Million Day, l’estrazione del 6 aprile 2021: tutti i numeri

Prima estrazione del Million Day dopo il periodo pasquale. Quali saranno i numeri estratti il 6 aprile del 2021?

Il mese di aprile è ormai iniziato e all’appello manca il primo fortunato che riuscirà a portare a casa l’ambito jackpot del Million Day del valore di un milione di euro. Solo qualche settimana fa è arrivata a Catania la tredicesima vittoria milionaria del 2021, l’ottava del mese di marzo, un mese che si è rivelato particolarmente fortunato.

Da ormai due anni ovvero da quando è nato il Million Day, il noto gioco di Lottomatica, il numero di milionari arrivati sono stati ben 159, mentre oltre 41mila hanno vinto un premio da 1.000 euro. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo milionario del Million Day scopriamo quali saranno i numeri estratti nell’estrazione del 6 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 6 aprile 2021

In attesa di sapere quale sarà la prossima combinazione vincente scopriamo quali sono i numeri estratti nell’ultimo concorso di lunedì 5 aprile 2021:

7 – 50 – 41 – 54 – 30

Come si gioca al Million Day

Ricordiamo per i meno esperti di questo gioco a premi, quali sono le regole del Million Day e alcuni importanti accorgimenti da tenere a mente.

Iniziamo dai numeri che si possono scegliere ad ogni giocata che sono 5 su 55 numeri totali presenti sulla schedina. Ci sono alcune differenze che lo distinguono dal SuperEnalotto ad iniziare dal montepremi in palio che rimane fisso al milione di euro. Stesso costo minimo della giocata che parte anche in questo caso a partire da un euro.

Si può infine giocare anche per più giorni consecutivi richiedendo un abbonamento.

Come assistere all’estrazione

I concorsi del Million Day si tengono tutti giorni, sette giorni su sette ovvero dal lunedì alla domenica. L’orario di estrazione è alle ore 19.00. Un’attenzione particolare all’orario in cui si chiude la possibilità di giocare sempre alle ore 18.45, mentre la ripresa per la partecipazione al concorso successivo è alle ore 19.05.

Si può assistere all’estrazione non solo recandosi in ricevitoria, ma anche online sia da mobile che da PC sul sito Lotto – Italia. Le estrazioni vengono trasmesse inoltre alla pagina 782 di Mediavideo.

Million Day, le modalità di gioco

Entriamo nel cuore del gioco del Million Day. Non tutti sanno infatti che oltre alla classica giocata con la schedina si può partecipare al concorso con modalità sistematica o ancora plurima. La prima modalità citata permette come spiega Lotto – Italia di poter scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, mentre la seconda permette al giocatore di fare più giocate insieme.

Ricevitoria: In questo caso si parte da un min. di due giocate fino ad un massimo di 5. Si può inoltre effettuare fino ad un massimo di 10 giocate con scontrino unico. Tali giocate dovranno poi essere comunicate a voce al ricevitore.

In questo caso si parte da un min. di due giocate fino ad un massimo di 5. Si può inoltre effettuare fino ad un massimo di 10 giocate con scontrino unico. Tali giocate dovranno poi essere comunicate a voce al ricevitore. App Lotto: Si può giocare al Million Day a casa o in mobilità con l’App Lotto che dà la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 10 giocate. Sarà necessario quindi mostrare il codice QR in ricevitoria.

Si può giocare al Million Day a casa o in mobilità con l’App Lotto che dà la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 10 giocate. Sarà necessario quindi mostrare il codice QR in ricevitoria. Da PC (Online): In questa terza modalità si possono effettuare fino ad un max di 10 giocate. Il portale Lotto-Italia segnala quali sono le ricevitorie e i rivenditori autorizzati online.

Million Day, i premi in palio

Ricapitoliamo ritornando adesso alla domanda fatidica scoprendo quanto è possibile giocare al Million Day:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime estrazioni

Riportiamo adesso quali sono state le ultime combinazioni vincenti del Million Day:

lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021: 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

24 – 21 – 25 – 23 -15 domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

Million Day, i numeri ritardatari

Guardiamo adesso quali sono stati i numeri con i maggiori ritardi al Million Day. Il numero che detiene più ritardi è il numero 26 con 55 giorni di assenza. Lo segue il 32 che si avvicina ormai alle 40 assenze con i suoi 37 giorni di ritardo. Si avvicinano i numeri 5 e 40 che mancano all’appello rispettivamente da 36 e 32 giorni. Chiudono i numeri 6, 53 e 14 che non compaiono rispettivamente da 30, 27 e 23 estrazioni.

Million Day, cifre frequenti

Infine terminiamo entrando di quali sono i numeri che sono apparsi più di frequente negli ultimi 100 concorsi del Million Day. In cima troviamo i numeri 30 e 14 che sono comparsi 14 volte negli ultimi 100 giorni. Sono comparsi tredici volte negli ultimi 100 giorni i numeri 9 – 21 – 23 – 24 – 29 – 1 – 3 e 51.