Million Day, l’estrazione dell’ 8 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Il mese di aprile 2021 ha conosciuto i primi due fortunati. Quali saranno i numeri estratti nell’estrazione del Million Day dell’8 aprile 2021.

Quarto appuntamento di questa seconda settimana d’aprile per il Million Day che tutti i giorni dal lunedì alla domenica permette di vincere un montepremi di un milione di euro. Il mese di aprile si è aperto già con due vincite. La prima è stata raggiunta in Campania lo scorso 2 aprile, mentre la seconda è arrivata sabato 3 aprile in Emilia – Romagna.

Due vincite che hanno permesso di superare il muro delle 160 vincite, toccando quota 161 da quando è nato il gioco. Il numero di milionari sale inoltre a 15 dall’inizio del 2021. Ricordiamo infine che il mese di marzo è stato finora quello che ha totalizzato nel 2021 più vincite con 8 milionari. Il mese di aprile supererà questo muro? Non ci resta che attendere l’estrazione del Million Day di giovedì 8 aprile 2021.

Million Day, l’estrazione del 8 aprile 2021

In attesa dell’estrazione del Million Day di giovedì 8 aprile 2021, vi ricordiamo quali sono stati gli ultimi numeri estratti il 7 aprile 2021.

47 – 50 – 4 – 38 – 54

Million Day, come si gioca

Vediamo adesso quali sono le regole principali per giocare al Million Day e quanti numeri per accedere alle principali fasce di vincita del Million Day. L’obiettivo di questo gioco a premi gestito da Lottomatica è quello di indovinare 5 numeri su un totale di 55 numeri presenti sulla schedina.

Il montepremi rimane sempre lo stesso ovvero un milione di euro se si indovinano tutti e sei i numeri più altre tre fasce a cui accedere a premi minori.

Come per il SuperEnalotto, la giocata parte dal valore minimo di un euro. Infine acquistando un abbonamento è possibile giocare per più giorni consecutivi.

Le tre modalità di gioco del Million Day

Singola, plurima e sistematica. Sono queste le tre modalità con cui è possibile giocare al Million Day. Le tre modalità si differiscono sostanzialmente per le giocate che si possono fare con una sola estrazione, ma anche nei numeri che si possono giocare in una sola giocata come nel caso della modalità sistematica. Quest’ultima modalità permette di poter scegliere “tutte o una parte delle combinazioni delle possibili giocate. Nello specifico il giocatore ha la possibilità di identificare da 6 a 9 cifre che possono essere inserite in una tipologia di sistema che può essere Integrale o Ridotto”. La giocata plurima permette invece di effettuare più giocate insieme.

Nello specifico la giocata plurima si può effettuare in tre modalità:

Ricevitoria (da min. 2 a max 5 giocate): Tra le modalità è quella probabilmente più scelta. Il numero massimo di giocate passa da 5 a 10 richiedendo al proprio ricevitore uno scontrino unico dove le varie giocate vengono comunicate a voce.

Tra le modalità è quella probabilmente più scelta. Il numero massimo di giocate passa da 5 a 10 richiedendo al proprio ricevitore uno scontrino unico dove le varie giocate vengono comunicate a voce. App Lotto (fino a max 10 giocate): Se ti trovi fuori casa per studio o lavoro o ancora sei seduto sul divano l’App Lotto è ideale. In questo caso sarà sufficiente mostrare il QR code presso la propria ricevitoria.

Se ti trovi fuori casa per studio o lavoro o ancora sei seduto sul divano l’App Lotto è ideale. In questo caso sarà sufficiente mostrare il QR code presso la propria ricevitoria. Da PC (Online): Non solo da App. Consultando portali quali Sisal, Lottomatica, Lotto – Italia o ancora Snai è possibile giocare al Million Day anche da PC.

Million Day, l’estrazione in diretta

Infine arriviamo al momento più atteso ovvero l’estrazione in diretta del Million Day. L’estrazione viene trasmessa ogni sera alle 19 sul portale Lotto – Italia, dall’App Lotto, in ricevitoria o ancora dal proprio televisore consultando la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Ricordiamo che si può giocare tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino alle ore 18.45 e dalle 19.05 in poi con la ripresa per partecipare all’estrazione del giorno successivo.

Million Day, i premi in palio

Se il Million Day è la fascia di montepremi più alto quali sono le altre fasce a cui accedere? A seconda dei numeri indovinati il premio viene viene suddiviso in quattro fasce.

2 numeri = 2 euro

= 2 euro 3 numeri = 50 euro

= 50 euro 4 numeri = 1000 euro

= 1000 euro 5 numeri = 1 milione di euro

Million Day, lo storico delle estrazioni

Infine vediamo quali sono state le ultime estrazioni degli ultimi sette giorni:

martedì 30 marzo 2021: 89-43-51-30-21-49

89-43-51-30-21-49 mercoledì 31 marzo 2021: 16-25-28-33-38

16-25-28-33-38 giovedì primo aprile 2021: 1-33-38-39-42

1-33-38-39-42 venerdì 2 aprile 2021: 1-20-3-8-2

1-20-3-8-2 sabato 3 aprile 2021: 24 – 21 – 25 – 23 -15

24 – 21 – 25 – 23 -15 domenica 4 aprile 2021: 18 – 21 – 1 – 10 – 3

18 – 21 – 1 – 10 – 3 lunedì 5 aprile 2021: 7 – 50 – 41 – 54 – 30

7 – 50 – 41 – 54 – 30 martedì 6 aprile 2021: 16 – 15 – 41 – 21 – 26

16 – 15 – 41 – 21 – 26 mercoledì 7 aprile 2021: 47 – 50 – 4 – 38 – 54

Million Day, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri da tenere d’occhio analizzando i numeri ritardatari secondo le statistiche del Million Day. A detenere il primato il numero 32 che non esce da 39 giorni. Il secondo numero per ritardi è il 5 che si avvicina con un’assenza di 38 estrazioni. Superano le 30 assenze i numeri 40 e e 6 che mancano rispettivamente da 34 e 32 giorni. Si avvinano invece i numeri 53 e 14 che mancano da 29 e 25 estrazioni. Chiudono infine i numeri 55, 19 e 31 assenti rispettivamente da 22, 21 e 20 giorni.

Million Day, cifre frequenti

Altri numeri da tenere d’occhio quelli apparsi più frequente nelle statistiche del Million Day. Con una presenza di 15 volte nelle ultime 100 estrazioni troviamo il numero 50. Seguono con 14 i numeri 30 e 21. Chiudono con 13 volte i numeri 16, 1, 24, 29, 3, 9, 51 e 54.