Million Day, estrazione del 29 marzo: tutti i numeri

Si attende l'estrazione del Million Day del 29 marzo che potrebbero portare al nono milionario del mese su tredici vincite in totale dall'inizio del 2021.

Nato a Febbraio 2018, il Million Day può essere considerato una sorta di “fratello minore” del più noto superenalotto. Dalla sua nascita i milionari sono stati oltre 150 l’ultimo dei quali a Catania dove è stato vinto il montepremi più alto grazie a una giocata con una schedina di soltanto un euro.

A marzo i fortunati ad aver vinto il milione sono stati 8 su un totale di 13 dall’inizio dell’anno. Non resta che rimanere dunque in attesa di scoprire chi sarà il quattordicesimo vincitore di questo 2021.

Million Day, in cosa consiste

In cosa consiste il Million Day? Questo gioco a premi gestito da Lottomatica prevede un’estrazione che ha luogo tutte le sere alle ore 19.00. Vince chi indovina 5 numeri su 55 disponibili.

Si parte da una schedina del valore fisso di un euro anche se è possibile effettuare una giocata plurima inserendo all’interno della stessa schedina più giocate fino ad un massimo di 10 – come spiega la stessa lottomatica sul suo sito ufficiale. Ciascuna serie composta da cinque numeri ha il costo di un euro.

Le giocate plurime del Million Day

Le giocate plurime possono essere così composte nel seguente modo:

recandosi in ricevitoria selezionando un massimo di cinque giocate sulla stessa schedina o fino a 10 comunicandolo a voce tramite un unico scontrino.

selezionando un massimo di cinque giocate sulla stessa schedina o fino a 10 comunicandolo a voce tramite un unico scontrino. online nei rivenditori autorizzati fino a un massimo di 10’ giocate

nei rivenditori autorizzati fino a un massimo di 10’ giocate con l’App Lotto fino a 10 giocate, mostrando il QR code in ricevitoria.

Oltre alla giocata singola e quella plurima è possibile effettuare la giocata sistemistica che consiste nello scegliere dai sei ai nove numeri sia in modalità integrale che in formato ridotto. La particolarità del Million Day è sicuramente la possibilità di poter giocare per più giorni anche in abbonamento fino a un massimo di 5 concorsi se si tratta di giocate plurime e sistemistiche. Diventano invece venti se si opta per la giocata singola.

Ogni giorno si può giocare fino alle ore 18.45 e a partire dalle ore 19.05. A seconda del tipo di giocata scelta i premi possono variare.

Quanto si può vincere

Le vincite del Million Day sono suddivise in quattro fasce. Nello specifico sono:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Seguire le istruzioni è semplice e intuitivo. Per assistere all’estrazione giornaliera ci si può recare in ricevitoria o in alternativa guardarla in diretta sull’App Lotto e sul sito web di Lottomatica. Le estrazioni sono inoltre visibili alla pagina di 782 di Mediavideo.

Le ultime vincite

Solo nel mese di marzo le vincite sono state ben 8 su un totale di 13 vincite da gennaio 2021. L’ultima vincita milionaria è stata il 19 marzo registrata in una ricevitoria di Catania, mentre il 9 febbraio Million Day ha raggiunto un traguardo importante con il 150esimo vincitore dalla sua nascita sempre in Sicilia questa volta a Palermo. Nel mese di marzo invece si sono susseguiti nel giro di soli 15 giorni sei vincite milionarie. Doppia vittoria milionaria invece in Piemonte domenica 14 marzo e precisamente a Villadossola (Verbania) con una schedina di solo un euro e a Valenza (Alessandria) con una giocata plurima di 5 euro.

Gli ultimi numeri estratti

Qui di seguito gli ultimi numeri estratti della settimana appena trascorsa:

Domenica 28 marzo 2021: 12 – 17 – 24 – 35 – 51

Sabato 27 marzo 2021: 13 – 16 – 27 – 30 – 48

Venerdì 26 marzo 2021: 2 – 11- 15 – 23- 30

Giovedì 25 marzo 2021: 9 – 12 – 28 – 34 – 52

Mercoledì 24 marzo 2021: 3 – 4 – 22 – 28 – 30

Martedì 23 marzo 2021: 2 – 38 – 41 – 45 – 50

Lunedì 22 marzo 2021: 17 – 27 – 29 – 42 – 43

Le statistiche, i numeri ritardatari

Tra i numeri che non escono da più tempo troviamo il numero 26 che non esce da ben 47 estrazioni. Seguono a ruota i numeri 32 e 5 che non escono rispettivamente da 29 e 28 estrazioni. Altri numeri da tenere d’occhio sono il numero 39, assente da 26 estrazioni e il numero 40 che manca da ben 24 estrazioni. Completano la serie dei numeri assenti da più di 20 giorni i numeri 6 e 7 che mancano all’appello rispettivamente da 22 e da 20 estrazioni.

Le statistiche, i numeri frequenti

Numerosissimi sono invece i numeri che sono usciti più di frequente nelle ultime 100 estrazioni Million Day. Parliamo nello specifico dei numeri 29 e 50 usciti ben 14 volte negli 100 giorni e i numeri 4 e 9 usciti ben 13 volte. Ad essere infine usciti nelle ultime 12 volte troviamo i numeri 3, 11, 12, 16, 24, 1, 30, 6, 51, 52 e 54.