Million Day, estrazione del 27 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

La settimana prosegue con l’estrazione del Million Day di martedì 27 aprile 2021. Scopriamo tutti i numeri estratti.

Le estrazioni del Million Day riprendono con il concorso di martedì 27 aprile 2021. Il mese di aprile sta volgendo al termine e ci si chiede se il numero dei milionari arrivato a 5, sarà destinato ad aumentare arrivando a sei.

Ricordiamo infatti che a marzo 2021 i vincitori totali sono stati 8 mentre dal 1° gennaio 2021 le vincite da un milione di euro sono state 18, e 164 dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018. Infine segnaliamo che l’ultima vincita di aprile è avvenuta ormai una settimana fa a Crispiano in provincia di Taranto dove il luneì 19 aprile 2021, il milione di euro è stato vinto con una giocata a sistema ridotto.

Parlando ancora di vincite, i dati aggiornati a sabato 24 aprile, ci mostrano come dal 1° gennaio 2021, siano state distribuite vincite per un importo di oltre 40 milioni, mentre le vincite da 1000 euro siano state 4756.

Oltre 218 mila invece le vincite dell’importo da 50 euro. Ad ogni modo il mese di aprile è ancora aperto e tutto è ancora da giocare.

Million Day 27 aprile 2021 – l’estrazione

Vediamo qual è stata la cinquina vincente estratta martedì 27 aprile 2021:

9 – 44 – 50 – 51 – 54

Million Day 27 aprile, le regole del gioco

Facciamo un ulteriore passo avanti, parlando di alcune curiosità che ruotano attorno al gioco del Million Day.

Iniziamo dall’obiettivo del gioco ovvero quello di indovinare 5 numeri su un totale di 55 sulla schedina, a differenza del Lotto e del SuperEnalotto dove i numeri sono 90. Sono ben tre inoltre le modalità proposte dal Million Day.

Si parte dalla tradizionale modalità singola per arrivare alla modalità plurima e alla più coinvolgente modalità sistematica. Quest’ultima modalità in particolare consiste nello scegliere tra tutte o alcune combinazioni proposte dal sistema del Million Day. La modalità plurima diversamente, consiste nell’effettuare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

Scopriamo nel dettaglio come è possibile partecipare a quest’ultima modalità:

Ricevitoria – Massimo numero di giocate possibili è 10, con scontrino unico nel quale le singole giocate vanno comunicate a voce. Il numero scende a 5 se si acquista la classica schedina.

– Massimo numero di giocate possibili è 10, con scontrino unico nel quale le singole giocate vanno comunicate a voce. Il numero scende a 5 se si acquista la classica schedina. App My Lotteries – In questo secondo caso il numero possibile di giocate è di 10. App My Lotteries fornisce però anche molte altre informazioni utili come le statistiche o ancora la possibilità di verificare lo scontrino.

– In questo secondo caso il numero possibile di giocate è di 10. App My Lotteries fornisce però anche molte altre informazioni utili come le statistiche o ancora la possibilità di verificare lo scontrino. Online – Anche in questo ultimo caso è possibile fruire di molte informazioni quali i risultati delle estrazioni, un elenco di rivenditori online dove poter fare il proprio gioco e guardare le estrazioni in diretta.

Si può partecipare al Million Day tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19.00 con la possibilità di giocare che si chiude alle 18.45, mentre si può riprendere a giocare in vista del concorso successivo alle ore 19.05. Per assistere alla diretta delle estrazioni è possibile recarsi in ricevitoria, dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, o ancora dalla sezione dedicata del portale Lotto – Italia.

Si può infine scegliere di giocare per più giorni acquistando un abbonamento proprio come accaduto lunedì 12 aprile dove a Taranto il milione di euro è stato vinto con una giocata in abbonamento per sette concorsi, si può inoltre giocare anche solo con un euro.

Million Day 27 aprile – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 27 aprile, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

lunedì 19 aprile 2021: 24 – 38 – 40 – 50 – 55

24 – 38 – 40 – 50 – 55 martedì 20 aprile 2021: 53 – 4 – 36 – 39 – 14

53 – 4 – 36 – 39 – 14 mercoledì 21 aprile 2021: 7 – 27 – 28 – 43 – 54

7 – 27 – 28 – 43 – 54 giovedì 22 aprile 2021: 12 – 27 – 28 – 29 – 49

12 – 27 – 28 – 29 – 49 venerdì 23 aprile 2021: 4 – 25 – 29 – 36 – 44

4 – 25 – 29 – 36 – 44 sabato 24 aprile 2021: 39 – 30 – 28 – 22 – 44

39 – 30 – 28 – 22 – 44 domenica 25 aprile 2021: 20 – 44 – 47 – 52 – 55

20 – 44 – 47 – 52 – 55 lunedì 26 aprile 2021: 9 – 44 – 50 – 51 – 54

Million Day 27 aprile, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri più ritardatari del Million Day cominciare dai numeri 32 e 6 che sono assenti rispettivamente da 58 r 51 giorni. Segue il numero 40 che non esce da 40 concorsi, mentre il numero 11 manca da 31 estrazioni. I numeri 48 e 35 mancano rispettivamente da 30 e 29 giorni. I numeri 42 e 33 sono assenti da 25 concorsi. Infine il numero 8 manca all’appello da 24 estrazioni, mentre il numero chiude con 22 ritardi.

Million Day 27 aprile, cifre frequenti

Per ciò che riguarda le cifre apparse più di frequente segnaliamo il primato del numero 27 presente in 45. Segue il numero 46 con 44 presenze, mentre il numero 2 è terzo con 43 presenze. I numeri 51, 50 e 29 sono stati presenti in 41 estrazioni, infine il numero 21 è stato presente in 40 concorsi.