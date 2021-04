Million Day, l’estrazione del 9 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Continua la ricerca del prossimo fortunato che si porterà a casa l’ambito premio del Million Day. Tutti i numeri dell’estrazione del 9 aprile 2021.

La settimana volge al termine con questo quinto appuntamento della seconda settimana d’aprile del Million Day che come di consueto permette di vincere un montepremi di un milione di euro tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Dal 2018 infatti sono stati ben 161 i milionari, mentre sono oltre 42mila ad aver vinto un premio da 1.000 euro.

Dall’inizio dell’anno invece sono state 15 le vincite. Le ultime due vincite che hanno inaugurato Il mese di aprile sono state nell’ordine di tempo il venerdì 2 aprile in Campania, mentre la seconda è arrivata in Emilia – Romagna sabato 3 aprile.

Infine per ciò che riguarda mese di marzo le vincite totali sono state ben 8. Ci si chiede ora se il mese di aprile riuscirà a superare questo obiettivo. Per saperlo non dobbiamo fare altro che rimanere in attesa della prossima estrazione di venerdì 9 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 9 aprile 2021

Nell’attesa che i numeri relativi al concorso del 9 aprile vengano pubblicati, vi ricordiamo quali sono stati gli ultimi numeri estratti il giorno 8 aprile 2021.

27 – 18 – 40 – 31 – 28

Million Day, come si gioca

Specie sei inesperto e conosci poco il Million day, ti sarà utile avere una panoramica delle principali regole di questo gioco a premi. L’obiettivo alla base di questa lotteria è quello di indovinare 5 numeri che sono identificati tra un totale di 55 numeri.

Oltre al milione si può inoltre accedere a premi minori sulla base di quanti numeri sono stati indovinati. La giocata minima parte da un euro. Ultimo, ma non meno importante la possibilità di giocare per più giorni consecutivi.

Le tre modalità di gioco del Million Day

Tre modalità di gioco e un milione di euro. Il Million Day è questo e molto altro. Nello specifico oltre alla modalità singola è possibile giocare secondo la modalità plurima o ancora quella sistematica. il numero di cifre sulle quali si può puntare. In particolare nella modalità sistematica è possibile scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”. Nella giocata di tipo plurimo invece è possibile effettuare più giocate insieme.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la modalità plurima e dove si gioca:

Ricevitoria (da min. 2 a max 5 giocate): Una modalità che non necessita di ulteriori presentazioni. Se con la schedina classica il numero massimo di giocate massimo è cinque, questo tetto può arrivare ad un massimi di 10 con scontrino unico. In questo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce al proprio ricevitore.

Una modalità che non necessita di ulteriori presentazioni. Se con la schedina classica il numero massimo di giocate massimo è cinque, questo tetto può arrivare ad un massimi di 10 con scontrino unico. In questo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce al proprio ricevitore. App Lotto (fino a max 10 giocate): Un’altra modalità che sta prendendo piede e ideale per chi si sposta parecchio. Il numero massimo di giocate in questo caso è 10. Ciò che si dovrà fare poi è quello di mostrare il QR code presso la ricevitoria di fiducia.

Un’altra modalità che sta prendendo piede e ideale per chi si sposta parecchio. Il numero massimo di giocate in questo caso è 10. Ciò che si dovrà fare poi è quello di mostrare il QR code presso la ricevitoria di fiducia. Da PC (Online): Oltre alla app si può giocare al Million Day visitando rivenditori online specializzati tra cui citiamo Lottomatica, Snai o ancora Sisal.

Million Day, l’estrazione in diretta

Arriviamo ora al momento probabilmente più atteso ovvero la trasmissione in diretta delle estrazioni. Ci si può recare in ricevitoria o ancora da mobile con l’App Lotto. Infine ci si può collegare direttamente al portale di Lotto – Italia o ancora dalla televisione alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Molto importante tenere a mente che la possibilità di giocare si chiude ogni giorno alle ore 18.45 per poi riprendere con l’estrazione del giorno dopo alle ore 19.05.

Million Day, i premi in palio

Se il Million Day è la fascia di montepremi più alto quali sono le altre fasce a cui accedere? A seconda dei numeri indovinati il premio viene viene suddiviso in quattro fasce.

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, lo storico delle estrazioni

Ricordiamo quali sono state le estrazioni degli ultimi 7 giorni:

giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

24 – 21 – 25 – 23 -15 domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

Million Day, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri che secondo le statistiche del Million Day hanno totalizzato più ritardi. Ha raggiunto quota 40 ritardi il numero 40, mentre si avvicina il numero 5 con un’assenza di 39 estrazioni. Guardiamo adesso quali sono stati i numeri con i maggiori ritardi al Million Day. Hanno superato le 30 assenze dal Million Day i numeri 6 e 53 che mancano all’appello rispettivamente 33 e 30 estrazioni. Chiudono infine i numeri 14, 55 e 22 che mancano rispettivamente da 26, 23 e 22 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Chiudiamo il cerchio con i numeri che sono apparsi più nelle ultime 100 estrazioni del Million Day. Il numero che detiene questo primato è il 50, uscito nelle ultime 15 estrazioni. Con una presenza di 14 volte troviamo i numeri 30 e 21. Infine con una presenza di tredici volte segnaliamo i numeri 16, 1, 24, 29, 3, 9, 51 e 54.