Million Day, estrazione del 24 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

L’estrazione del Million Day di sabato 24 aprile 2021 apre l’ultimo weekend di aprile. Tutti i numeri estratti.

L’estrazione del Million Day di sabato 24 aprile 2021 apre l’ultimo weekend di aprile 2021. Dal lancio del gioco sono diventati 164 i fortunati che hanno vinto il milione di euro, 18 dal 1° gennaio 2021, mentre nel mese di aprile il numero di milionari è attualmente fermo a 5.

L’ultima vincita è arrivata in Puglia, a Crispiano in provincia di Taranto dove il fortunato ha vinto il milione grazie ad una giocata con sistema ridotto.

Sempre parlando di vincite, segnaliamo che a giovedì 22 aprile dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per 376 milioni. Dal 1° gennaio 2021 le vincite distribuite sono state per oltre 40 milioni. Sempre dal 1° gennaio 2021, sono state 4.498 le vincite dell’importo di mille euro, mentre le vincite da 50 euro sono state oltre 216 mila.

Il mese di marzo infine si è chiuso con 8 vincite da un milione. Il mese di aprile tuttavia non si è ancora concluso e ci si chiede se arriverà il milionario numero 6.

Million Day, estrazione del 24 aprile 2021

Rivediamo adesso qual è stata la combinazione vincente dell’estrazione di sabato 24 aprile 2021:

39 – 30 – 28 – 22 – 44

Million Day, le regole del gioco

A prima vista il gioco del Million Day potrebbe sembrare facile.

In realtà sono molti gli aspetti e gli elementi a cui bisogna prestare particolare attenzione ad iniziare dai numeri che bisogna scegliere e che sono 5 su un totale di 55, diversamente da quanto accade nel Lotto e nel SuperEnalotto dove i numeri nella schedina sono 90. Cambia anche il montepremi messo in palio, fisso ad un milione di euro per il Million Day, soggetto a variazioni per il SuperEnalotto.

Cambia anche la programmazione delle estrazioni del Million Day programmate dal lunedì alla domenica alle ore 19.00. Si può partecipare fino alle 18.45, mentre per la partecipazione al concorso successivo il tutto riprende alle ore 19.05.

La giocata minima parte da un euro, inoltre si può giocare anche per più giorni consecutivi grazie all’acquisto. Segnaliamo che proprio con un abbonamento per sette concorsi lunedì 12 aprile è stato vinto a Teramo il milione di euro.

Million Day: tre modalità di gioco

In quanti modi è possibile giocare al Million Day? Non tutti sanno che si può partecipare scegliendo tra tre diverse modalità di gioco. Ecco dunque che la tradizionale giocata singola con schedina viene affiancata da altre due modalità ovvero la modalità sistematica che consiste nel giocare scegliendo tra tutte o una serie combinazioni proposte dal sistema sia in modalità integrale che ridotta, o ancora la modalità plurima che ti permette di effettuare più giocate contemporaneamente. In particolare per chi sceglie questa ultima modalità è possibile scegliere a sua volta tra tre opzioni:

Ricevitoria – in questo primo caso, le giocate massime sono 5. Possono tuttavia diventare 10 se si acquista uno scontrino unico dove andranno comunicate a voce le varie giocate.

– in questo primo caso, le giocate massime sono 5. Possono tuttavia diventare 10 se si acquista uno scontrino unico dove andranno comunicate a voce le varie giocate. App My Lotteries – Il numero massimo di giocate è 10. Con App My Lotteries è possibile fare molte altre cose come ad esempio verificare lo scontrino o ancora consultare le statistiche.

– Il numero massimo di giocate è 10. Con App My Lotteries è possibile fare molte altre cose come ad esempio verificare lo scontrino o ancora consultare le statistiche. Online – Anche in questo ultimo caso il numero di giocate massimo è 10. Il portale Lotto – Italia segnala un elenco dei più noti rivenditori online.

Million Day, la diretta delle estrazioni

Segnaliamo dove è possibile assistere alla diretta delle estrazioni. Oltre in ricevitoria le estrazioni si possono guardare dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa si può consultare il sito Lotto – Italia o ancora sulla App My Lotteries.

Quanto si vince al Million Day

Ma quanto si può vincere esattamente al Million Day? Ecco quali sono nel dettaglio le fasce di vincita:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

venerdì 16 aprile 2021: 18 – 23 – 3 – 21 – 15

18 – 23 – 3 – 21 – 15 sabato 17 aprile 2021: 2 – 22 – 37 – 51 – 53

2 – 22 – 37 – 51 – 53 domenica 18 aprile 2021: 13 – 28 – 41 – 49 – 50

13 – 28 – 41 – 49 – 50 lunedì 19 aprile 2021: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

24 – 38 – 40 – 50 – 55 martedì 20 aprile 2021: 53 – 4 – 36 – 39 – 14

53 – 4 – 36 – 39 – 14 mercoledì 21 aprile 2021: 7 – 27 – 28 – 43 – 54

7 – 27 – 28 – 43 – 54 giovedì 22 aprile 2021: 12 – 27 – 28 – 29 – 49

12 – 27 – 28 – 29 – 49 venerdì 23 aprile 2021: 4 – 25 – 29 – 36 – 44

Million Day, i numeri ritardatari

Sveliamo quali sono i numeri che segnano i maggiori ritardi nel Million Day secondo le statistiche di Lotto – Italia. Con 55 giorni di ritardo, il numero 32 risulta ancora la cifra assente da più giorni. Segue con 48 assenze il numero 6 con il 19 che ha totalizzato i 37 giorni di ritardo. I numeri 52, 11 e 48 mancano rispettivamente da 29, 28 e 27 giorni. Il numero 35 manca all’appello da 26 concorsi. Chiudono i numeri 42 e 33 con 22 giorni di ritardo e il numero 8 che manca da 21 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Per ciò che riguarda i numeri più frequenti del Million Day, il primato con le maggiori presenze spetta al 27 uscito in 45 estrazioni. Segue il numero 46 uscito in 44 concorsi. Il numero 2 invece è uscito in 43 concorsi mentre i numeri 29 e 21 sono usciti rispettivamente in 42 e 41 estrazioni. Sono usciti in 40 estrazioni infine i numeri 51, 50 e 16.