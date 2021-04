Million Day, l’estrazione del 7 aprile 2021: tutti i numeri

Continuano le estrazioni del Million Day. Scopriamo quali sono i numeri estratti del 7 aprile del 2021.

Proseguono le estrazioni della seconda settimana del mese di aprile 2021. Il numero dei milionari sale a quindi dall’inizio dell’anno. Il mese di aprile ha infatti già conosciuto due milionari. Nello specifico la prima vincita di aprile 2021 è stata venerdì 2 aprile in Campania, mentre sabato 3 aprile è arrivato il milionario numero 2 in Emilia Romagna.

Il numero di milionari diventa dunque di 161 da quando è nato il gioco nel 2018. Nell’attesa che l’estrazione del Million Day prenda il via non ci resta altro che scoprire quali saranno i numeri estratti nel prossimo concorso del 6 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 7 aprile 2021

Vi ricordiamo quali sono stati i numeri estratti nel concorso del 6 aprile nell’attesa di sapere quale sarà la combinazione vincente dell’estrazione del 7 aprile 2021:

16 – 15 – 41 – 21 – 26

Million Day, come si gioca

Come si gioca al Million Day? Vediamo insieme alcune regole base di questo gioco a premi di Lottomatica che devi tenere bene a mente.

Scopo del gioco è quello di indovinare 5 numeri che sono scelti su una rosa di 55 numeri disponibili sulla schedina. Il Million Day si distingue per alcuni elementi in primis i numeri necessari per portare a casa il jackpot che sono 6 su un totale di 90.

Nel Million Day cambia anche il jackpot che rimane fisso ad ogni concorso a differenza del SuperEnalotto dove il montepremi in palio cambia di volta in volta. Rimane uguale l’importo minimo della singola giocata che parte da un euro. Un altro aspetto interessante è quello di poter giocare per più giorni consecutivi acquistando un abbonamento.

Million Day, come assistere all’estrazione

Ora una domanda che ti sarai sicuramente chiesto. Dove è possibile assistere all’estrazione in diretta del Million Day? A che ora viene estratta la combinazione vincente? I numeri vengono estratti tutti i giorni alle ore 19.00. Il concorso viene poi chiuso alle ore 18.45 per poi riprendere alle ore 19.05, per tentare la fortuna per il giorno successivo.

L’estrazione dei numeri può essere vista recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia, ma anche dalla App Lotto ancora dal PC consultando il portale Lotto – Italia. La diretta viene trasmessa anche dal proprio televisore visitando la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day, tre modalità di gioco

Giocare al Million Day è facile, dinamico e avvincente grazie alle tre modalità di gioco proposte. Oltre alla tradizionale giocata singola è possibile partecipare con la sistematica o ancora plurima. La modalità sistematica consiste nel dettaglio come spiega Lotto – Italia di poter scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”, mentre la giocata tipo plurimo consente di poter effettuare più giocate insieme.

Ricevitoria: In questa prima modalità è possibile effettuare da un minimo di due giocate fino ad un massimo di 5. Qualora si volesse partecipare a più giocate è possibile con un unico scontrino dove si possono effettuare fino ad un massimo di 10 giocate che dovranno essere comunicate a voce al proprio ricevitore.

App Lotto: Ti trovi fuori casa? Sei seduto comodamente sul divano e vorresti fare la tua giocata in tutta tranquillità? Con l'App Lotto è possibile. Il numero massimo di giocate che si può effettuare in questo caso è di 10. Basterà quindi mostrare il QR code presso la propria ricevitoria.

Da PC: Oltre che da mobile, è possibile richiedere la propria giocata facendo il proprio acquisto presso rivenditori online autorizzati quali Snai, Sisal o ancora Lottomatica. Sul portale Lotto – Italia sono segnalati questi e molti altri portali.

Million Day, i premi in palio

Vediamo adesso nel dettaglio quanto si può vincere esattamente giocando al Million Day. L’ammontare del premio cambia a seconda dei numeri che vengono indovinati:

2 numeri = 2 euro

3 numeri = 50 euro

4 numeri = 1000 euro

5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, le ultime estrazioni

Infine segnaliamo quali sono stati i numeri vincenti estratti negli ultimi concorsi:

lunedì 29 marzo 2021: 88-18-9-23-51-33

88-18-9-23-51-33 martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021: 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

24 – 21 – 25 – 23 -15 domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

Million Day, i numeri ritardatari

Quali sono i numeri che hannpo totalizzato maggiori ritardi? Il primato appartiene al numero 32 con i suoi 38 giorni di ritardo. Superano quota 30 i numeri 37, 33 e 31 che mancano rispettivamente da 37, 33 e 31 estrazioni. Superano invece quota 20 ritardi i numeri 53, 14 e 55 con 28, 24 e 21 giorni di ritardo rispettivi.

Million Day, cifre frequenti

Cambiamenti anche per ciò che riguarda i numeri più frequenti negli ultimi 100 concorsi del Million Day. In cima troviamo i numeri 21, 30 e 14 che sono comparsi 14 volte negli ultimi 100 giorni. Sono comparsi tredici volte negli ultimi 100 giorni i numeri 16, 1, 24, 29, 3, 9 e 51.