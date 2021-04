Million Day, l’estrazione del 10 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Penultimo appuntamento della settimana per questo Million Day. Quali sono i numeri vincenti estratti nel concorso del 10 aprile 2021.

Ancora vincite al Million Day, il gioco a premi gestito da Lottomatica che in questa seconda settimana ha permesso di vincere il milione di euro a Milano grazie ad una giocata plurima da 10 euro da APP. Si tratta del terzo vincitore del mese, 16esimo dall’inizio del 2021 e 162esimo da quando questo gioco a premi è nato nel 2018.

Le vincite da mille euro da febbraio 2018 sono state invece oltre 42mila.

Ricordiamo quali sono state le altre due vincite. La prima è arrivata venerdì 2 aprile in Campania, mentre la seconda in Emilia – Romagna sabato 3 aprile. A marzo invece il milione di euro è stato raggiunto 8 volte. Aprile supererà questo muro? Di seguito segnaliamo i numeri vincenti del Million Day di sabato 10 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 10 aprile 2021

Come consueto ricordiamo quali numeri sono stati estratti nel concorso di venerdì 9 aprile:

7 – 38 – 34 – 13 – 5

Come si gioca al Million Day

Molte sono le domande che ruotano al Million Day specie se si ha poca esperienza con questo gioco ad iniziare dallo scopo del gioco ovvero indovinare tutti e cinque i numeri su 55 totali presenti sulla schedina. Sulla base delle cifre indovinate ci sono inoltre delle fasce di vincita che ti permettono di vincere ogni giorno premi “minori”.

Come per il più noto SuperEnalotto il valore minimo della giocata parte da un euro. Aspetto particolarmente interessante la possibilità di giocare per più giorni consecutivi se si acquista un abbonamento.

Million Day, tre modalità di gioco

Quando pensiamo a giochi a premi quali il Million Day, la prima modalità che ci viene in mente è la classica modalità singola che si gioca con la tradizionale schedina. In realtà il Million Day è un gioco molto dinamico che si può sperimentare in altre due modalità ovvero quella sistematica o quella plurima. La prima citata in particolare dà la possibilità di individuare “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto” (dal sito Lotto – Italia), mentre la modalità plurima dà la possibilità di effettuare più giocate contemporaneamente.

La giocata plurima si può effettuare in tre modalità:

Ricevitoria: In questo primo caso è possibile giocare da un minimo di due volte fino ad un massimo di 5 che diventano 10 se effettua uno scontrino unico. Se si sceglie questa strada i numeri dovranno essere comunicati a voce al ricevitore.

In questo primo caso è possibile giocare da un minimo di due volte fino ad un massimo di 5 che diventano 10 se effettua uno scontrino unico. Se si sceglie questa strada i numeri dovranno essere comunicati a voce al ricevitore. App Lotto: Il numero massimo di giocate se si partecipa con l’App è di 10 giocate. L’ideale per chi viaggia molto, ma anche per chi vuole giocare in tutta tranquillità. Il passo successivo sarà quello di mostrare il codice QR in ricevitoria.

Il numero massimo di giocate se si partecipa con l’App è di 10 giocate. L’ideale per chi viaggia molto, ma anche per chi vuole giocare in tutta tranquillità. Il passo successivo sarà quello di mostrare il codice QR in ricevitoria. Da PC (Online): Un’ottima alternativa all’App. Sul portale Lotto – Italia vengono segnalati i rivenditori autorizzati online più noti da visitare (es. Lottomatica, Snai o Sisal). Il numero massimo di giocate che si possono fare è di 10.

Million Day, l’estrazione in diretta

Arriviamo al passaggio finale ovvero le estrazioni in diretta. L’estrazione dei numeri è visibile online sul portale Lotto – Italia. In alternativa è visibile alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o ancora recandosi in ricevitoria e naturalmente dalla App Lotto. Si può giocare tutti i giorni fino alle ore 18.45, mentre la possibilità di giocare per l’estrazione del giorno dopo è fissata alle ore 19.05.

Million Day, i premi in palio

Arriviamo adesso al cuore del Million Day. Quanto si può vincere esattamente? sulla base delle cifre indovinate è possibile accedere a quattro fasce:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, lo storico delle estrazioni

Ricordiamo quali sono state le estrazioni degli ultimi 7 giorni:

venerdì 2 aprile 2021: 1- 20 – 3 – 8 -2

1- 20 – 3 – 8 -2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

24 – 21 – 25 – 23 -15 domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

4 – 38 – 47 – 50 – 54 giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

venerdì 9 aprile 2021: 7 – 38 – 34 – 13 – 5

Million Day, i numeri ritardatari

Riportiamo quali sono i numeri che hanno raccolto i maggiori ritardi nel Million Day. A detenere il primato il numero 32 che ha superato quota 40 con un’assenza di 41 ritardi. Segue il numero 6 che manca all’appello da 34 estrazioni. Si avvicina il 53 che manca da 31 estrazioni. Seguono i numeri 14, 55 e 19 che mancano rispettivamente da 27, 24 e 23 giorni. Chiudono i numerio 44 e 46 che mancano da 20 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Chiudiamo il cerchio con i numeri che hanno totalizzato la maggiore frequenza nelle ultime 100 estrazioni del Million Day. Il 15 rimane primo essendo stato estratto 15 volte. Seguono con 14 volte i numeri 30 e 21. Chiudono con 13 volte i numeri 1, 24, 3, 16, 51 e 54.