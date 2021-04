Million Day, estrazione del 21 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Sono arrivati a quota 164 i milionari del Million Day, il gioco a premi di Lottomatica. Quali sono i numeri vincenti di mercoledì 21 aprile.

Terzo appuntamento di questa quarta settimana di aprile che si è aperta con un’altra vittoria, questa volta arrivata a Crispiano in provincia di Taranto dove il fortunato ha vinto grazie ad una giocata con sistema ridotto. Si tratta per l’esattezza del quinto milionario di aprile 2021 e il diciottesimo dal 1° gennaio 2021.

Da ricordare inoltre che nella settimana precedente un’altra vincita milionaria è arrivata in Abruzzo e per l’esattezza a Teramo lunedì 12 aprile 2021, dove la vittoria è arrivata grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi.

Ed è proprio a proposito di vincite che segnaliamo un altro dato importante ovvero quello delle vincite da 1000 euro che hanno superato quota 42 mila, mentre sono oltre 200 mila le vincite dell’importo di 50 euro.

Infine ricordiamo che nel mese di marzo il numero di milionari si è fermato ad un totale di otto, risultando il mese con più vittorie di questo 2021. Aprile ad ogni modo ha varcato la sua seconda parte del mese, ma quanto dovremo aspettare per vedere un altro vincitore? Non ci resta che attendere.

Million Day, l’estrazione del 21 aprile 2021

Scopriamo qual è la stata la combinazione vincente di mercoledì 21 aprile 2021:

7 – 27 – 28 – 43 – 54

Million Day, le regole del gioco

Dopo aver parlato in modo approfondito delle vincite di questo gioco a premi, facciamo un piccolo passo indietro, spiegando nel dettaglio in cosa consiste il Million Day. L’obiettivo del gioco è quello di indovinare cinque numeri su cinque scelti ovvero la cinquina completa con il numero totale di cifre presenti sulla schedina che è 55 a differenza del Lotto e del SuperEnalotto dove i numeri sono 90.

Il Montepremi di un milione di euro viene messo in palio tutti i giorni alle ore 19.00, dal lunedì alla domenica. Da ricordare che si può giocare fino alle ore 18.45, mentre la riapertura dei giochi è fissata alle 19.05. Possibile vincere premi “minori” a seconda di quanti numeri vengono indovinati dell’importo di 1000, 50 e 2 euro.

Ultimo ma non meno importante, la possibilità di acquistare un abbonamento per giocare per più giorni o ancora partecipare al concorso pagando anche solo un euro. Lo scorso 19 marzo 2021, ricordiamo che il milione di euro è stato vinto a Catania proprio una giocata di un solo euro.

Million Day: come si gioca?

Entriamo nel cuore del Million Day parlando adesso delle varie possibilità offerte da questo gioco a premi attraverso tre differenti modalità. Nello specifico ad affiancare la tradizionale modalità singola troviamo la modalità plurima che permette di effettuare più giocate contemporaneamente, e la modalità sistematica, una modalità particolarmente dinamica che consente di scegliere tra tutte o una serie di combinazioni che il sistema offre.

Ci soffermiamo sulla modalità plurima che a sua volta permette di scegliere tra tre possibilità:

Ricevitoria – Il numero di giocate parte da un minimo di 2 e va ad un massimo di 5 se si gioca con schedina. Il numero aumenta a 10 si gioca con scontrino unico nel quale le varie giocate andranno indicate a voce al ricevitore.

– Il numero di giocate parte da un minimo di 2 e va ad un massimo di 5 se si gioca con schedina. Il numero aumenta a 10 si gioca con scontrino unico nel quale le varie giocate andranno indicate a voce al ricevitore. App My Lotteries – si può giocare fino ad un massimo di 10 giocate. L’App My Lotteries permette di fare molte altre cose come consultare le verifiche o guardare la diretta delle estrazioni.

– si può giocare fino ad un massimo di 10 giocate. L’App My Lotteries permette di fare molte altre cose come consultare le verifiche o guardare la diretta delle estrazioni. Online – Come da App il numero massimo di giocate è 10. Sono molti i rivenditori online disponibili segnalati da Lotto – Italia. I più noti sono Sisal, Lottomatica o ancora Snai.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Oltre alla già acccennata App My Lotteries è possibile assistere alla diretta delle estrazioni recandosi in ricevitoria, online dal portale Lotto – italia o ancora comodamente dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Quanto si vince al Million Day

Ma quanto si può vincere esattamente al Million Day? Ecco quali sono nel dettaglio le fasce di vincita:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

martedì 13 aprile 2021: 2 – 18 – 22 – 34 – 55

2 – 18 – 22 – 34 – 55 mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

14 – 17 – 25 – 45 – 46 venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

18 – 23 – 3 – 21 – 15 sabato 17 aprile 2021: 2 – 22 – 37 – 51 – 53

2 – 22 – 37 – 51 – 53 domenica 18 aprile 2021: 13 – 28 – 41 – 49 – 50

13 – 28 – 41 – 49 – 50 lunedì 19 aprile 2021: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

24 – 38 – 40 – 50 – 55 martedì 20 aprile 2021: 4 – 14 – 36 – 39 – 53

Million Day, i numeri ritardatari

Dopo aver visto quali sono state le combinazioni estratte negli ultimi giorni, scopriamo quali sono stati i numeri ritardatari del Million Day. Rimane primo il numero 32 che non esce da ben 52 estrazioni. Lo segue il 6 assente da 45 giorni, mentre il numero 19 manca da 34 estrazioni. I numeri 29 e 52 mancano all’appello da 29 e 26 concorsi. I numeri 11 e 48 mancano da 25 e 24 estrazioni. Infine i numeri 35 e 12 non escono da 12 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri pià frequenti segnaliamo il 46 presente in 44 estrazioni. I numeri 27 e 2 sono presenti da 43 concorsi, mentre il numero 21 è comparso il 42 estrazioni. Chiudono i numeri 51 e 17 presenti in 41 concorsi.