore e consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ci si può naturalmente recare presso la propria ricevitoria di fiducia.

Million Day 2 maggio – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 2 maggio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

sabato 24 aprile 2021: 39 – 30 – 28 – 22 – 44

39 – 30 – 28 – 22 – 44 domenica 25 aprile 2021: 20 – 44 – 47 – 52 – 55

20 – 44 – 47 – 52 – 55 lunedì 26 aprile 2021: 9 – 44 – 50 – 51 – 54

9 – 44 – 50 – 51 – 54 martedì 27 aprile 2021: 47 – 27 – 50 – 23 – 7

47 – 27 – 50 – 23 – 7 mercoledì 28 aprile 2021: 8 – 27 – 36 – 50 – 53

8 – 27 – 36 – 50 – 53 giovedì 29 aprile 2021: 55 – 41 – 5 – 27 – 7

55 – 41 – 5 – 27 – 7 venerdì 30 aprile 2021: 15 – 14 – 6 – 15 – 23

15 – 14 – 6 – 15 – 23 sabato 1 maggio 2021: 42 – 1 – 54 – 10 – 34

Million Day 2 maggio, i numeri ritardatari

Di seguito vediamo quali sono i numeri ritardatari a cominciare dal numero 32 primo con 63 ritardi. Secondo il numero 19 che manca da 45 estrazioni. Terzo il numero 11 che non compare da 36 estrazioni. Seguono i numeri 48 e 35 che mancano rispettivamente da 35 e 34 concorsi. Il numero 33 non compare da 30 concorsi, mentre il numero 26 non compare da 25 giorni. Il numero 31 infine non esce da 23 giorni. Chiudono i numeri 16 e 17 che non escono rispettivamente da 20 e 16 estrazioni.

Million Day 2 maggio, cifre frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più frequentemente nel Million Day. Il numero 27 con 48 presenze è primo. Segue il numero 46 con 44 presenze, mentre i numeri 50 e 2 hanno totalizzato 43 presenze. Il numero 29 è stato presente in 41 estrazioni, mentre i numeri 51 e 21 sono stati presenti in 40 concorsi. Chiudono infine i numeri 41, 17 e 16 apparsi in 39 concorsi.