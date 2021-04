Million Day, estrazione primo aprile 2021: tutti i numeri

Da quando è nato il Million Day i vincitori ad aver vinto sono stati 159. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione del primo aprile 2021.

Il mese di marzo è volto al termine e purtroppo il nono vincitore non è arrivato. Con il mese di aprile si apre la caccia al primo vincitore del Million Day del mese di aprile 2021, nonché 14esimo milionario di questo anno.

L’ultimo milionario ad aver vinto il montepremi più alto risale infatti allo scorso 19 marzo. Il milione è stato vinto in questa occasione in una ricevitoria acquistata in Sicilia e precisamente a Catania, dove il fortunato ha sfidato la sorte facendo una giocata singola di un euro. Chi sarà dunque il prossimo fortunato? Le estrazioni sono del Million Day sono aperte tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con il numeri vincenti che vengono annunciati ogni sera alle diciannove.

Ciò che dovremo dunque fare è aspettare e scoprire chi sarà il fortunato.

Million Day, l’estrazione del primo aprile 2021

In attesa di scoprire quali saranno i numeri estratti la sera del primo aprile 2021 come di consueto alle ore 19.00 vi ricordiamo quali sono i numeri estratti nell’ultimo concorso di mercoledì 31 marzo 2021:

16 – 25 – 28 – 33 – 38

Le regole per giocare al Million Day

Passiamo all’aspetto più importante del Million Day ovvero addentrandoci tra le sue regole e il montepremi che viene messo ogni giorno viene messo in palio.

Da quando è nato il gioco ovvero da febbraio 2018, i vincitori sono stati ben 159, mentre sono state oltre 41mila le vincite del valore di 1.000. Il Million Day per questo e molti altri motivi è uno dei giochi da tenere d’occhio, apprezzato per la sua dinamicità oltre che per la possibilità di vincere ogni giorno tanti premi. Ciò che distingue questo gioco a premi dal SuperEnalotto è la possibilità di giocare 5 numeri su 55, a differenza del secondo dove i numeri su cui puntare sono 6 su 90.

Il Million Day può svolgersi in modalità singola, sistemistica o ancora plurima. Ciò che distingue essenzialmente una modalità rispetto ad un’altra sono i numeri che possono essere giocati di volta in volta. La giocata singola parte da una schedina del valore minimo di un euro. Nella giocata singola si possono effettuare più giocate in una volta mentre per ciò che riguarda la modalità sistemistica è possibile giocare “da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, ha precisato il portale Lotto-Italia.

Million Day, la giocata plurima

Giocata singola, plurima o sistemistica? Specie se non si è esperti può capitare non di rado di fare confusione. Iniziamo dunque partendo dalla giocata plurima che si distingue da quella singola per la possibilità di giocare da due fino ad un massimo di 10 volte in un’unica volta.

In particolare questo tipo di giocata può essere effettuata non solo in ricevitoria, ma anche da App o ancora online:

in ricevitoria: Se si sceglie questa prima modalità è possibile effettuare da due fino a cinque giocate acquistando la classica schedina o in alternativa con unico scontrino fino a 10 giocate. In questo secondo caso si dovrà comunicare la propria scelta a voce al proprio ricevitore.

Se si sceglie questa prima modalità è possibile effettuare da due fino a cinque giocate acquistando la classica schedina o in alternativa con unico scontrino fino a 10 giocate. In questo secondo caso si dovrà comunicare la propria scelta a voce al proprio ricevitore. App Lotto (Mobile): Come per lo scontrino unico, anche da mobile fino potranno effettuare fino a 10 giocate. Qualora si giochi in questa modalità ciò che si dovrà fare poi sarà poi mostrare il QR code in ricevitoria.

Come per lo scontrino unico, anche da mobile fino potranno effettuare fino a 10 giocate. Qualora si giochi in questa modalità ciò che si dovrà fare poi sarà poi mostrare il QR code in ricevitoria. Online: ultimo ma non meno importante la possibilità di giocare anche da PC. Come per le modalità sopraindicate si potranno richiedere fino ad un max di 10 giocate. Lottomatica segnala quali sono i rivenditori online autorizzati al fine di permetterti di fare la tua puntata in sicurezza.

Parliamo infine della modalità sistemistica. Questa terza modalità ti permette di scegliere tra tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Proprio per questo i costi risultano essere inferiori. Infine il premio in questo caso di almeno 1.000 euro nel caso in cui si indovinano i 5 numeri.

Million Day, il montepremi in palio

Quanto si può vincere giocando al Million Day? Il montepremi in palio comprende 4 diverse fasce o meglio scaglioni a seconda dei numeri individuati di volta in volta.

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Le possibilità di vincere sono numerose con il montepremi che viene messo in palio tutti i giorni, con i numeri vincenti che vengono estratti dal lunedì alla domenica con orario fissato alle ore 19.00. Unica limitazione ovvero la possibilità di fare la puntata fino alle ore 18.45 del giorno stesso per poi ripartire subito dopo le estrazioni alle ore 19.05. Oltre a ciò mediante un abbonamento, è possibile partecipare al concorso del Million Day anche per più giorni consecutivi richiedendolo alla propria ricevitoria di fiducia.

Come e dove è possibile assistere alle estrazioni? Le estrazioni vengono trasmesse in diretta sul sito web di Lotto Italia. In alternativa si possono seguire comodamente dal divano alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Si può infine assistere al concorso giornaliero del Million Day anche dalla App Lotto, dove è possibile trovare tantissime altre informazioni a portata di mano.

Lo storico delle estrazioni

Vediamo insieme quali sono state le ultime estrazioni:

giovedì 25 marzo 2021: 84-52-34-28-12-9

84-52-34-28-12-9 venerdì 26 marzo 2021: 85-2-30-23-11-15

85-2-30-23-11-15 sabato 27 marzo 2021: 86-16-30-48-13-27

86-16-30-48-13-27 domenica 28 marzo 2021: 87-17-12-35-51-24

87-17-12-35-51-24 lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

mercoledì 31 marzo 2021: 16 – 25 – 28 – 33 – 38

I numeri ritardatari del Million Day

Ora parliamo di numeri e statistiche, perché i numeri del Million Day che non vengono estratti da molti giorni sono molti. Ha raggiunto quota 50. Il numero 32 è assente alle estrazioni del Million Day da 32 estrazioni il numero 32. A seguire troviamo il numero 5 lo segue con 31 assenze. Per ciò che riguarda i numeri 39, 40 e 6, questi ultimi sono assenti rispettivamente da 29, 27 e 25 estrazioni. Concludiamo la serie dei numeri assenti da più di 20 estrazioni con i numeri 7, 53 e 8 che mancano rispettivamente da 23, 22 e 21. concorsi.

I numeri più frequenti del Million Day

Chiudiamo il cerchio con i numeri più frequenti secondo le ultime statistiche e che sono state estratte maggiormente nelle ultime 100 estrazioni. Tra questi troviamo il 51 che è uscito nelle ultime 14 volte. Il 29, il 30, il 50 e il 9 invece sono stati estratti 13 volte negli ultimi concorsi.