Milly Carlucci: "Ho telefonato a Maria De Filippi prima dei funerali di Costanzo"

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Maria De Filippi e ha smentito le ipotesi in merito alla sua presunta rivalità con la celebre collega.

Milly Carlucci: il rapporto con Maria De Filippi

Per anni si è vociferato che tra Maria De Filippi e Milly Carlucci fosse in atto una sorta di rivalità ma in queste ore la celebre conduttrice di Ballando con le Stelle ha definitivamente messo a tacere la questione e ha anche svelato di aver telefonato alla collega dopo la scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo. “Se ho sentito Maria dopo i funerali di Maurizio Costanzo? Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby”, ha confessato la Carlucci, che ha anche ribadito la sua ammirazione per la celebre collega.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare a lavoro e con un messaggio pubblico ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza a causa della sua tragica perdita. Al momento la conduttrice ha preferito non parlare della scomparsa di suo marito.