Million Day, estrazione del 29 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Penultimo appuntamento di aprile per questa estrazione del Million Day di giovedì 29 aprile 2021. Quali sono i numeri estratti.

Quarto appuntamento della settimana e penultimo per questo mese di aprile che si sta avviando alla conclusione con l’estrazione di giovedì 29 aprile 2021. Il numero di fortunati diventato milionario questo mese è attualmente fermo a 5 con l’ultima vincita arrivata in Puglia a Crispiano in provincia di Taranto dove lo scorso 19 aprile 2021 il milione di euro è arrivato con una giocata a sistema ridotto.

Dal lancio del gioco avvenuto a febbraio 2018 i milionari sono già 164, mentre dal 1° gennaio del 2021 sono 18. A marzo invece sono stati 8 risultando il mese più fortunato per questo 2021.

Continuando a parlare di vincite segnaliamo che sempre dal giorno del lancio sono state distribuite vincite per 377 milioni di euro, mentre dal 1° gennaio 2021 le sono state distribuite vincite per oltre 41 milioni.

Sono state inoltre 4875 le vincite dell’importo di mille euro, oltre 3 milioni e mezzo quelle da due euro, mentre le vincite da 50 euro sono state oltre 224 mila.

Million Day, l’estrazione del 29 aprile 2021

I numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 29 aprile 2021 sono i seguenti:

5 – 7 – 27 – 41 – 55

Million Day 29 aprile, le regole del gioco

Scopriamo adesso come alcune curiosità sul Million Day, quanto è possibile vincere e cosa bisogna sapere per poter giocare ad iniziare dallo scopo che rimane quello indovinare la cinquina completa ovvero 5 numeri su un totale di 55 per poter portare a casa il milione di euro.

Premio tra l’altro che rimane invariato a differenza del SuperEnalotto e che viene messo in palio tutti i giorni dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 19.

Le modalità di gioco proposte sono tre e sono nello specifico, la modalità singola, plurima e sistematica. L’ultima modalità citata dà la possibilità di scegliere tra tutte o alcune tra le combinazioni proposte dal sistema (sistema integrale o sistema ridotto), mentre la modalità plurima permette di fare fino ad un massimo di 10 giocate contemporaneamente.

Scegliendo la modalità plurima è possibile prendere tre strade:

Ricevitoria – Una modalità che non ha bisogno di presentazioni. Il numero massimo di giocate è 5, ma diventano 10 con scontrino unico dove le varie giocate vanno poi elencate a voce al ricevitore.

– Una modalità che non ha bisogno di presentazioni. Il numero massimo di giocate è 5, ma diventano 10 con scontrino unico dove le varie giocate vanno poi elencate a voce al ricevitore. App My Lotteries – Il numero massimo di giocate è 10. Sarà poi necessario mostrare in ricevitoria il QR code relativo alla giocata. Fino ad un massimo di 10 giocate. Da mobile è inoltre possibile avere accesso a molte altre informazioni quali le statistiche, lo storico delle vincite e la diretta delle estrazioni.

– Il numero massimo di giocate è 10. Sarà poi necessario mostrare in ricevitoria il QR code relativo alla giocata. Fino ad un massimo di 10 giocate. Da mobile è inoltre possibile avere accesso a molte altre informazioni quali le statistiche, lo storico delle vincite e la diretta delle estrazioni. Online – Proprio come da App il numero massimo di giocate è 10. Sul portale Lotto – Italia è possibile avere accesso ad un elenco dei più noti rivenditori online autorizzati.

Parlando infine di estrazioni segnaliamo che sono trasmesse tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19. Si può assistere alla diretta recandosi in ricevitoria o in alternativa sul portale di Lotto – Italia. I risultati vengono inoltre pubblicati alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Non ultimo ricordiamo che è possibile giocare al Million Day anche solo con un euro o ancora per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento proprio come avvenuto a Teramo dove lo scorso 12 aprile il milione di euro è stato vinto grazie ad una giocata in abbonamento per sette concorsi.

Million Day 29 aprile: quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 29 aprile, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

mercoledì 21 aprile 2021: 7 – 27 – 28 – 43 – 54

7 – 27 – 28 – 43 – 54 giovedì 22 aprile 2021: 12 – 27 – 28 – 29 – 49

12 – 27 – 28 – 29 – 49 venerdì 23 aprile 2021: 4 – 25 – 29 – 36 – 44

4 – 25 – 29 – 36 – 44 sabato 24 aprile 2021: 39 – 30 – 28 – 22 – 44

39 – 30 – 28 – 22 – 44 domenica 25 aprile 2021: 20 – 44 – 47 – 52 – 55

20 – 44 – 47 – 52 – 55 lunedì 26 aprile 2021: 9 – 44 – 50 – 51 – 54

9 – 44 – 50 – 51 – 54 martedì 27 aprile 2021: 47 – 27 – 50 – 23 – 7

mercoledì 28 aprile 2021: 8 – 27 – 36 – 50 – 53

Million Day 29 aprile, i numeri ritardatari

Parliamo di statistiche svelando quali sono i numeri ritardatari secondo le statistiche del Million Day. Il numero 32 detiene ancora il primato raggiungendo quota 60 ritardi. Segue il numero 6 che manca da 53 concorsi, mentre il 19 non appare da 42 giorni. I numeri 11, 48 e 35 mancano all’appello rispettivamente da 33, 32 e 31 concorsi. I numeri 42 e 33 non escono da 27 estrazioni. Infine i numeri 10 e 1 non escono da 24 giorni.

Million Day 29 aprile, cifre frequenti

Terminiamo parlando dei numeri più frequenti del Million Day. Il numero 27 è primo con una presenza in 47 estrazioni. Segue il numero 46 con una presenza in 44 estrazioni. I numeri 50 e 2 seguono con 43 presenze, mentre il 29 è presente in 41 estrazioni. I numeri 51 e 21 hanno totalizzato 40 presenze. Infine i numeri 28, 17 e 16 hanno totalizzato 39 presenze.