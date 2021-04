Million Day, estrazione del 22 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Il mese di aprile si è quasi concluso e sono già 5 i fortunati di questo mese. Scopriamo i numeri fortunati di giovedì 22 aprile.

La quarta settimana di aprile 2021 si sta lentamente avviando alla conclusione, con i fortunati di questo mese che hanno raggiunto quota 5 Il mese di marzo ha portato a 8 milionari e ci si chiede ancora se questo numero verrà superato.

Dal 1° gennaio 2021 a a vincere il milione di euro sono stati 18, mentre dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018 i milionari sono diventati ben 164 grazie all’ultima vincita arrivata lo scorso 19 aprile 2021 in Puglia e precisamente a Crispiano nella provincia di Taranto grazie ad una giocata con sistema ridotto.

Parlando sempre di vincite ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 le vincite da 1000 euro sono state 4.465, mentre dal lancio sono state oltre 42mila.

Sono state inoltre distribuite vincite per oltre 376 milioni di euro. Arriverà il sesto vincitore di aprile? Quale sarà la combinazione vincente che permetterà al fortunato di portare a casa il bottino? Scopriamolo insieme.

Million Day, l’estrazione del 22 aprile 2021

I numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 22 aprile 2021 sono i seguenti:

27 – 28 – 12 – 49 – 29

Million Day, le regole del gioco

Scopriamo adesso come si gioca al Million Day e quali sono gli elementi ai quali prestare attenzione.

Lo scopo del gioco è quello di indovinare la cinquina completa individuata tra un totale di 55 numeri presenti sulla schedina. Anche il Montepremi come sempre rimane invariato: un milione di euro messi in palio tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19.00 nonché altri premi “minori” a seconda delle cifre indovinate dell’importo di 1.000, 50 e 2 euro.

Prestare massima attenzione alla chiusura dei giochi fissata alle ore 18.45, con la ripresa fissata alle ore 19.05. Possibilità di giocare per più giorni consecutivo acquistando un abbonamento o anche solo con una singola giocata di un euro.

Million Day: come si gioca?

Sveliamo adesso quante possibilità di gioco offre il Million Day. Sono infatti ben 3 le modalità tra cui scegliere ovvero singola, plurima e sistematica. La modalità sistematica dà la possibilità di scegliere tra tutte o una serie di combinazioni proposte e si può giocare sia in modalità integrale che ridotta. La modalità plurima consente invece di effettuare più giocate contemporaneamente (fino ad un massimo di 10). A sua volta prevede la possibilità di giocare seguendo tre strade:

Ricevitoria – fino a max di 5 giocate. Il numero sale a 10 con scontrino unico dove le singola giocate dovranno essere comunicate a voce al ricevitore.

– fino a max di 5 giocate. Il numero sale a 10 con scontrino unico dove le singola giocate dovranno essere comunicate a voce al ricevitore. App My Lotteries – fino a max 10 giocate. Questa App permette tra le altre cose di verificare lo scontrino, guardare le estrazioni e consultare le statistiche.

– fino a max 10 giocate. Questa App permette tra le altre cose di verificare lo scontrino, guardare le estrazioni e consultare le statistiche. Online – fino a max 10 giocate. Come da mobile si possono consultare le statistiche e verificare la vincita. Lotto – Italia segnala i migliori rivenditori online autorizzati.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Dove si può assistere alla diretta delle estrazioni? I risultati del Million Day sono disponibili da mobile sull’App My Lotteries oltre che sul portale Lotto – Italia e nelle ricevitorie. Possibilità di consultare la combinazione vincente anche alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Quanto si vince al Million Day

Ma quanto si può vincere esattamente al Million Day? Ecco quali sono nel dettaglio le fasce di vincita:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

mercoledì 14 aprile 2021: 22 – 36 – 38 – 44 – 46

22 – 36 – 38 – 44 – 46 giovedì 15 aprile 2021: 14 – 17 – 25 – 45 – 46

14 – 17 – 25 – 45 – 46 venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

18 – 23 – 3 – 21 – 15 sabato 17 aprile 2021: 2 – 22 – 37 – 51 – 53

2 – 22 – 37 – 51 – 53 domenica 18 aprile 2021: 13 – 28 – 41 – 49 – 50

13 – 28 – 41 – 49 – 50 lunedì 19 aprile 2021: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

24 – 38 – 40 – 50 – 55 martedì 20 aprile 2021: 53 – 4 – 36 – 39 – 14

53 – 4 – 36 – 39 – 14 mercoledì 21 aprile 2021: 7 – 27 – 28 – 43 – 54

Million Day, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Million Day. A detenere ancora il primato il numero 32 che ormai manca da 53 estrazioni. Secondo il 6 che non compare da 46 giorni. Il numero 19 manca 35 concorsi, ,mentre il 29 ha totalizzato 30 assenze. Superano il tetto delle 20 assenze i numeri 52, 11 e 48 che mancano rispettivamente da 27, 26 e 25 estrazioni. Chiudono con 24 ritardi i numeri 35 e 12 e il numero 33 con 20 assenze.

Million Day, cifre frequenti

Infine per ciò che che riguarda i numeri più frequenti segnaliamo i numeri 46 e 47 presenti in 44 estrazioni. Segue 2 presente in 43 estrazioni e il 21 con 42 presenze. Il numero 17 ha totalizzato 41 presenze. Chiudono i numeri 51, 50, 29 e 16 apparsi 40 volte.