Continuano le estrazioni del Million Day, il gioco di Lottomatica. Scopriamo quali sono i numeri estratti il 12 aprile 2021.

Non si fermano le estrazioni del Million Day, il gioco a premi gestito da Lottomatica che da febbraio 2018 ha permesso a 162 fortunati di vincere un milione di euro. La settimana appena passata ha portato ad un’altra vincita, la terza del mese di aprile.

Questa volta è successo giovedì 8 aprile a Milano, dove il montepremi è stato vinto con una giocata multipla di 10 euro tramite APP. Si chiude la seconda settimana di aprile con l’estrazione del Million Day di domenica 11 aprile 2021.

Ricordiamo quali sono state le altre due vincite: La prima datata è arrivata in Campania venerdì 2 aprile, la seconda invece è arrivata in Emilia – Romagna sabato 3 aprile. Da quando è nato il gioco i premi da 1000 euro sono stati oltre 42mila, mentre nel mese di marzo le vincite da un milione sono state otto.

Questo numero verrà superato ad aprile? Nel frattempo scopriamo quali sono i numeri estratti di lunedì 12 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione dell’11 aprile 2021

Come al solito nell’attesa che la combinazione vincente del Million Day venga svelata, ricordiamo i numeri estratti nell’ultimo concorso:

38 -23 – 16 – 7 – 15

Come si gioca al Million Day

Un milione di euro in palio tutti i giorni, cinque numeri da indovinare e tre modalità di gioco coinvolgenti.

Possiamo definirlo così in sintesi il Million Day, il gioco a premi gestito da Lottomatica. Va da sé che l’obiettivo per portare a casa il montepremi più alto è sempre lo stesso indovinare tutti e cinque numeri su 55 presenti nella schedina. Si può inoltre accedere ad una serie di “premi minori” sulla base dei numeri che vengono indovinati di volta in volta. Analogamente al SuperEnalotto la giocata minima parte da un euro.

Proprio con una giocata di un euro è stata vinto il milione lo scorso 19 marzo a Catania. Ricordiamo infine è possibile partecipare al Million Day anche per più giorni consecutivi, acquistando un abbonamento.

Million Day, dalla modalità singola alla sistematica

Giocare al Million Day è facile e coinvolgente grazie a tre diverse modalità di gioco. Nello specifico parliamo della modalità singola, sistematica ed infine quella probabilmente più interessante ovvero la modalità plurima. La modalità sistematica è senz’altro la quella più dinamica grazie alla possibilità di scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto” come spiega il portale Lotto – Italia. La modalità di tipo plurimo invece consiste di effettuare da un minimo di due giocate, fino ad un massimo di 10 contemporaneamente.

Si può partecipare a questo tipo di giocata in tre modi:

Ricevitoria – fino ad un max di 5 giocate se si gioca con schedina che diventano un massimo di 10 se si gioca con scontrino unico comunicando a voce le giocate al ricevitoria.

– fino ad un max di 5 giocate se si gioca con schedina che diventano un massimo di 10 se si gioca con scontrino unico comunicando a voce le giocate al ricevitoria. App Lotto – fino ad un max di 10 giocate. Ideale per effettuare la giocata in tranquillità. Sufficiente mostrare in seguito il codice QR al ricevitore.

– fino ad un max di 10 giocate. Ideale per effettuare la giocata in tranquillità. Sufficiente mostrare in seguito il codice QR al ricevitore. Da PC (Online) – fino ad un max di 10 giocate. Il portale Lotto – Italia segnala i rivenditori italiani autorizzati. Per citarne alcuni Snai, Sisal e Lottomatica.

Million Day, l’estrazione in diretta

Terminato di giocare è arrivato il momento di assistere all’estrazione in diretta. Oltre alla ricevitoria, le si può guardare dal proprio televisore alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o ancora online sia da mobile con l’App Lotto che da PC sul portale dedicato di Lotto – Italia.

Da ricordare che si può giocare soltanto fino alle 18.45. Si può poi riprendere alle ore 19.05 per la partecipazione al concorso del giorno dopo.

Million Day, quanto si può vincere

Ora una delle domande tra le più gettonate: ma quanto si può vincere al Million Day? scopriamolo insieme:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, lo storico delle estrazioni

Ricordiamo quali sono state le estrazioni degli ultimi 7 giorni:

domenica 4 aprile 2021 : 18 – 21 – 1 – 10 – 3

: 18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

4 – 38 – 47 – 50 – 54 giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

27 – 18 – 40 – 31 – 28 venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

5 – 7 – 13 – 34 – 38 sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

domenica 11 aprile 2021: 38 -23 – 16 – 7 – 15

Million Day, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri ritardatari secondo le statistiche del Million Day. Il numero 32 rimane primo con un’assenza di 43 estrazioni. A seguire troviamo il numero 6 con oltre 36 giorni di ritardo. Hanno superato i venti giorni di ritardo i numeri 55 e 19 che mancano rispettivamente da 26 e 25 giorni. Chiudono i numeri 19 e 46 assenti da 22 estrazioni e i numeri 37 e 36 con 21 giorni di ritardo.

Million Day, cifre frequenti

Scpriamo infine la classifica dei numeri che sono usciti più di frequente nelle ultime 100 estrazioni del Million Day ad iniziare dal numero 16 uscito 15 volte. Sono usciti 14 volte i numeri 21, 24, 30 e 50. Infine sono usciti 13 volte i numeri 1, 3 , 23, 51 e 54.