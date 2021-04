Million Day, estrazione del 26 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

La settimana ricomincia con l’estrazione del Million Day di lunedì 26 aprile 2021. Tutti i numeri estratti.

La settimana ricomincia con l’estrazione del Million Day di lunedì 26 aprile 2021. Il mese di aprile è quasi terminato e sono cinque i milionari che fino ad oggi hanno vinto il montepremi. Dal giorno del lancio invece i fortunati sono 164, mentre dal 1° gennaio 2021, sono 18 le persone ad essere diventate milionarie.

L’ultima vincita di aprile è datata lunedì 19 aprile 2021 dove in Puglia a Crispiano in Provincia di Taranto, il milione è stato vinto con una giocata a sistema ridotto.

Continuando a parlare di vincite, i dati del Million Day aggiornati a sabato 24 aprile segnalano che dal 1° gennaio 2021 le vincite distribuite sono state per oltre 40 milioni. Sempre dall’inizio dell’anno le vincite da 1000 euro distribuite sono state 4.756.

Infine sono state invece oltre 218 mila le vincite dell’importo di 50 euro. Ricordiamo inoltre che nel mese di marzo i milionari arrivati sono stati otto. A pochi giorni dall’inizio di maggio potrebbe apparire poco probabile il superamento di questo numero, ma nulla potrebbe essere escluso.

Million Day, l’estrazione del 26 aprile 2021

I numeri vincenti dell’estrazione di lunedì 26 aprile 2021 sono i seguenti:

54 – 44 – 50 – 9 – 51

Million Day, le regole del gioco

Tre divertenti modalità di gioco, cinque numeri da indovinare e un milione di euro messo tutti i giorni in palio. Questo e molto altro è il Million Day, il gioco a premi di Lottomatica. L’obiettivo del gioco è quello di indovinare tutti e cinque i numeri su un totale di 55 presenti sulla schedina.

Tre sono invece le possibilità di gioco ovvero la modalità singola, plurima o ancora sistematica. Se la prima modalità è molto conosciuta, lo sono meno le altre due citate. La modalità sistematica consiste nello scegliere tra tutte o alcune delle combinazioni proposte dal sistema Million Day (sistema integrale o ridotto), mentre con la modalità plurima è possibile effettuare più giocate insieme (fino ad un massimo di 10).

Su quest’ultima ci soffermiamo. Se si gioca con la modalità plurima è possibile scegliere tra tre possibilità:

Ricevitoria – Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 giocate, un numero che aumenta a 10 se si acquista uno scontrino unico dove le varie giocate andranno riportate a voce.

– Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 giocate, un numero che aumenta a 10 se si acquista uno scontrino unico dove le varie giocate andranno riportate a voce. App My Lotteries – In questo caso il numero di giocate possibile è di 10. Con la App è possibile fare molte altre cose come rimanere sempre aggiornato sulle statistiche o ancora giocare in tranquillità.

– In questo caso il numero di giocate possibile è di 10. Con la App è possibile fare molte altre cose come rimanere sempre aggiornato sulle statistiche o ancora giocare in tranquillità. Online – Come da mobile il numero massimo giocabile è 10. Sul portale Lotto – Italia è possibile trovare moltissime informazioni oltre che un elenco di rivenditori online autorizzati.

Da non dimenticare che le estrazioni hanno luogo tutti i giovani dal lunedì alla domenica alle ore 19.00. Le estrazioni sono disponibili da App My Lotteries, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o sulla portale dedicato di Lotto – Italia, oltre che in ricevitoria.

Molto importante ricordare che si può partecipare al Million Day fino alle ore 18.45. La ripresa dei giochi avviene invece alle ore 19.05. La giocata minima parte da un euro. Si può inoltre giocare per più giorni acquistando un abbonamento. Da segnalare che proprio lunedì 12 aprile a Taranto è stato vinto un milione di euro con una giocata in abbonamento per sette concorsi.

Quanto si vince al Million Day

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

domenica 18 aprile 2021: 13 – 28 – 41 – 49 – 50

13 – 28 – 41 – 49 – 50 lunedì 19 aprile 2021: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

24 – 38 – 40 – 50 – 55 martedì 20 aprile 2021: 53 – 4 – 36 – 39 – 14

53 – 4 – 36 – 39 – 14 mercoledì 21 aprile 2021: 7 – 27 – 28 – 43 – 54

7 – 27 – 28 – 43 – 54 giovedì 22 aprile 2021: 12 – 27 – 28 – 29 – 49

12 – 27 – 28 – 29 – 49 venerdì 23 aprile 2021: 4 – 25 – 29 – 36 – 44

4 – 25 – 29 – 36 – 44 sabato 24 aprile 2021: 39 – 30 – 28 – 22 – 44

domenica 25 aprile 2021: 20 – 44 – 47 – 52 – 55

Million Day, i numeri ritardatari

Vediamo adesso quali sono i numeri che mancano da più tempo nel Million Day. Con 57 assenze il numero 32 risulta essere il più ritardatario. Segue il numero 6 che manca da 50 estrazioni. Seguono i numeri 19 e 11 che mancano all’appello da 39 e 30 concorsi. I numeri 48 e 35 non escono da 29 e 28 estrazioni mentre i numeri 42 e 33 mancano da 24 estrazioni. Chiudono i numeri 8 e 1 che non appaiono rispettivamente da 23 e 21 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Concludiamo con i numeri più frequenti del Million Day. il numero 27 è il più presente con 45 estrazioni. Segue il numero 46 con una presenza di 44 estrazioni. Il numero 2 è apparso in 43 estrazioni, mentre i numeri 29 e 21 sono apparsi in 41 concorsi. I numeri 51 e 50 sono stati presenti in 40 estrazioni. Infine con 39 presenze segnaliamo i numeri 20, 17 e 16.