Million Day, estrazione del 3 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

L’estrazione del Million Day di lunedì 3 maggio 2021 apre questa prima settimana. Quali sono i numeri estratti.

Riparte questa prima settimana di maggio con l’estrazione del Million Day di lunedì 3 maggio. Il mese è da poco iniziato e quando potremo conoscere il primo vincitore del mese di maggio nonché il milionario numero 165 dall’inizio dell’anno nonché il numero 19 dal primo gennaio 2021.

Questo gioco a premi infatti ha permesso dal giorno del lancio di vincere oltre 377 milioni di euro, mentre sono state di oltre 41 milioni le vincite distribuite del valore di 1000 euro.

Parlando ancora di vincite, aggiungiamo che a giovedì 29 aprile 2021, gli scontrini del valore di 1000 euro sono stati 4943, mentre sono state oltre 228 mila le vincite da 50 euro. Oltre 3 milioni e 600 mila euro sono state invece le vincite dell’importo di 2 euro.

Ricordiamo inoltre che l’ultima vincita del Million Day è datata ormai lunedì 19 aprile 2021, dove a Crispiano in provincia di Taranto è stato vinto il milione di euro con una giocata a sistema ridotto.

Million Day 3 maggio 2021 – l’estrazione

Scopriamo qual è stata la cinquina vincente estratta lunedì 3 maggio 2021:

7 – 21 – 36 – 54 – 55

Million Day 3 maggio, le regole del gioco

Abbiamo parlato in modo approfondito delle vincite del Million Day, ma come si gioca esattamente? Quali sono i dettagli che bisognerebbe perdere per chi è poco esperto? Iniziamo dallo scopo del gioco che è quello di indovinare 5 numeri su 5, necessari per portare casa il milione di euro.

Il premio inoltre varia a seconda delle cifre che vengono indovinate di volta in volta con premi di 1000, 50 e 2 euro.

Il montepremi di un milione di euro viene messo in palio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle ore 19.00. Si può giocare anche solo un euro. In alterna se si acquista un abbonamento è possibile giocare per più giorni consecutivi. Si gioca tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette e 365 giorni all’anno alle ore 19.00. Infine aggiungiamo che lunedì 12 aprile a Teramo è stato vinto il milione con un abbonamento per sette concorsi.

Million Day 3 maggio – tre possibilità di gioco

Entriamo nel cuore del gioco parlando delle possibilità che vengono offerte e che sono tre. Si può partecipare al Million Day giocando in modalità singola, plurima e sistematica. Nello specifico la modalità di gioco sistematica consiste nello scegliere tra alcune o ancora tutte le combinazioni proposte dal sistema, mentre la modalità plurima permette di effettuare più giocate contemporaneamente con un numero che va da due fino ad un massimo di 10.

In particolare per ciò che riguarda la modalità plurima è possibile scegliere tra tre opzioni:

Ricevitoria – numero di giocate da due a 5 con schedina, massimo 10 se si gioca con scontrino unico dove dovranno essere inserite le singole giocate a voce.

– numero di giocate da due a 5 con schedina, massimo 10 se si gioca con scontrino unico dove dovranno essere inserite le singole giocate a voce. App My Lotteries – massimo numero di giocate è 10. Sarà poi sufficiente mostrare il QR code in ricevitoria. Con App My Lotteries è possibile inoltre fare molte altre cose come verificare lo scontrino o ancora consultare le vincite.

– massimo numero di giocate è 10. Sarà poi sufficiente mostrare il QR code in ricevitoria. Con App My Lotteries è possibile inoltre fare molte altre cose come verificare lo scontrino o ancora consultare le vincite. Online – come da App anche in questo caso è possibile accedere ad una serie di informazioni come l’elenco dei più noti rivenditori online autorizzati.

Una volta fatto il proprio gioco arriva il momento più bello ovvero quello delle estrazioni che sono disponibili da App My Lotteries, sul portale dedicato di Lotto – Italia o ancora dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Non ultimo presso la propria ricevitoria di fiducia.

Million Day 3 maggio – quanto si vince

Scopriamo adesso quanto è possibile vincere al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day 3 maggio, le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state le combinazioni vincenti degli ultimi sette giorni:

domenica 25 aprile 2021: 20 – 44 – 47 – 52 – 55

20 – 44 – 47 – 52 – 55 lunedì 26 aprile 2021: 9 – 44 – 50 – 51 – 54

9 – 44 – 50 – 51 – 54 martedì 27 aprile 2021: 47 – 27 – 50 – 23 – 7

47 – 27 – 50 – 23 – 7 mercoledì 28 aprile 2021: 8 – 27 – 36 – 50 – 53

8 – 27 – 36 – 50 – 53 giovedì 29 aprile 2021: 55 – 41 – 5 – 27 – 7

55 – 41 – 5 – 27 – 7 venerdì 30 aprile 2021: 15 – 14 – 6 – 15 – 23

15 – 14 – 6 – 15 – 23 sabato 1 maggio 2021: 42 – 1 – 54 – 10 – 34

42 – 1 – 54 – 10 – 34 domenica 2 maggio 2021: 4 – 16 – 53 – 12 – 36

Million Day 3 maggio, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri con più ritardatari del Million Day. Il primato rimane ancora in mano al numero 32 che non esce ds 64 estrazioni, mentre lo segue il numero 19 che 46 giorni di ritardo. Seguono i numeri 11, 48 e 35 che non escono rispettivamente da 37, 36 e 35 giorni. Il numero 33 non appare da 31 estrazioni, mentre il numero 26 non esce da 26 giorni. Il numero 31 manca all’appello da 24 concorsi. Infine i numeri 45 e 17 non escono da 17 giorni.

Million Day 3 maggio, cifre frequenti

Chiudiamo con i numeri più frequenti. Il numero 27 rimane il più frequente con 48 presenze. Seguono i numeri 50, 46 e 2 che hanno totalizzato 43 presenze. Il numero 29 è apparso in 41 concorsi. I numeri 51, 21 e 16 sono apparsi inoltre in 40 estrazioni. Infine i numeri 41 e 17 sono apparsi in 39 estrazioni.