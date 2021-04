Million Day, estrazione del 20 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Proseguono le estrazioni del Million Day di questa quarta settimana di aprile 2021. Tutti i numeri estratti.

Secondo appuntamento della quarta settimana di aprile del Million Day con le estrazioni di martedì 20 aprile 2021. Aprile si è avviato lentamente verso la sua seconda parte e il numero di vincite raggiunte questo mese attualmente si è fermato a 4.

Dal 1° gennaio 2021 le vincite milionarie totali sono state già 17 su 163 raggiunte dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018. in particolare segnaliamo che lunedì 19 aprile 2021, il milione di euro è stato vinto a Teramo in Abruzzo con un acquisto di un abbonamento per sette concorsi.

Sempre parlando di vincite, ricordiamo che dal lancio le vincite da 1000 euro sono state oltre 42 mila, mentre nel 2021 sono state finora 4.487.

Dal 1° gennaio 2021 inoltre le vincite da 50 euro sono state 205.548. Infine un altro dato importante ovvero il numero di vincite milionarie di marzo che si è fermato a quota 8, ma quanti saranno esattamente i milionari di aprile 2021? Scopriamo nel frattempo le quote e la combinazione vincente.

Million Day, l’estrazione del 20 aprile 2021

I numeri vincenti dell’estrazione di martedì 20 aprile 2021 sono i seguenti:

4 – 14 – 36 – 39 – 53

Million Day, le regole del gioco

Sveliamo adesso alcuni degli aspetti che caratterizzano il Million Day e i dettagli da non perdere. Iniziamo dai numeri da giocare che nel Million Day a differenza del SuperEnalotto sono 5 su 55 totali presenti nella schedina. Per vincere il montepremi più alto messo in palio di un milione di un euro è fondamentale indovinare tutti e cinque i numeri, ma si possono vincere anche premi da 1000, 50 e 2 euro a seconda dei numeri che vengono indovinati.

Si può partecipare anche solo con una schedina di un euro o ancora acquistando un abbonamento per più giorni. Ricordiamo infatti che l’ultima vincita del 19 aprile 2021 è arrivata proprio con un abbonamento. Ultimo, ma non meno importante la possibilità di giocare tutti i giorni i giorni, sette giorni su sette alle ore 19.00. Da ricordare che si può partecipare fino alle ore 18.45, mentre si riprende alle ore 19.05 con il concorso del giorno successivo.

Million Day: come si gioca?

Giocare al Million Day può essere non solo divertente, ma anche dinamico e coinvolgente grazie a tre modalità di gioco ovvero singola, plurima e sistematica. La modalità sistematica permette di scegliere tra tutte o una serie di possibili combinazioni (integrale o ridotto). Diversamente la modalità plurima permette di effettuare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

In particolare la giocata plurima può essere effettuata a sua volta secondo tre modalità:

Ricevitoria – da min. 2 a max 5 con schedina che diventano 10 con scontrino unico. In questo secondo caso le giocate andranno comunicate a voce al ricevitore.

– da min. 2 a max 5 con schedina che diventano 10 con scontrino unico. In questo secondo caso le giocate andranno comunicate a voce al ricevitore. App My Lotteries – Numero massimo di giocate fino a 10. Possibile inoltre con App My Lotteries verificare lo scontrino, assistere alle estrazioni e preparare la giocata in tranquillità.

– Numero massimo di giocate fino a 10. Possibile inoltre con App My Lotteries verificare lo scontrino, assistere alle estrazioni e preparare la giocata in tranquillità. Online – Possibilità simili a quelle che vengono offerte da App My Lotteries. Sul portale Lotto – Italia è possibile trovare un elenco dei rivenditori online autorizzati. Il numero massimo di giocate è 10.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Abbiamo parlato di come dalla App My Lotteries sia possibile vedere le estrazioni in diretta. Non tutti sanno che la diretta è disponibile anche in ricevitoria, dal portale Lotto – Italia o ancora alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Quanto si vince al Million Day

Ma quanto si può vincere esattamente al Million Day? Ecco quali sono nel dettaglio le fasce di vincita:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 12 aprile 2021: 4 – 13 – 5 – 54 – 9

4 – 13 – 5 – 54 – 9 martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

2 – 18 – 22 – 34 – 55 mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

14 – 17 – 25 – 45 – 46 venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

18 – 23 – 3 – 21 – 15 sabato 17 aprile 2021: 2 – 22 – 37 – 51 – 53

2 – 22 – 37 – 51 – 53 domenica 18 aprile: 13 – 28 – 41 – 49 – 50

lunedì 19 aprile: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito scopriamo quali sono i numeri che hanno totalizzato i maggiori ritardi nel Million Day. Il numero con i maggiori ritardi è il numero 32 con i suoi 51 giorni di assenza. Lo segue il numero 6 che non compare da 44 estrazioni, mentre il numero 19 non compare da 33 giorni. I numeri 29, 52 e 11 non escono rispettivamente da 28, 25 e 24 giorni. Il numero 48 manca all’appello da 23 concorsi. Chiudono i numeri 35 e 12 che non escono da 22 giorni e il numero 43 assente da 20 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Per quanto riguarda i numeri più frequenti segnaliamo il numero 46 che ha presenza di 44 estrazioni. Seguono con una presenza di 43 giorni i numeri 27 e 2, mentre il numero 21 conta una presenza di 42 concorsi. Con 41 giorni di presenza si segnalano i numeri 51, 29 e 17. Infine i numeri 50 e 16 contano una presenza di 40 estrazioni.