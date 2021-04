Million Day, l’estrazione dell’11 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento della settimana per questo Million Day. Quali sono i numeri vincenti estratti nel concorso dell’11 aprile 2021.

Si chiude la seconda settimana di aprile con l’estrazione del Million Day di domenica 11 aprile 2021. Questa settimana ha portato un’altra vincita che è stata raggiunta a Milano giovedì 8 aprile. Il fortunato ha vinto il milione grazie ad una giocata plurima da 10 euro tramite l’APP.

Con quest’ultima vincita il Million Day conosce il terzo vincitore di aprile e il sedicesimo dall’inizio del 2021. Da quando è nato il Million Day a febbraio 2018 i milionari sono stati 162, mentre sono stati oltre 42mila i premi da 1000 euro.

Vale la pena ricordare quali sono state le prime vincite di aprile. Venerdì 2 aprile in una ricevitoria campana è arrivata la prima, mentre in Emilia – Romagna è arrivata la seconda sabato 3 aprile 2021.

Nel mese di marzo i milionari sono stati otto. Ci si chiede se ad aprile si riuscirà a superare questo numero. Sveliamo quali sono stati i numeri estratti nel concorso del Million Day di domenica 11 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione dell’11 aprile 2021

In attesa di svelarvi quali saranno i numeri estratti domenica 11 aprile 2021, vi ricordiamo quali sono i numeri vincenti di domenica 11 aprile 2021:

14 – 41 – 16 – 24 – 53

Come si gioca al Million Day

Con il Million Day, il gioco a premi di Lottomatica, si va oltre la solita schedina. Questo gioco grazie alla sue modalità dinamiche e coinvolgenti è in grado di appassionare anche i meno esperti. Lo scopo del Million Day è noto: cinque numeri da indovinare su 55 presenti nella schedina e un milione di euro messo in palio ad ogni concorso. Ci sono poi una serie di premi minori suddivisi in fasce sulla base dei numeri che vengono indovinati. La giocata minima parte da un euro in modo analogo al SuperEnalotto. Da non dimenticare la possibilità di giocare per più giorni consecutivi se si acquista un abbonamento.

Million Day, tre modalità di gioco

Come abbiamo accennato poco fa il Million Day si può giocare in diverse modalità e non solo con la tradizionale schedina. Nello specifico oltre alla giocata singola, si può effettuare la giocata plurima o ancora la modalità sistematica. In particolare la modalità sistematica consente di scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto” (dal sito Lotto – Italia). La modalità plurima permette di poter effettuare da un minimo di due giocate fino ad un massimo di 10.

Vediamo nel dettaglio come si può giocare alla modalità plurima:

Ricevitoria: Parliamo della classica schedina. Il numero massimo di giocate è cinque, ma aumenta a dieci con scontrino unico. In questo secondo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce in ricevitoria.

Parliamo della classica schedina. Il numero massimo di giocate è cinque, ma aumenta a dieci con scontrino unico. In questo secondo caso le varie giocate dovranno essere comunicate a voce in ricevitoria. App Lotto: A differenza della schedina fisica, se si gioca da App si possono effettuare fino a 10 giocate. L’aspetto più interessante dell’App Lotto è quello di poter preparare la giocata in tranquillità. Si dovrà poi mostrare il codice QR alla propria ricevitoria di fiducia.

A differenza della schedina fisica, se si gioca da App si possono effettuare fino a 10 giocate. L’aspetto più interessante dell’App Lotto è quello di poter preparare la giocata in tranquillità. Si dovrà poi mostrare il codice QR alla propria ricevitoria di fiducia. Da PC (Online): Come per l’App è possibile effettuare fino ad un massimo di 10 giocate. Alcuni dei portali autorizzati che segnala Lotto – Italia sono Lottomatica, Sisal o ancora Snai.

Million Day, l’estrazione in diretta

Una volta fatto la propria o le proprie giocate è arrivato il momento atteso delle estrazioni in diretta. Le estrazioni vengono trasmesse in ricevitoria, dal proprio televisore di casa alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, dalla App Lotto o ancora dal sito di Lotto – Italia alla sezione dedicata. La possibilità di giocare si chiude alle ore 18.45 con la riapertura fissata alle 19.05 per partecipare all’estrazione del giorno successivo.

Million Day, quanto si può vincere

Scopriamo ora quanto è possibile vincere al Million Day. Come viene messo in evidenza l’ammontare del premio varia in base alle cifre indovinate:

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, lo storico delle estrazioni

Ricordiamo quali sono state le estrazioni degli ultimi 7 giorni:

sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

mercoledì 7 aprile 2021: 4 – 38 – 47 – 50 – 54

giovedì 8 aprile 2021: 27 – 18 – 40 – 31 – 28

venerdì 9 aprile 2021: 5 – 7 – 13 – 34 – 38

sabato 10 aprile 2021: 14 – 41 – 16 – 24 – 53

Million Day, i numeri ritardatari

Altra domanda che molti si pongono. quali sono i numeri apparsi meno di frequente? Su questo fronte troviamo diversi aggiornamenti. Il primato del numero con i maggiori ritardi appartiene al 32 con 42 giorni di ritardo. Lo segue il numero 6 assente da 35 giorni. Troviamo poi i numeri 55 e 19 che mancano rispettivamente da 25 e 24 estrazioni. Chiudono i numeri 46 e 44 che mancano entrambi da 21 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Parliamo infine dei numeri che sono apparsi più di frequente negli ultimi 100 concorsi del Million Day. Al primo posto troviamo il numero 50 uscito nelle ultime 15 volte. Con un totale di 14 volte nelle ultime 100 estrazioni troviamo i numeri 21, 24 e 30. Infine sono usciti nelle ultime 13 volte i numeri 3, 1, 51 e 54.